Украинцы заверили нас, что они не будут использовать ракеты против целей на территории РФ, - Блинкен

Украина не будет использовать ракетные системы, которые ей предоставят США, для нанесения удара по территории РФ.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы заверили нас, что они не будут ее использовать против целей на российской территории. Есть доверие между Украиной и США. Даже раньше президент Байден очень четко заявлял президенту Путину, что сделают США, если будет эта агрессия.

Хотим четко отметить, что это было прямо сказано от президента Байдена – Путину. Россия решила совершить эту агрессию, несмотря на все усилия, которые длились много месяцев, они начали этот конфликт", - сказал он.

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