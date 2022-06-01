РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3771 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
23 812 76
армия РФ (15355) война (46726) Госдума (1251) потери (3857)

В Госдуме заявили, что благодаря новой тактике "практически перестали терять людей" во время войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупант,ліквідація

Россия "практически перестала нести потери" во время войны в Украине – это якобы результат изменения подхода к ведению боевых действий.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы практически перестали терять людей. Последние цифры, обнародованные Минобороны в марте, – 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались Минобороны и объясню почему. Сейчас, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это - результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий", – заявил Картаполов РИА Новости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30,7 тыс. человек, 208 самолетов, 175 вертолетов, 1361 танк и 3343 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+49
Ми помітили, нещодавно навіть ювілей був - 30 тисяч гарних руzьких
показать весь комментарий
01.06.2022 17:56
+39
тактика проста: не вести облік
показать весь комментарий
01.06.2022 17:58
+29
Так они людей никогда и не теряли.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми помітили, нещодавно навіть ювілей був - 30 тисяч гарних руzьких
показать весь комментарий
01.06.2022 17:56 Ответить
не треба шапкозакидательства !
бої реально неймовірно важкі

порахуйте втрати орків за день за даними нашого Генштабу - ледве набирається сотня.
Зєля заявив що з нашою сторони також втрати 60-100 чоловік.

кацапська паскудна тактика переорювати все артою дійсно працю
наш Ген штаб має робити висновки:
1. будувати серйозні оборонні споруди з залізобетону
2. концентрувати арту точково для контрбатарейної боротьби
показать весь комментарий
01.06.2022 18:04 Ответить
Сто відсотків підтримую. Я сам сидів по погрібах під обстрілами. Вся ця нечисть в наших місцях почувалася та доречі і зараз почувається абсолютно безкарною. У наших там певно арти не вистачає. Так от на мою думку дуже б допомогли б дрони камікадзе. За своїми якостями, принаймні заявленими, вони ідеальні проти гармат, а особливо всіляких рсзв.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:09 Ответить
ледве набирається сотня -

 брехня, сотня рідко набирається, за вчора наприклад 200, позавчора 150, і т.д.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:13 Ответить
... який залізобетон - влада спеціалісти в галузі асфальту на основі шлаку.А якщо серйозно,то впевнений ,що ЗСУ цю нісенітницю депутата-************ сприймають з посмішкою !
показать весь комментарий
01.06.2022 18:16 Ответить
Щодо "шапкозакидання" згоден. Щодо залізобетонних споруд - це вибачте утопія.. Єдиний засіб проти рашистської тактики випаленої землі - ефективна контрбатарейна протидія, принцип "довгої руки": коригувально-розвідувальні безпілотники+контрбатарейні радари+далекобійні засоби ураження(від 40 до 150 км.) І найголовніша умова: КРИТИЧНА МАСА(відповідна концентрація) таких засобів ураження!! І от тут ми рахуємо кожен день - коли до нас "по краплині" прибуває далекобійне озброєння🤬, яке могло б кардинально переламати хід війни та зберегло б тисячі життів наших воїнів - якщо б воно надійшло раніше!😡
показать весь комментарий
01.06.2022 20:02 Ответить
А якщо цього не вистачає? Фортифікаційні споруди зайвими не будуть
показать весь комментарий
01.06.2022 20:14 Ответить
Ясна річ,бо то мутовані потВори,а не люди!!!)))
показать весь комментарий
01.06.2022 18:06 Ответить
Ага, охотно верим
показать весь комментарий
01.06.2022 17:56 Ответить
Москали не могут терять людей, потому что они изначально не являются людьми. Вот и всё.
показать весь комментарий
01.06.2022 20:39 Ответить
Швидко відреагували на слова Зеленського...
показать весь комментарий
01.06.2022 17:57 Ответить
Сменить "люди" на "холопы" "тушки" это правильно с точки зрения статистики.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:57 Ответить
тактика проста: не вести облік
показать весь комментарий
01.06.2022 17:58 Ответить
висилають на війну з тимчасово окупованих територій, і не тільки України, вони їх людьми не вважають.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:59 Ответить
300 спартанцев - из той же "оперы" Илоты, рабы и войны других городов - государств за людей не считались. Вот поэтому их и было всего 300.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:06 Ответить
для понимания рекомендую узнать про триста фиванцев...спарта тогда соснула взахлеб
показать весь комментарий
01.06.2022 21:34 Ответить
ну людей там і не було, так що втрат нема.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:59 Ответить
Там того, вроде как Че Пушилина за300тили пишут... попал под артобстрел по дороге в Лиман
показать весь комментарий
01.06.2022 17:59 Ответить
и с ним несколько десятков овцеё***кадырки-дон )))
показать весь комментарий
01.06.2022 18:01 Ответить
помилка на жаль... цільохоньок...
показать весь комментарий
01.06.2022 18:15 Ответить
кстати, Донецк и Мариуполь походу кадырке в кормление отдадут ... вот это любители русского мира, и сидения на бутылке, как часть оного, обрадуются теперь 😀
показать весь комментарий
01.06.2022 18:10 Ответить
Навіть в совку не брехали так цинічно за Афган. Учні перевершили вчителів...
показать весь комментарий
01.06.2022 17:59 Ответить
передвижной крематорий, братские могилы, собаки и лисы Украины и пеплом по ветру (а те несколько вагонов в украинских рефрижераторах ...ваще не считаются) - такова тактика, стратегия и ...практика сокрытия потерь на расисе... "пропал без вести" - и деньги целы....
показать весь комментарий
01.06.2022 18:00 Ответить
Просто, "ихтамнет"
показать весь комментарий
01.06.2022 18:10 Ответить
Так они людей никогда и не теряли.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:00 Ответить
откуда там люди?)) и как можно потерять то...чего не было... нет и не будет никогда...
показать весь комментарий
01.06.2022 18:02 Ответить
Орки не люди...
показать весь комментарий
01.06.2022 19:35 Ответить
Искандер Зу-ль-Карнайн @iskander455

·
5 ч

Более того: после каждого попадания украинского снаряда число москалей возрастает, т.к. они размножаются делением!
показать весь комментарий
01.06.2022 22:58 Ответить
ну есссно, людей там нет вот и терять нечего, есть просто расходный материал..., его просто списывают, да и все..., дальше он просто гниет в Украине...
показать весь комментарий
01.06.2022 18:00 Ответить
Они правы. Людей они не теряют в связи с тем, что орки - не люди. Это даже не животные, а отбросы.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:01 Ответить
Нет человека - нет проблемы.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:01 Ответить
Особенно под Белогоровкой, новая тактика
показать весь комментарий
01.06.2022 18:04 Ответить
Так вони людей і не втрачали - лише орків.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:03 Ответить
Ух ти! Раніше не було втрат, а тепер як? Нові народжуються просто на фронті?
показать весь комментарий
01.06.2022 18:04 Ответить
челябинские орки припаркованые ВСУ ...
показать весь комментарий
01.06.2022 18:04 Ответить
Ми практично перестали втрачати людей. Останні цифри, які оприлюднено Міноборони в березні, - 1351 особа загиблих."
Так и людей среди рашоорков и нет. Есть только пушечное тупое мясо.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:05 Ответить
в Мордоре люди уже давно кончились, а свинособак считать - только время господское зря тратить
показать весь комментарий
01.06.2022 18:05 Ответить
Це не втрати, вони просто ротацію в пекло організували, пекло теж анескують
показать весь комментарий
01.06.2022 18:05 Ответить
а кто там за людей говорил? речь идет о дохлых кацапах, чурках белых и не очень
показать весь комментарий
01.06.2022 18:06 Ответить
Нова тактика проста - засеречені втрати
показать весь комментарий
01.06.2022 18:07 Ответить
То вони сюди, окрім мароднерів, чеченців, насильників і вбивць іще й якихось людей прислали?
показать весь комментарий
01.06.2022 18:08 Ответить
Людських втрат немає, бо м'ясо недочеловєків облічується в тонах.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:08 Ответить
Так вони ж і раніше типу не втрачали.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:09 Ответить
Ми практично перестали втрачати людей - я так понимаю что 38000 убитых и 120,000 раненых то нелюди, в смысле орки.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:11 Ответить
Прям інноваційна тактика "випаленої землі" - тупо артою і ракетами під ноль
показать весь комментарий
01.06.2022 18:13 Ответить
Людей там і не було, а орків, хто їх там рахує.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:13 Ответить
Руссосвины правильно думают: человеческих потерь нет. Ведь буряты, мокши и прочие дикие племена - не люди. Буча и Ирпень убедились
показать весь комментарий
01.06.2022 18:14 Ответить
Россия "практически перестала нести потери" во время войны в Украине - это якобы результат изменения подхода к ведению боевых действий".

Ну а что? Всё логично, "бабы ещё нарожают". Вернее видно уже нарожали.
И именно поэтому ху*ло пообещало вернуть звание «мать-героиня» и выплачивать его обладательницам по миллиону рублей.

«Условились вернуть, как это было ещё в советские времена, почетное звание «Мать-героиня». И что здесь хотел бы предложить? Тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», единовременно выплачивать миллион рублей», - рассказало ху*ло.

Также оно предложило при вручении медали ордена «Родительская слава» выплачивать по 200 тыс. рублей (сейчас выплата не предусмотрена), а при вручении самого ордена - по 500 тыс. рублей вместо 100 тыс. рублей. Орден «Родительская слава» вручают родителям семерых и более детей, а медаль - при наличии четырех и более детей.

Звание «Мать-героиня» присваивалось в СССР с 1944 года. Его удостаивались женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей».
показать весь комментарий
01.06.2022 18:14 Ответить
Да ну? Белогоровку он просто не заметил
показать весь комментарий
01.06.2022 18:19 Ответить
Подарить ему барана;
Он изрядно подшутил
показать весь комментарий
01.06.2022 18:20 Ответить
Ну правильно - вони попереду пускають утирків з лугандонії. А після того, як ті перетворюються на фарш, займають нові позиції.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:22 Ответить
"Видишь мертвых орков? А ведь они есть" =)
показать весь комментарий
01.06.2022 18:27 Ответить
москалів треба читати по-москальські. вони просто не дописали кого вони вважають за людей і це точно не їхні батл орки
показать весь комментарий
01.06.2022 18:30 Ответить
Безвісти пропавші-то не втрати.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:34 Ответить
Уверен, эту новость особенно с "воодушевлением" воспримет потенциальное пушечное мясо)
показать весь комментарий
01.06.2022 18:39 Ответить
Подписываем заранее рапорт об увольнении с контрактной службы без даты, и вуаля, потерь в действующей армии нет!
показать весь комментарий
01.06.2022 18:42 Ответить
А можно просто сказати: Іх там нєт.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:48 Ответить
То есть бросают на пулеметы лугандонский сброд и уже официально их уже людьми не признают?Теперь им куда в Общество защиты животных?
показать весь комментарий
01.06.2022 18:48 Ответить
Вони завдяки старій тактиці нікого не втрачали. А тепер майже нікого. Стало гірше?
показать весь комментарий
01.06.2022 18:55 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2022 18:57 Ответить
больше фото кацапского жареного мяса
показать весь комментарий
01.06.2022 19:06 Ответить
В чем-то они правы. Российских солдат сложно называть людьми.
показать весь комментарий
01.06.2022 19:24 Ответить
Та ясен хрен. После того как выплаты подняли ваньки гибнуть перестали) только безвести пропадать . Ожидаемо
показать весь комментарий
01.06.2022 20:00 Ответить
Факт !
Тут подвійна вигода :
1- політична - території захоплюємо , укропів б"ємо - а наші втрати мізерні
2- економічна - за кожен труп - має сімья отримати файні гроші ! А так - трупа нема , числиться у "безвісті пропавших" і грошей не платимо
показать весь комментарий
01.06.2022 20:29 Ответить
Ниче, 300-ми доберете....
показать весь комментарий
01.06.2022 20:23 Ответить
Звичайно що вони людей не втрачають, бо знову в думі пролунало, що в Україні йде громадянська війна 😩. Тобто, їх тут знову немає.
А як гарматне мясо, то воно на тонни рахується а не на кількість людей.
Ну що ж, кацапи ще раз підтвердили їхню "любов" до власних орків.
показать весь комментарий
01.06.2022 20:40 Ответить
нова тактика це не записувати їх або вважати безвісти пропав,
але ж не вбитий тільки пропав десь
показать весь комментарий
01.06.2022 22:06 Ответить
Звіздить,як троцький.
показать весь комментарий
01.06.2022 22:10 Ответить
вагоны с вашими трупами заберите, придурки
показать весь комментарий
01.06.2022 23:48 Ответить
"Люди" - это в кремле, все остальные - биомасса, расходник, картридж.
показать весь комментарий
02.06.2022 07:26 Ответить
Свинособака ти не людина, отже втрат людських в орків немає
показать весь комментарий
05.06.2022 21:26 Ответить
 
 