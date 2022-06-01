РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8749 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 990 5
война (46696) обстрел (20132) Сумская область (1840) Живицкий Дмитрий (242)

Рашисты выпустили 6 ракет по Сумщине, данные о жертвах и разрушениях уточняются, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,обстріл,словянськ

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумщины.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской громады, Шосткинский район. Предварительно было выпущено 6 ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью нанесены ракетные и артиллерийские удары по Сумщине с территории России, - Живицкий
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та а може і нам вже потрібно шарахнути по цим нєвменяємим сасєдям,чи так і будемо терпіти?
показать весь комментарий
01.06.2022 16:52 Ответить
Путін нападе
показать весь комментарий
01.06.2022 17:01 Ответить
Дєдушка байден проти, не можна сердити х***а.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:53 Ответить
а ми чому не маємо права у відповідь випустити 6 ракет по курсщині? чому америка каже, що не маємо права?
показать весь комментарий
01.06.2022 19:45 Ответить
 
 