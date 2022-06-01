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Украинцы заверили нас, что они не будут использовать ракеты против целей на территории РФ, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блінкен

Украина не будет использовать ракетные системы, которые ей предоставят США, для нанесения удара по территории РФ.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы заверили нас, что они не будут ее использовать против целей на российской территории. Есть доверие между Украиной и США. Даже раньше президент Байден очень четко заявлял президенту Путину, что сделают США, если будет эта агрессия.

Хотим четко отметить, что это было прямо сказано от президента Байдена – Путину. Россия решила совершить эту агрессию, несмотря на все усилия, которые длились много месяцев, они начали этот конфликт", - сказал он.

Смотрите также: Совместная пресс-конференция Блинкена и Столтенберга. Прямая трансляция
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Топ комментарии
+41
Цікаво, чи була взагалі така війна в історії, коли одній країні було заборонено наносити удари по аргесору?
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01.06.2022 18:07
+31
Поскольку Крым- это Украина, то по Севастополю и парашному флоту с керченским мостом можно и нужно. Главное ракеты нужные получить вместо закатанного в асфальт "Грома".
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01.06.2022 18:09
+23
...але це не точно.
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01.06.2022 18:04
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Чули, білоруси, як вас там аеродроми та нафтопереробний завод в Мозирі? Вирощуйте бульбу.
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01.06.2022 19:35 Ответить
Это какой-то сюрреализм! Не бомбить в ответ нападающего на тебя врага? А что ж во вторую мировую лэндлиз не давали с условием не стрелять по Германии??? Мир окончательно перевернулся, и реальность похожа на абсурдный сон!
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01.06.2022 19:42 Ответить
Гадаю, що якщо таке відбудеться, США висловить дуже, дуже велике занепокоєння, а можливо навіть обурення... А може просто сповістять Пуйла, що нічого вдіяти не можуть, бо Україна як суверенна держава, згідно ст. 51 Статуту ООН має право на адекватний захист від агресії, тож Пуйло сам винен, що йому прилетіло, а нефіг було зі своєї території стрілити.
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01.06.2022 19:45 Ответить
А Севастополь это же Украина
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01.06.2022 19:49 Ответить
Если ракета приземлиться в порту Новоросийска-то это точно не Украина выпустила! "ИХТАМНЕТ"
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01.06.2022 19:50 Ответить
Ванькой клянемся. Только если случайно и этонемы
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01.06.2022 20:04 Ответить
Українці запевнили нас, що вони не використовуватимуть її проти цілей на російській території. Є довіра між Україною та США.

Троллинг высшей пробы. Если под такие заявления ещё передать ракеты с дальностью 300 км - я буду ржать так, что все этажи моего дома содрогнутся. В особенности над грозным сонливым карликом, который на днях что-то вякал, как кацапы могли наносить удары по территории НАТО в отместку за передачу Украине РСЗО с дальностью 300 км.
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01.06.2022 20:13 Ответить
Крым, ОРДЛО - Украинская территория, хотим мочим, хотим -нет. а тузла и крымский мост ..да их там не было
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01.06.2022 20:50 Ответить
Звичайно ,якщо Росія не буде обстрілювати нас зі своєї території
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01.06.2022 20:18 Ответить
шо ж вы так кацапья то боитесь, это обычные обоссаные чмыри с завышенным чсв
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01.06.2022 20:23 Ответить
нет-нет ..там только глядя в глаза гнидам...
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01.06.2022 20:48 Ответить
это п@здец какойто, кацапы расху@рили пол Украины а по ним стрелять нельзя, зеленопуп рулит
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01.06.2022 21:16 Ответить
Лише бізнес і нічого більше, а ще розповідають з високих трибун що не чинять політичний тиск на Україну. Війна знову поступово почина переходить в одні ворота, а з українців спробують в чергове зробити "терпіл", тому що бояться офіційного оголошення війни росією бо доведеться розривати контракти.
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02.06.2022 00:32 Ответить
- Ось тобі синку зброя для самозахисту!
- Так вона ж без набоїв!
- А ти підстав другу щоку.
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01.06.2022 21:21 Ответить
поки що москальні і на території України вистачає
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01.06.2022 22:04 Ответить
Нарешті, може вже наши ******* по севастополю. Я кожного дня прошу, а мене ніхто не чує!
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01.06.2022 22:30 Ответить
США! крым это территория Украины? т.е. по нему мы бить можем?!
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01.06.2022 23:41 Ответить
Це погана новина, от щойно був ракетний удар по транспортній інфраструктурі у Львові. То це як виходить, оркам можна хєрячити, а нам ні? Заохочення до безнаказаного руйнування цивільної інфраструктури. 😒
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02.06.2022 08:23 Ответить
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