США объявили о новой военной помощи Украине на $700 млн: Ракетные системы большой дальности и крупнокалиберное оружие

Новый пакет помощи был одобрен президентом Байденом утром.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.

В новый пакет военной помощи вошли, в частности, ракетные системы большой дальности, а также, по данным американских СМИ, другое крупнокалиберное оружие.

Блинкен не назвал точного размера пакета помощи, но накануне корреспондент "Голоса Америки" сообщал, что сумма нового оружия, которое получит Украина, оценивается в 700 млн долларов.

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