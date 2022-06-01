Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 01.06.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 01.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 98 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредотачиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении мероприятий боевой подготовки. В июне-июле запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами в Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. В целях демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. С территории Курской области враг обстрелял из артиллерии подразделения сил обороны в районах населенных пунктов Белополье и Стукаловка Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занятых рубежей и сдерживании продвижения наших войск. С целью снижения наступательного потенциала наших войск враг производит огневое поражение позиций Сил обороны со ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Золочев и Дергачи.

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На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии наши подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Вел наступление в направлении Долгенького и Дибровного, понес потери и отошел.

На Донецком направлении противник наносил авиационные удары силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и армейской авиации недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.

На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города. На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия оккупанты не проводили.

На Южнобужском направлении враг продолжает инженерное оборудование позиций и рубежей. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск.

Противник увеличил интенсивность огневого поражения наших войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополье и Золотая Балка. Продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, обстрелял город Николаев.

На Бессарабском направлении значительных конфигураций в деятельности подразделений противника не отмечается.

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На временно занятых территориях враг продолжает принимать меры по ограничению прав и свобод граждан Украины, ограничивает передвижение, проводит фильтрационные мероприятия и усугубляет гуманитарный кризис на указанных территориях. Военнослужащие РФ грабят мирных жителей. В отдельных населённых пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. В часности, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода. Практически на всей временно захваченной территории оккупанты заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и к интернету.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба.