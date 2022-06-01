Путин, начав войну с Украиной, недооценил возможности украинцев защищаться и единство союзников в их поддержке - Столтенберг
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Президент России Владимир Путин, начав войну против Украины, совершил стратегическую ошибку, недооценив возможности украинцев защищаться и способность союзников поддерживать Украину.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Путин сделал стратегическую ошибку – он целиком и полностью недооценил силу, волю и способности украинского народа и украинской армии защитить себя, и недооценил единство союзников и партнеров НАТО поддержать Украину", - сказал он в среду в Вашингтоне в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, которая состоялась в рамках его визита в США.
Столтенберг уверен в необходимость продолжать поддерживать Украину, так как "альтернатива – не поддерживать Украину". "Это позволит президенту Путину победить. Это будет опасно для всех нас, и цена, которую нам придется заплатить, буде выше, чем сейчас инвестировать в поддержку", - сказал генсек НАТО.
Отвечая на вопрос о возможном окончании этой войны, Столтенберг сказал: "Войны нельзя предвидеть. Мы были способны предвидеть нападение, но как эта война будет продолжаться – предвидеть трудно. Но то, что мы знаем наверняка, так это то, что все войны заканчиваются за столом переговоров. И об этом четко заявил президент Зеленский. Но то, что происходит за столом переговоров также полностью зависит от ситуации на поле боя. И это то, что мы делаем – мы поддерживаем их в их праве защищать себя. Я уверен и доверяю политическому руководству Украины в том, чтобы принимать тяжелые решения в отношении переговоров и с чем соглашаться, когда переговоры начнутся".
Пожалуйста, подождите...
На якусь реакцію він розраховував - короткотермінову.
А зараз він вас купує, по черзі.
Це ж треба бути закінчиним ідіотом щоб не помітити злочини русні. Світ все знав і мовчав.
Цікаво на скільки часу вас вистачить зараз.
И сидели важные !!!
Не заборонили агресору вбивати і от до чого дійшло.
А вот Шольц и Макрон до сих пор в БУЧЕне были - боятся увидеть правду
Є подачки.
Або світова система позорна,що країна у війні не може союзників притягти,або в нашій країні щось не так....
Перше (скорше риторичне): "Від кого НАТО збирається захищати своїх членів, від Африки, від Латинської Америки (адже практично всі країни Європи та Північної Америки і є НАТО)?". Звичайно зрозуміло, шо головну небезпеку, від якої має захищати НАТО, становлять лише дві країни: РФ і КНР. І тому виникає питання друге:"Яким чином НАТО збирається захищати своїх членів від Росії і Китаю, якщо блок демонструє, що як вогню боїться ескалації у відносинах з цими країнами та намагається такої ескалації уникнути в любий спосіб?".
Що з цього випливає? Дуже просто: найбільш адекватною реакцією НАТО в ситуації, що склалася, було б прийняття на найближчому саміті разом з Швецією і Фінляндією ще й України (без жодних ПДЧ) та ультиматум Росії, що тепер ці 3 країни "під парасолькою" блоку, а спробуєте дригнутися -- найближчого нерадісного ранку вас в Росії може залишитися 20-30 млн., чи 20-30 тис., чи взагалі 20-30 осіб; а далі буде, що буде (подивимося, чи буде кому завдати удар у відповідь). Це була б дійсно достойна позиція військового союзу, який претендує на домінування в світі.
Это что то новое, наверное в альтернативной истории!?
Войны как раз заканчиваются поражением на поле боя одной из сторон, это аксиома. За столом подписывают либо временное перемирие либо капитуляцию.