РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5185 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 104 32
война (46726) Мариуполь (5562) сталь (25)

Никто в цивилизованном мире не купит сталь, которую Россия украла с мариупольских заводов, – гендиректор "Каметстали" Липпа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сталь,маріуполь

Сталь мариупольских предприятий Азовсталь и ММК им. Ильича, которую россияне украли у компании Метинвест, не купит никто в цивилизованном мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую уверенность выразил генеральный директор предприятия "Каметсталь" Дмитрий Липпа.

Он подтвердил: оккупанты действительно отгружают украденную продукцию в направлении РФ.

"К сожалению, действительно, оккупанты отгружают сталь из Азовстали и ММК им. Ильича на территорию Российской Федерации. Мы тоже получаем из Мариуполя такую информацию. Мы с коллегами говорим, что лучше бы эта сталь была плохого качества, чтобы они не могли ею воспользоваться" , – мрачно шутит он.

Липпа заверил: компания Метинвест Ахметова и Новинского готовится к юридическим искам не только по поводу украденной продукции, но и по поводу активов, которые были утрачены в результате боевых действий. Что касается похищенной стали - то Россия не сможет ее продать нигде в цивилизованном мире.

"Сталь используется для строительства и машиностроения. Нормальные, цивилизованные клиенты не рискнут покупать сомнительную сталь, которая неизвестным образом появилась на рынке. Поэтому 100% эта сталь не попадет в нормальные страны - возможно, она будет использована в России", - резюмировал он.

Как известно, российские мародеры в Мариуполе частично разблокировали порт и начали загружать корабли украденной на предприятиях металлопродукцией. По информации директора ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игоря Барского, по состоянию на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн. дол.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские бойцы с помощью БПЛА уничтожают технику и живую силу оккупантов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
Дивлячись на теперішній цивілізований світ щось сумніви беруть.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:12
+17
И какое отношение к Цивизации имеют:
Китай,Индия,Турция или арабские страны?
показать весь комментарий
01.06.2022 17:15
+9
Франція та Німеччина теж куплять, якщо ціна буде нормальною.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивлячись на теперішній цивілізований світ щось сумніви беруть.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:12 Ответить
Чому у вас сумніви? Тут справа йде про власну безпеку. На цю сталь банально нема сертифікату якості. Власник його не видасть. Тож цивілізовані країни її не куплять. Інша справа що існує ще купа країн третього світу.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:19 Ответить
і русскіє заздалегід потурбувалися щоб країних таких було по-більше.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:08 Ответить
Якщо залишити оригінальні наліпки на койлах, то так, не куплять. А якщо поміняти ті наліпки на власні, та вже видати на метал власний сертифікат, то як взнати, що то наша продукція? Ось щось таке буде:

показать весь комментарий
01.06.2022 18:24 Ответить
И какое отношение к Цивизации имеют:
Китай,Индия,Турция или арабские страны?
показать весь комментарий
01.06.2022 17:15 Ответить
Франція та Німеччина теж куплять, якщо ціна буде нормальною.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:17 Ответить
Думаю москалям чисто покуй, кто у них покупает что-либо !!!
показать весь комментарий
01.06.2022 17:16 Ответить
уродов в мире полною так что купят
показать весь комментарий
01.06.2022 17:18 Ответить
А цивилизованных стран не так много. Весь вопрос в цене. Скупщики краденного свое дело знают
показать весь комментарий
01.06.2022 17:21 Ответить
Тю... Проблема - вони продадуть свою а нашу використають у себе.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:23 Ответить
Тим більше, що сталь потрібна самій рашці, бо забагато згорілого залізяччя орків залишилось на території України. Рашці треба компенсувати втрати металу, звісно, за рахунок металу українського.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:39 Ответить
та вони все і завжди за рахунок України компенсували, уроди, за стільки років, з такими ресурсами, жити так і не навчилися як люди.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:09 Ответить
Не звертайте уваги, це він більше сам себе намагається заспокоїти, чим нас.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:25 Ответить
За невивіз сталі Ахметова і Новинсько8о у буцигарню!!! Щось з нашими злодіями не те… Знали що війна і нічого не вивезти, не взірвати? Колаборанти пуєві. Не знаю,як розпіздяї виграють війну…То буде чудо.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:26 Ответить
Не пиши дурні. Як можна було вивезти тисячі тонн металу ще й через Кримську протоку, що контролюється руснею?
показать весь комментарий
01.06.2022 17:31 Ответить
а чого це дурня? якого біса вони чекали? чому в 14-му гуділи, а не боролися? всі ці роки використовували Україну у власних інтересах і чхали, що це країну ослаблює. олігархи просто так проросійські партійкі годують? просто так на їх телеканалах проросійські пропогандисти? випадково?
показать весь комментарий
01.06.2022 18:12 Ответить
скажу що не так з нашими злодіями - вони олігархи і їм створення тут правової по-справжньому правової держави з громадянським суспільством і демократичними виборами, без кандидатів від олігархів - то як серпом по горлу.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:13 Ответить
Гугл каже, що найбільший екпортер кацапської сталі - Туреччина. Буде в Ердогана поганий настрій - малюють йому кацапи якусь довідку, що сталь от точно-точно не українська, додадуть зверху знижку, і він що не купить?
показать весь комментарий
01.06.2022 17:29 Ответить
*імпортер.
Тьху
показать весь комментарий
01.06.2022 17:30 Ответить
Куплять в нецивілізованному, намалюють сертифікат, перепродадуть в "цивілізованний". Це як з люками та кабелями, наче і не мали б їх брати на металобрухт, але ж беруть.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:31 Ответить
Продадут в нецивилизованные.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:40 Ответить
Справа в тому,що такі листи швидше стандарт і можуть випускатися на інших підприємствах до того ж їх можуть тупо переплавити,а так само собі залишити,так що складно відстежити і довести листи з "Азов сталь",а Китаю тим більше чхати вони і так тихо з рашей торгівлю ведуть
показать весь комментарий
01.06.2022 17:45 Ответить
Коломойський разом з Зе-ленським: газ у москалів- купували, нафту- купували, бітум, електроенергію, ВУГІЛЛЯ і багато інш.- купували... куплять і сталь!
показать весь комментарий
01.06.2022 17:45 Ответить
Кацапи підробляють документи і видадуть її за свою!
показать весь комментарий
01.06.2022 18:12 Ответить
Камбоджа купить легко. Або Джибуті.

"Друзів" рахи серед бананових республік вистачає (та й не лише серед бананових).
показать весь комментарий
01.06.2022 18:13 Ответить
раньше также никто особо не покупал в ахметова, православной суки
показать весь комментарий
01.06.2022 18:23 Ответить
Что сталь, что нефть, что газ-- всё купят.Азия, Африка и немного Европа.
Примеров не надо проводить. Сербия, Венгрия и др.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:24 Ответить
Порежут на металлолом, сдадут на пункт приёма ,пункт отправит в порт - а там - какой корабль подойдёт.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:36 Ответить
Зерно купили так сталь
Деньги не имеют совести
показать весь комментарий
01.06.2022 18:46 Ответить
Всі все куплять, бо дуже скоро її просто не стане. Так що всі запасаються.
показать весь комментарий
01.06.2022 20:46 Ответить
А хто дізнається звідки вона? Сертифікати свої накалякать і все
показать весь комментарий
01.06.2022 22:19 Ответить
 
 