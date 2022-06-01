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Российские оккупанты на юге Украины похищают людей, переодевшись в форму ВСУ, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,окупанти,окупація

Российские военные устраивают провокации с переодеванием в форму ВСУ во временно оккупированных населенных пунктах юга Украины, хватают и вывозят в неизвестном направлении жителей, которые соглашаются им помогать, считая украинскими солдатами.

Об этом сообщает спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очередные провокации с переодеванием рашисты устраивают в оккупированных населенных пунктах. Вырядившись в форму Вооруженных сил Украины, они ходят по домам жителей сел Херсонщины и расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверительно начинает рассказывать, думая, что помогает своим, хватают и увозят в неизвестном направлении без объяснений и связи", - отметил Назаров.

Вероломству и применению запрещенных методов и форм ведения войны самой позорной армией мира нет предела, констатировал он.

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Кроме того, захватчики также пытаются уловками с оформлением мобильных карт крымского оператора выманить у граждан их паспортные данные для фальсификации запланированного будущего псевдо-референдума.

Спикер ОК "Південь" отметил, что состав корабельной группировки вражеских сил в Черном море не претерпел изменений. А вот вражеские мины море продолжает выносить к берегам Одесской области. Уже четвертая морская мина за двое суток обнаружена недалеко от одного из пляжей области. Специалисты корабельной подрывной команды Военно-Морских сил подрывают их прямо в море – на безопасном расстоянии от берега.
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Топ комментарии
+28
Так само вони і в УПА перевдягались в 1946-1952 і чинили звірства місцевим щоб перестали підтримувати повстанців...яструбки своїх методів не поміняли
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01.06.2022 18:44
+18
Почти 80 лет прошло. Ничего не изменилось
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01.06.2022 18:44
+15
Мова не має значення, так руzгєщелепні? Такі ж методи кацапня приміняла для боротьби з УПА.
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01.06.2022 18:45
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Це, швидше за все, донбасянє. Кацапи на паляниці спалились би.
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01.06.2022 18:43 Ответить
Ті дамбасяни ще гірші за кацапів. Їх зневажають з обох боків, як зрадників, тому й бісяться більше.
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01.06.2022 18:55 Ответить
Намагаються бути кацапіше самих кацапів.
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01.06.2022 19:01 Ответить
Так само вони і в УПА перевдягались в 1946-1952 і чинили звірства місцевим щоб перестали підтримувати повстанців...яструбки своїх методів не поміняли
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01.06.2022 18:44 Ответить
Якщо не помиляюсь,бородьба тривала до 1955 року. Останній схрон НКВС підірвали у 1955 році.
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01.06.2022 20:26 Ответить
Почти 80 лет прошло. Ничего не изменилось
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01.06.2022 18:44 Ответить
мерзені виродки з нквдешними прийомами
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01.06.2022 18:44 Ответить
Мова не має значення, так руzгєщелепні? Такі ж методи кацапня приміняла для боротьби з УПА.
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01.06.2022 18:45 Ответить
Саме мова має значення бо ніколи москаль не заговорить українською мовою щоб не помітити що він кацап. Тому не виправдовуйте тих українців які продовжують спілкування мовою вбивць.
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01.06.2022 22:13 Ответить
Третья фаза войны по дискредитации ВСУ - народу нужно быть готовым к этим нквдшным методам.
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01.06.2022 18:49 Ответить
А коли справді наші хлопці зайдуть, то місцеві будуть шарахатись.
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01.06.2022 18:55 Ответить
Ось чому мова имеет значення тем боле для ВСУ
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01.06.2022 19:03 Ответить
Дежавю, где то такое уже бьіло.... ааа... НКВД в форме УПА
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01.06.2022 19:06 Ответить
Нквд
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01.06.2022 19:06 Ответить
Украинская форма комфортнее и престижнее, просто лучше. Быть украинцем просто круто.
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01.06.2022 19:10 Ответить
Бандера в перекладі на нашу мову-прапор. А як розуміти ваше бендера, ви вже не москаль, але ще і не українць, чи як? (перепрошую)
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01.06.2022 22:16 Ответить
Мова ідентифікатор, східнякам пора це второпати...
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01.06.2022 19:15 Ответить
паляниця ПАЛЯНИЦЯ
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01.06.2022 19:16 Ответить
"Ряжені" це одвічна техніка кацапів.Нехай довірливі жителі звертають увагу на мову.Орки крім расєйської ніякої іншої не знають.У них "руские челюсти"
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01.06.2022 19:23 Ответить
поки прийдуть наші військові,всіх патріотів рашисти повбивають..
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01.06.2022 19:35 Ответить
мова - це зброя!
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01.06.2022 19:38 Ответить
все 1в1 як розповідали вояки УПА. робіть висновки, панове
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01.06.2022 20:48 Ответить
Хохлів скільки не *****, а вони все одно будуть в Україні руснявою говорити. Заколупали придурки.
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01.06.2022 21:18 Ответить
Солдатику, скажи: "паляниця"
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01.06.2022 21:23 Ответить
Не зовсім-спілкується московською-москаль.
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01.06.2022 22:18 Ответить
Типичный КГБШНЫЙ трюк ...
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01.06.2022 22:35 Ответить
Украина-Шотландия 1:0..Ярмоленко забил...
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01.06.2022 22:37 Ответить
 
 