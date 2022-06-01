Украинцы заверили нас, что они не будут использовать ракеты против целей на территории РФ, - Блинкен
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Украина не будет использовать ракетные системы, которые ей предоставят США, для нанесения удара по территории РФ.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы заверили нас, что они не будут ее использовать против целей на российской территории. Есть доверие между Украиной и США. Даже раньше президент Байден очень четко заявлял президенту Путину, что сделают США, если будет эта агрессия.
Хотим четко отметить, что это было прямо сказано от президента Байдена – Путину. Россия решила совершить эту агрессию, несмотря на все усилия, которые длились много месяцев, они начали этот конфликт", - сказал он.
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Троллинг высшей пробы. Если под такие заявления ещё передать ракеты с дальностью 300 км - я буду ржать так, что все этажи моего дома содрогнутся. В особенности над грозным сонливым карликом, который на днях что-то вякал, как кацапы могли наносить удары по территории НАТО в отместку за передачу Украине РСЗО с дальностью 300 км.
- Так вона ж без набоїв!
- А ти підстав другу щоку.