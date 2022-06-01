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В Курском СИЗО нам сказали: "Здесь Бога нет", - украинские вертолетчики рассказали о плене

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чиж,пепеляшко

Украинские пилоты Иван Пепеляшко и Алексей Чиж были сбиты над Черниговщиной и больше месяца провели в российском плену. В СИЗО летчиков с переломами заставляли весь день стоять на ногах, а во время допросов избивали.

Об этом Пепеляшко и Чиж рассказали в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

Борт Чижа и Пепеляшко враги подбили 8 марта. Они выжили чудом, третий член экипажа, а также летчики из двух других сбитых россиянами вертолетов погибли.

Пленных с переломами ног доставили на территорию РФ. В конце концов, они оказались в СИЗО города Курска.

"Я не хочу говорить таких громких слов. Но мне кажется, что если есть ад на земле – это курское СИЗО", – рассказал Пепеляшко.

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По его словам, на входе у них забрали все вещи, в частности - крестики: "тут Бога нет", цитирует пилот. Прием состоял не только из обыска, вместе с ним была "массажная беседа".

Пепеляшко не уточняет, о чем идет речь, но добавляет, что после Бучи нет смысла надеяться, что с военнопленными россияне будут вести себя лучше, чем с мирным населением.

Оба прибыли в СИЗО еще в гипсе и на костылях. По их словам, раны из-за сырости в камерах гноились, а перевязок не было.

"Раненые пытались собирать выделения из загноений туалетной бумагой и делать ею же перевязки. Был один терпеливый парень, который всем делал перевязки: брал туалетную бумагу и как-то ее отмачивал. Но и бумага была лимитирована - 28 сантиметров на каждого в сутки. Поэтому мы пытались не превышать", – говорит Пепеляшко.

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В камере военнослужащие заботились друг о друге. По распорядку в СИЗО с 6.00 до 22.00 нельзя было лежать, в том числе раненым. Чижу и Пепеляшку сокамерники, тоже украинские пленные, отдавали два единственных сидячих места – "с переломом ноги долго не устоишь".

Но Пепеляшко даже сидеть было невыносимо: кроме поврежденной ноги у него еще был компрессионный перелом трех позвонков. Поэтому его укладывали на единственный квадрат пола, который не был виден в камеру наблюдения, и садились вокруг на корточках, чтобы лежащего не заметили в глазок.

"Все работники СИЗО очень профессионально работали в направлении ломки людей. Впервые я понял, что те книги, которые я читал, о ребятах, которые ничего не рассказывают и терпеливо сжимают зубы, не отвечая на вопросы, – это только в фильмах. В жизни так, к сожалению, не бывает. Держаться можно, но все же они умеют достигать своих целей", – поделился пилот.

14 апреля в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны по обмену военнопленными пилотов вывезли с территории РФ и доставили в Киев. Их ждет длительное лечение и реабилитация. Оба сейчас находятся в военном госпитале в Киеве и надеются вернуться на службу.
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Топ комментарии
+57
Чаю не забывайте наливать кацапским пленным с пирожными.
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01.06.2022 16:53
+50
спасибо за службу и спасибо что выжили.
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01.06.2022 16:54
+33
Как украинский народ ошибался, считая русских людьми... Это маньяки... Нельзя им верить и отменять санкции никогда... Простить только тех, кто сейчас воюет за Украину, и смыл этот позор своей кровью
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01.06.2022 16:57
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У книзі 1984 Оруела дуже мальовничо описані способи зламати людину, якою користується поліція думок
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01.06.2022 16:53 Ответить
Чаю не забывайте наливать кацапским пленным с пирожными.
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01.06.2022 16:53 Ответить
і дать позвонить мамці чи п"яній *****
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01.06.2022 17:04 Ответить
спасибо за службу и спасибо что выжили.
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01.06.2022 16:54 Ответить
касапи віддають на обмін не всіх полонених українців, а тільки інвалідів, які які вже не зможуть воювати.
Воїнів з цілими руками ногами і взагалі здатних обслуговувати себе - вони залишають або в рабстві, або убивають.
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01.06.2022 16:56 Ответить
каждый первый кацап должен быть убит... а мацква, курск, белгород, тула, воронеж, саратов - вообще стерты с лица земли...
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01.06.2022 16:56 Ответить
Навіщо нам цим займатися? Ізолювати і по всьому. У них є СІЗО, поліція, ФСБ і ще купа спецслужб які їх будуть з насолодою катувати і потрошити. Кацапи різних племен (130 народностей) настільки ненавидять один одного що нам нічого не потрібно робити. Вони успішно повбивають себе самі не маючи змоги винести агресію назовні. ... На Москву не впало жодної бомби але коли я приїхав туди на декілька годин в 1994 році це була така розруха і такий всесвітній срач і загальна ненависть усіх до усіх що це неможливо навіть передати... Тепер вони це називають "ліхіє дєвяностиє". А треба зробити так щоб у них настали "ліхіє двадцатиє, трідцатиє і тд.. до повної виплати репарацій та контрибуцій під санкціями і в міжнародній ізоляції.
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01.06.2022 17:21 Ответить
на росії Бога немає.
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01.06.2022 16:56 Ответить
там бог - это сатана ФСБ Гундяев
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01.06.2022 17:01 Ответить
не, сатана там путин, а гундяев слуга сатаны.
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01.06.2022 17:04 Ответить
Средневековая фреска с изображением сатаны в итальянском храме
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01.06.2022 17:20 Ответить
похож,****
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01.06.2022 18:01 Ответить
Как украинский народ ошибался, считая русских людьми... Это маньяки... Нельзя им верить и отменять санкции никогда... Простить только тех, кто сейчас воюет за Украину, и смыл этот позор своей кровью
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01.06.2022 16:57 Ответить
Мої батьки, принаймні, не помилялись. У нас в роду жодного комуніста по всіх лініях і жодного кацапа. Батьки категорично забороняли запрошувати в дім "рускіх" бо вони дуже заздрісні та озлоблені на увесь світ. Та ще й завжди намагаються агресивно навязувати свою думку та національну зверхність. Зрозуміло що спілкування з такими опонентами контрпродуктивне і за радянських часів загрожувало репресіями а пізніше проблемами на роботі. Доноси строчили аж бігом. Кожний кацап це генетичний стукач. В цьому я вже встиг переконатися особисто... Батьки вимагали вчити військову справу і стверджували що війна з кацапами невідворотна. А я вважав що з розпадом СРСР ділити вже нічого і всі претензії мають залишитися в минулому бо ми з кацапами живемо в різних країнах де кожний народ будує те що його влаштовує. Батьки до війни не дожили, але вони морально були до неї готові. Ну що ж тепер виховую дітей та внуків в ненависті та презирстві до всього кацапського. І тепер ми маємо свіжі 100% аргументи що кацапи це звірі яких потрібно тримати в клітці і демонструвати всій планеті як і яким жити не можна.
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01.06.2022 19:52 Ответить
Це все вчергове доводить,що кацапи- не люди. Тупикова гілка цивілізації.
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01.06.2022 17:08 Ответить
Мы, украинцы, сталинские гены придушили, а рашисты наоборот - оживили. Только могила уже их исправит!
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01.06.2022 17:23 Ответить
В українців ніколи не було "сталінських генів". А от страх голоду і досі відгукується на підсвідомому рівні...
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01.06.2022 19:56 Ответить
На рахунок тупикової гілки я би не поспішав. Захід з його корупцією і боягузством цілком може світову війну і програти і стати тупиковою гілкою. Вони навіть зараз, коли йде жахлива війна, руйнуються міста, мільйони біженців, не тільки не приймають участі в війні, а ще і трусяться щоб не дати лишнього озброєння та бояться якоїсь ескалації.
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01.06.2022 17:42 Ответить
Захід більше боїться НАШОЇ корупції, нажаль.
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01.06.2022 21:16 Ответить
А не пора ли начать действовать как чеченцы в 90е? Целенаправленно подрывать дома семей тех, кто убивает наших детей? Думаю, даже в мордоре вполне можно найти отморозков, которые будут за большие деньги подрывать своих же гражданских.
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01.06.2022 17:09 Ответить
Дома взрывала гэбня. А не чеченцы.
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01.06.2022 17:19 Ответить
Можна агрхламідію та інших радників-зрадників що вбили в голову Президента думку,що війни не буде,а якщо і почнеться, то головне бути у костюмі та сказати "почалось",обміняти на наших військових,можна навіть за формою всіх долбнів за одного патріота
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01.06.2022 17:12 Ответить
а що зелене само не знало, що війна буде? не робіть з радників зрадників.
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01.06.2022 17:25 Ответить
хлопці, у мене немає слів. сказати, що Ви Герої це дуже мало. дякую, що вижили. бажаю Вам здоров'я. все буде добре.
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01.06.2022 17:23 Ответить
А російські полонені снікерси ******* з братьямі покушать.На *** за кораблем,а не полон.В демократію уже граємо більше ніж Земля існує і через це нас всіх і їбуть хто хоче і як хоче.
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01.06.2022 18:34 Ответить
Бога по той стороне нет очень давно. С 1918г. Когда четырех родных сестер и братом инвалидом на руках у сестер отцом, матерью и близкими слугам с двух метров стреляли утырки конюхи. Там и дьявол сбежал. Скоро армагедон там, сами ведь позвали---отменить поздно.
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01.06.2022 19:48 Ответить
 
 