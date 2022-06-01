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США объявили о новой военной помощи Украине на $700 млн: Ракетные системы большой дальности и крупнокалиберное оружие

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блінкен

Новый пакет помощи был одобрен президентом Байденом утром.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.

В новый пакет военной помощи вошли, в частности, ракетные системы большой дальности, а также, по данным американских СМИ, другое крупнокалиберное оружие.

Блинкен не назвал точного размера пакета помощи, но накануне корреспондент "Голоса Америки" сообщал, что сумма нового оружия, которое получит Украина, оценивается в 700 млн долларов.

Читайте также: Украинцы заверили нас, что они не будут использовать ракеты против целей на территории РФ, - Блинкен
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Топ комментарии
+68
Треба дякувати тому, що дають. Хто винний, що зелені занедбали власну українську ракетну програму?
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01.06.2022 18:20
+66
Дякуємо!
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01.06.2022 18:16
+37
нам дали ту інформацію, яку можна озвучити. Інше - повинно бути таємницею і для нас і для ворогів. Хай москалі ссуться
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01.06.2022 18:21
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Недавно хрюкали о Зраде Байдена... Цензурионы...ржу с вас вместе с Романом Цимбалюком...
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02.06.2022 06:51 Ответить
Чё та перживаю за Димона.
Опять нажрётся и будет танцевать под "Американ бой"
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02.06.2022 07:50 Ответить
Некоторые чуваки кажуть що Байден дал Ze...40 ярдов долярів...а Україні нічого не дав...
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02.06.2022 09:47 Ответить
Щось старенький Джо серить малими порціями.
Дає, аби ми тільки не сконали.
А треба - перемагати!
Чим?
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02.06.2022 11:14 Ответить
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