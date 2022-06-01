В Болгарии призывают к отставке вице-премьера из-за выселения из гостиниц украинских беженцев

Внезапное решение болгарского правительства свернуть программу размещения украинских беженцев в гостиницах на берегу Черного моря вызвало призывы к отставке вице-премьера Калины Константиновой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Большинство беженцев сейчас живут в частных отелях на морских курортах, но правительство остановило программу 31 мая из-за подготовки к туристическому сезону.

Движение "Мы идем", входившее в состав предыдущего парламента, потребовало отставки Константиновой, указав на то, что украинцы не получили информацию о том, куда их переселят.

"Никто не пойдет со своим ребенком в неизвестном направлении. Это инстинкт каждой матери. И никто не может позволить себе угрожать нуждающимся людям, которые ищут крышу, еду и медицинскую помощь", - говорится в заявлении.

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Многие гражданские активисты, которые помогали справиться с волной беженцев, также критиковали правительство. Один из фондов обратился с открытым письмом к вице-премьеру, в котором выразил возмущение действиями Константиновой.

"Как организация, которая помогает беженцам с начала войны, мы хорошо понимаем, с какими трудностями они сталкиваются. Мы ежедневно общаемся с ними и знаем, что до последнего момента они не получали информации о том, в каком направлении их повезут и где разместят", - говорится в сообщении.

Болгарский политолог Ивайло Дичев отметил, что правительство подверглось критике не за попытки "переселить" украинских беженцев, а за то, что им не удалось интегрировать их в рынок труда, обеспечить школы для детей и медицинское страхование в течение трех месяцев.

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Но депутат от Демократической Болгарии Елизавета Белобрадова, входящая в правящую коалицию, говорит, что Болгария очень хорошо справилась с кризисом. "Нельзя говорить, что раз вначале мы хорошо относились к людям и размещали их в хороших отелях, теперь мы должны извиниться за то, что предлагаем теперь. Их не перенаправляют в палаточные городки на срок более 72 часов. Любое подобное утверждение будет манипулированием фактами", - пояснила она.

Белобрадова добавила, что в большинстве стран беженцы размещаются в палаточных городках. По словам депутата, многие украинские беженцы стали "жертвами гибридной войны, ложной информации, страха и паники".

Премьер-министр Кирилл Петков заявил, что болгарское государство "не может бесконечно поддерживать такое ​​роскошное размещение". Болгария получила от ЕС почти 150 миллионов евро на преодоление кризиса, треть из которых она уже потратила.

"За три месяца мы оказали беспрецедентную поддержку беженцам из Украины, теперь мы входим в более нормальные рамки. В конце концов, они беженцы", - сказал Петков.

С начала войны в Украине в Болгарию прибыло более 300 000 человек. Правительство заявило, что 110 000 человек получили временную защиту и убежище. Однако гражданские активисты говорят, что значительная часть украинцев в Болгарии получила поддержку от граждан и общественных организаций, а не от государства.

Государственное болгарское агентство БГНЕС в среду сообщило, что на военной базе в Сарафово, близ курортного Бургаса, подготовили палаточный городок для украинских беженцев, рассчитанный на 500 человек.