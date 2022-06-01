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Новости Война в Украине
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Генерала Дворникова, командующего войсками РФ в Украине, не видно две недели, - New York Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генерал,дворніков,дворников

Генерал Александр Дворников по прозвищу "Мясник Алеппо" исчез из поля зрения. В течение двух недель он нигде не появлялся, из-за чего возникли предположения, что он больше не руководит российскими оккупационными войсками в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание The New York Times.

Дворникова назначили командующим, чтобы улучшить положение армии РФ и добиться хоть какого-нибудь успеха. Он вступил в должность примерно в первой половине апреля. Тогда уже было ясно, что первоначальный план России в Украине провалился.

"Вскоре после своего прибытия генерал Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и сухопутные подразделения координировать свои атаки, сообщили американские официальные лица. Но в последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников размышлять о том, остается ли он во главе военных действий", - сказано в материале NYT.

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Возможно, Дворникова втайне отстранили от командования. Хотя генерал и пытался наладить совместную работу подразделений, никаких стратегических успехов он не добился. В той же статье NYT отмечает, что Дворников не изменил характер русской армии, во многом наследующей советскую военную доктрину.

В середине мая стало известно об участии Путина в командовании войсками РФ в Украине. По данным The Guardian, президент принимал тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала. Может быть, он полностью взял контроль над армией.

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Топ комментарии
+13
Мабудь вже розстріляли 🤣🤣🤣
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01.06.2022 17:25
+13
Пукин руководит войсками....все маленькие диктаторы идут таким путем...
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01.06.2022 17:31
+9
В запое
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01.06.2022 17:27
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Мабудь вже розстріляли 🤣🤣🤣
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01.06.2022 17:25 Ответить
Ламають ребра та відбивають нирки в Лефортово. Як і адміралу-невдасі
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01.06.2022 17:31 Ответить
У Єгипті відпочиває не хвилюйтеся.
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01.06.2022 17:35 Ответить
Він невиїздний з країни, який щє єгіпт)
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01.06.2022 17:38 Ответить
Да ладно вон соловьев в Дубай летал, это арабы детка
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01.06.2022 17:42 Ответить
Порівняв хєр із пальцем, соловьов не з силового блоку і не військовий із доступами до держтаємниць.
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01.06.2022 17:44 Ответить
Волки сожрали мопса и пекинеса прямо на улице
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01.06.2022 17:56 Ответить
В запое
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01.06.2022 17:27 Ответить
На карантине чтоб с ****** на видосике показаться
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01.06.2022 18:08 Ответить
Нехай русня побільше "коней на переправі міняє" - нам трошки легше буде!
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01.06.2022 17:28 Ответить
Бухает женераль, отстаньте от него
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01.06.2022 17:30 Ответить
Пукин руководит войсками....все маленькие диктаторы идут таким путем...
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01.06.2022 17:31 Ответить
Зачистили Дворникова😁😁😁
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01.06.2022 17:32 Ответить
Маленький дрібний мордовський генералісімус ***** мокшанський.
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01.06.2022 17:34 Ответить
Ну, в человеческих армиях показателем мастерства командующего как раз и есть то, шо он нигде не появляется, а все идет и работает так, как надо. Но это - в человеческих армиях. У русских все через дупу....
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01.06.2022 17:37 Ответить
******** новый фелдбмаршал
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01.06.2022 17:38 Ответить
Ні Дворніков м'ясник Алєппо, наврядчи його там пресують, в нього ще ніяких зашкварів як у Герасімова і Оленевода
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01.06.2022 17:38 Ответить
Олєнєвод власні зашквари на нього і списав.
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01.06.2022 17:42 Ответить
В бункері керує арміями
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01.06.2022 17:40 Ответить
Вывод : залег
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01.06.2022 17:40 Ответить
Із високою вирогідністю на шість футів під землю.
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01.06.2022 17:51 Ответить
Амінь
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01.06.2022 17:40 Ответить
Дворніцкій... Ну от як жити з таким холуйським прізвищем? А живе ж холуй бо як "корабель назвеш так і попливе"...
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01.06.2022 17:41 Ответить
Нью-Йорк Таймс мабуть хочуть взяти інтерв'ю
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01.06.2022 17:41 Ответить
Армией Мордора руководит *****
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01.06.2022 17:42 Ответить
командир кацапской армии дворников.
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01.06.2022 17:45 Ответить
Как в старом анекдоте - "Бордель прогорает, а они вместо того, чтобы новых *лядей найти, старые мебеля из угла в угол двигают".
Прочем здесь, руководит или не руководит Дворников войной, если они все там такие и подобраны по одному принципу - "Быть не выше и не умнее хозяина".
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01.06.2022 17:46 Ответить
Мабуть, вже підмітає вулиці.
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01.06.2022 17:47 Ответить
Все верно, только поправлю - не "денис пушилин", а Пенис Душилин.
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01.06.2022 17:53 Ответить
Без подробиць, бо пушилін отримав "благородноє" поранення в дупу?
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01.06.2022 18:09 Ответить
бухает
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01.06.2022 17:48 Ответить
Було б дуже добре,якби він просто здох...
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01.06.2022 17:51 Ответить
Путин идет стопами Гитлера.
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01.06.2022 17:56 Ответить
він вирив собі нірку та сховався туди...ну не сам, йому допомогли
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01.06.2022 18:00 Ответить
на руэсэсії ціла низка генералів-садистів.. наприклад, продовжує своє людиноненависницьке існування Мишка Мізінцев - мабудь найвідбірніше москальске лайно
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01.06.2022 18:04 Ответить
Це з тої ж серії й про шойгу((Чи смерть *****((Нафіга такі новинні припущення(Від себе,якби ***** не стало ,раптом,то буде шойгу ,а не якийсь там патрушев.
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01.06.2022 19:16 Ответить
чекіст керує армією? 100% це його був "план" швидко захопити Київ і вбити Зеленського.
навряд він зможе в довгу стратегію, бо для цього треба поважати противника
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01.06.2022 19:27 Ответить
Командуя дворниками, убирает территорию.
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01.06.2022 20:13 Ответить
Кто-то по тому зверью скучает???
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01.06.2022 20:34 Ответить
Генерал-невидимка. Система "стелс" по-русски.
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01.06.2022 22:36 Ответить
 
 