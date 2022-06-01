Зеленский пообщался с украинскими детьми, которые временно находятся в Польше: "Мы сделаем все, чтобы всех вас вернуть"

В Международный день защиты детей с участием Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета по вопросам, связанных с жизнью и безопасностью детей в военное и послевоенное время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский пообщался в формате видеоконференции с украинскими детьми, временно находящимися на территории Республики Польша, и с учениками Дрогобычского лицея, среди которых были жители разных регионов Украины.

Президент поздравил их с Днем защиты детей и подчеркнул, что для него лично большим праздником будет день возвращения всех детей на Родину.

"Мы сделаем все, чтобы всех вас вернуть. Вернуть всех вас детьми, а не взрослыми, то есть в ближайшее время. Для нас очень важно, чтобы вы строили нашу страну и наше будущее, потому что вы и есть наше прекрасное будущее, ради которого мы все сегодня сражаемся. Поэтому сделаем все, чтобы вернуть вас максимально быстро, но хочу, чтобы мы вернули вас в безопасную Украину", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что благодарен Польше и ее народу за обеспечение хороших условий для украинских детей, которые сейчас находятся в этой стране.

Во время общения с учениками Дрогобычского лицея Зеленский отметил, что рад пообщаться с умными детьми, которые задают серьезные вопросы. В частности, у президента интересовались обеспечением безопасности Украины после окончания войны, участием молодежи в восстановлении нашей страны, перспективами возобновления полноценного учебного процесса.

Зеленскому доложили, что на сегодня 234 тысячи юных украинцев пересекли границу с Россией, из них верифицированы лица 4795 детей.

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