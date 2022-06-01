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Зеленский пообщался с украинскими детьми, которые временно находятся в Польше: "Мы сделаем все, чтобы всех вас вернуть"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

В Международный день защиты детей с участием Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета по вопросам, связанных с жизнью и безопасностью детей в военное и послевоенное время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский пообщался в формате видеоконференции с украинскими детьми, временно находящимися на территории Республики Польша, и с учениками Дрогобычского лицея, среди которых были жители разных регионов Украины.

Президент поздравил их с Днем защиты детей и подчеркнул, что для него лично большим праздником будет день возвращения всех детей на Родину.

"Мы сделаем все, чтобы всех вас вернуть. Вернуть всех вас детьми, а не взрослыми, то есть в ближайшее время. Для нас очень важно, чтобы вы строили нашу страну и наше будущее, потому что вы и есть наше прекрасное будущее, ради которого мы все сегодня сражаемся. Поэтому сделаем все, чтобы вернуть вас максимально быстро, но хочу, чтобы мы вернули вас в безопасную Украину", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что благодарен Польше и ее народу за обеспечение хороших условий для украинских детей, которые сейчас находятся в этой стране.

Во время общения с учениками Дрогобычского лицея Зеленский отметил, что рад пообщаться с умными детьми, которые задают серьезные вопросы. В частности, у президента интересовались обеспечением безопасности Украины после окончания войны, участием молодежи в восстановлении нашей страны, перспективами возобновления полноценного учебного процесса.

Зеленскому доложили, что на сегодня 234 тысячи юных украинцев пересекли границу с Россией, из них верифицированы лица 4795 детей.

Также смотрите: Отношения Украины и Польши от теплых и соседских перешли на новый этап - крепких и исторических - Зеленский. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+15
Тьху на тебе,піарщик флісовий !!))
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01.06.2022 17:58
+14
Ти все зробив для того, щоб вони поїхали!
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01.06.2022 18:08
+12
СТОП, СТОП, СТОП, может я чего не понял , поправите , а что , детей которые в Польше нужно возвращать ? вроде не на роисси они, и не депортированы, они выехали с родителями, или с преподавателями, или с опекунами, на дружественную для нас территорию на время боевых действий, и вернутся тогда , когда посчитают нужным , не думаю что для этого нужно прилагать титанические усилия опы .
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01.06.2022 18:48
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Тьху на тебе,піарщик флісовий !!))
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01.06.2022 17:58 Ответить
Сподіваюсь не цілував монітор в животік...
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01.06.2022 18:04 Ответить
Ти все зробив для того, щоб вони поїхали!
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01.06.2022 18:08 Ответить
хоч перед дітьми не зганьбився?
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01.06.2022 18:31 Ответить
Города здают,а оно Клоунадой занимается.Он как обезьяна цирковая.

Гафнокомандующий.Мы все вернём( пойдём через минные поля)
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01.06.2022 18:32 Ответить
СТОП, СТОП, СТОП, может я чего не понял , поправите , а что , детей которые в Польше нужно возвращать ? вроде не на роисси они, и не депортированы, они выехали с родителями, или с преподавателями, или с опекунами, на дружественную для нас территорию на время боевых действий, и вернутся тогда , когда посчитают нужным , не думаю что для этого нужно прилагать титанические усилия опы .
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01.06.2022 18:48 Ответить
обіцяльник
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01.06.2022 19:04 Ответить
Звучить як погроза.
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01.06.2022 19:13 Ответить
Чи захочуть діти?А точніше батьки.
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01.06.2022 19:15 Ответить
Нехай зробить все, щоб повернути українських дітей депортованих на московію. А в Польщі діти наші в безпеці і повернуться, якщо захочуть їхні батьки.
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01.06.2022 19:17 Ответить
діти розумніші - ніхто не повернеться у це корумповане кубло , тим більше Польша надає серйозні пільги для бізнесу українцям
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01.06.2022 19:22 Ответить
Будувати ВАШУ с бєнєй країну і ВАШЕ з бєнєй майбутнє?! Ти пропонуєш це дітям, які завдяки тобі, зелена пропутінська курва, залишилися без домівок, батьків, дитинства??? Цинічна падлюка! Х...й тобі в усі дірки, хрипата мерзото!!!
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01.06.2022 20:07 Ответить
Для чого повертати. якщо тут злидні. а Польща може їм забезпечити достойне життя та навчання !
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01.06.2022 20:15 Ответить
А детей, вывезенных в рашку, малорос зеленский повертаты нэ будэ. Он их уже вычеркнул и забыл
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01.06.2022 21:24 Ответить
"зробимо все, щоб повернути вас максимально швидко" звучить як погроза, чоловіків закрив у країні, дітей поверну і теж замкну
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01.06.2022 22:26 Ответить
дети из Польши, то гуси будущего для Гетьманцева
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02.06.2022 00:11 Ответить
 
 