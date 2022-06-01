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Новости За рубежом
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беженцы (1466) Болгария (617)

В Болгарии призывают к отставке вице-премьера из-за выселения из гостиниц украинских беженцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

біженці

Внезапное решение болгарского правительства свернуть программу размещения украинских беженцев в гостиницах на берегу Черного моря вызвало призывы к отставке вице-премьера Калины Константиновой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Большинство беженцев сейчас живут в частных отелях на морских курортах, но правительство остановило программу 31 мая из-за подготовки к туристическому сезону.

Движение "Мы идем", входившее в состав предыдущего парламента, потребовало отставки Константиновой, указав на то, что украинцы не получили информацию о том, куда их переселят.

"Никто не пойдет со своим ребенком в неизвестном направлении. Это инстинкт каждой матери. И никто не может позволить себе угрожать нуждающимся людям, которые ищут крышу, еду и медицинскую помощь", - говорится в заявлении.

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Многие гражданские активисты, которые помогали справиться с волной беженцев, также критиковали правительство. Один из фондов обратился с открытым письмом к вице-премьеру, в котором выразил возмущение действиями Константиновой.

"Как организация, которая помогает беженцам с начала войны, мы хорошо понимаем, с какими трудностями они сталкиваются. Мы ежедневно общаемся с ними и знаем, что до последнего момента они не получали информации о том, в каком направлении их повезут и где разместят", - говорится в сообщении.

Болгарский политолог Ивайло Дичев отметил, что правительство подверглось критике не за попытки "переселить" украинских беженцев, а за то, что им не удалось интегрировать их в рынок труда, обеспечить школы для детей и медицинское страхование в течение трех месяцев.

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Но депутат от Демократической Болгарии Елизавета Белобрадова, входящая в правящую коалицию, говорит, что Болгария очень хорошо справилась с кризисом. "Нельзя говорить, что раз вначале мы хорошо относились к людям и размещали их в хороших отелях, теперь мы должны извиниться за то, что предлагаем теперь. Их не перенаправляют в палаточные городки на срок более 72 часов. Любое подобное утверждение будет манипулированием фактами", - пояснила она.

Белобрадова добавила, что в большинстве стран беженцы размещаются в палаточных городках. По словам депутата, многие украинские беженцы стали "жертвами гибридной войны, ложной информации, страха и паники".

Премьер-министр Кирилл Петков заявил, что болгарское государство "не может бесконечно поддерживать такое ​​роскошное размещение". Болгария получила от ЕС почти 150 миллионов евро на преодоление кризиса, треть из которых она уже потратила.

"За три месяца мы оказали беспрецедентную поддержку беженцам из Украины, теперь мы входим в более нормальные рамки. В конце концов, они беженцы", - сказал Петков.

С начала войны в Украине в Болгарию прибыло более 300 000 человек. Правительство заявило, что 110 000 человек получили временную защиту и убежище. Однако гражданские активисты говорят, что значительная часть украинцев в Болгарии получила поддержку от граждан и общественных организаций, а не от государства.

Государственное болгарское агентство БГНЕС в среду сообщило, что на военной базе в Сарафово, близ курортного Бургаса, подготовили палаточный городок для украинских беженцев, рассчитанный на 500 человек.
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Топ комментарии
+18
Ну, на мою думку, жити в готелі на узбережжі - трохи зажирно. Соціальне недороге житло в глибинці більше пасує біженцям.
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01.06.2022 18:42
+15
Продажность . Скачала заселяют беженцев в гостиницы и оплачивают жти гостиницы ИЗ ДЕНЕГ ЕС - то есть поддерживают свои гостиницы в холодный и пустой сезон - март, апрель, май.

и теперь , вместо того чтобы отблагодарить украинуев , что гостиницы выжили в холодный сезон за счёт денег ЕС, они выкидывают людей из гостиниц.

а о чем они думали 3 месяца ? Война же надолго
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01.06.2022 18:29
+4
Бо всередині немає готелів. А ті готелі, що простоювали зимою, за гроші Євросоюзу прийняли біженців, а тепер коли починається сезон - нахєр з пляжу. Отака вона небезкоштовна болгарська доброта.
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01.06.2022 19:22
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Не думал, что такая партия как Национално сдружение "Изправи се Болгария! Ний идваме!" выступит на стороне украинцев. Оказывается, они за Украину
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01.06.2022 18:18 Ответить
дело не в партиях, необходимо учитывать интересы местного населения!
как ни крути, а 300к, это 300к.
да и беженцы разные! - беженцы из закарпатья, львова... и беженцы с восточной Украины... беженцы, цитирую - Оне лохи беспалтно кормят и бесплатной дают жилье! Ехай к нам! и те, которые просто выживают, это то ж разные беженцы!!!
Как найти правильный подход? Не знаю!

Но помощь точно нужна.
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01.06.2022 18:33 Ответить
Продажность . Скачала заселяют беженцев в гостиницы и оплачивают жти гостиницы ИЗ ДЕНЕГ ЕС - то есть поддерживают свои гостиницы в холодный и пустой сезон - март, апрель, май.

и теперь , вместо того чтобы отблагодарить украинуев , что гостиницы выжили в холодный сезон за счёт денег ЕС, они выкидывают людей из гостиниц.

а о чем они думали 3 месяца ? Война же надолго
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01.06.2022 18:29 Ответить
Не Тільки так, різні є, але ваша правда теж присутня!
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01.06.2022 18:35 Ответить
Ну, на мою думку, жити в готелі на узбережжі - трохи зажирно. Соціальне недороге житло в глибинці більше пасує біженцям.
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01.06.2022 18:42 Ответить
Якась дурня, вибачте. Чому було одразу не розселити десь всередині країни? А так виглядає дійсно наче за рахунок коштів "на біженців" відкрили собі курортний сезон у березні, а зараз хочуть звичайних туристів заселити, грошей від яких буде більше, ніж виділяє ЄС. Туризм ніхто не відміняє, але хай кажуть як є, а не викручуються та звинувачують українців
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01.06.2022 19:06 Ответить
Бо всередині немає готелів. А ті готелі, що простоювали зимою, за гроші Євросоюзу прийняли біженців, а тепер коли починається сезон - нахєр з пляжу. Отака вона небезкоштовна болгарська доброта.
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01.06.2022 19:22 Ответить
От не знаю, що сказати в цієї ситуації... все дуже неоднозначно.
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01.06.2022 19:06 Ответить
Треть потратили а две трети по карманам) Но коррупция это в Украине. Главное не перепутать
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01.06.2022 20:08 Ответить
в бг коррупция чуть меньше чем у нас. Это не секрет.
С другой стороны Болгария не обязана вечно заботиться о наших гражданах, пора бы и им искать работу и жилье.
С другой стороны если там одни женщины с детьми...это очень проблематично.
Со всех сторон сложная ситуация.
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01.06.2022 20:21 Ответить
Европа выворачивает карманы беженцам не предлагая компенсации арендодателям за размещение беженцев + наплыв беженцев взвинтил цены на аренды, что позволяет им получать сверхприбыли.
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01.06.2022 20:25 Ответить
Бабло ЕС отхватил на беженцев, а содержание и сервис был как общага. Простенько.
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01.06.2022 22:35 Ответить
Бургас? Пфф, несмотря на то, что портовый город дыра редкая и любой областной центр Украины выглядит намного лучше. А вообще туристический сезон начинается, ничего личного просто бизнес и надо людишек в отели селить. Сейчас решаем за раздачу своего зерна, а о наших людях кто-то думает, в то время как страны формируют стратегический запас? Или раздадим зерно, а потом будем просить еду? А вообще какого хрена МИД язык в жопу засунул или 500 мест хватит на всех беженцев?
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03.06.2022 03:50 Ответить
Беженцев конечно жаль, но наши некоторые люди не понимают, что это не тур. Спасибо, болгары помогли. Некоторые люди, ообенно из Харькова - мои земляки очень часто грешат неблагодарностью, хамством и частенько ватными взглядами.
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03.06.2022 15:07 Ответить
Плохо еще и то, что поведение некоторых наших земляков позорит Украину.
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03.06.2022 15:10 Ответить
 
 