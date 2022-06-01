В Госдуме заявили, что благодаря новой тактике "практически перестали терять людей" во время войны в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия "практически перестала нести потери" во время войны в Украине – это якобы результат изменения подхода к ведению боевых действий.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы практически перестали терять людей. Последние цифры, обнародованные Минобороны в марте, – 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались Минобороны и объясню почему. Сейчас, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это - результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий", – заявил Картаполов РИА Новости.
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бої реально неймовірно важкі
порахуйте втрати орків за день за даними нашого Генштабу - ледве набирається сотня.
Зєля заявив що з нашою сторони також втрати 60-100 чоловік.
кацапська паскудна тактика переорювати все артою дійсно працю
наш Ген штаб має робити висновки:
1. будувати серйозні оборонні споруди з залізобетону
2. концентрувати арту точково для контрбатарейної боротьби
брехня, сотня рідко набирається, за вчора наприклад 200, позавчора 150, і т.д.
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5 ч
Более того: после каждого попадания украинского снаряда число москалей возрастает, т.к. они размножаются делением!
Так и людей среди рашоорков и нет. Есть только пушечное тупое мясо.
Ну а что? Всё логично, "бабы ещё нарожают". Вернее видно уже нарожали.
И именно поэтому ху*ло пообещало вернуть звание «мать-героиня» и выплачивать его обладательницам по миллиону рублей.
«Условились вернуть, как это было ещё в советские времена, почетное звание «Мать-героиня». И что здесь хотел бы предложить? Тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», единовременно выплачивать миллион рублей», - рассказало ху*ло.
Также оно предложило при вручении медали ордена «Родительская слава» выплачивать по 200 тыс. рублей (сейчас выплата не предусмотрена), а при вручении самого ордена - по 500 тыс. рублей вместо 100 тыс. рублей. Орден «Родительская слава» вручают родителям семерых и более детей, а медаль - при наличии четырех и более детей.
Звание «Мать-героиня» присваивалось в СССР с 1944 года. Его удостаивались женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей».
Он изрядно подшутил
Тут подвійна вигода :
1- політична - території захоплюємо , укропів б"ємо - а наші втрати мізерні
2- економічна - за кожен труп - має сімья отримати файні гроші ! А так - трупа нема , числиться у "безвісті пропавших" і грошей не платимо
А як гарматне мясо, то воно на тонни рахується а не на кількість людей.
Ну що ж, кацапи ще раз підтвердили їхню "любов" до власних орків.
але ж не вбитий тільки пропав десь