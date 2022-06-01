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Путин, начав войну с Украиной, недооценил возможности украинцев защищаться и единство союзников в их поддержке - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Президент России Владимир Путин, начав войну против Украины, совершил стратегическую ошибку, недооценив возможности украинцев защищаться и способность союзников поддерживать Украину.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Путин сделал стратегическую ошибку – он целиком и полностью недооценил силу, волю и способности украинского народа и украинской армии защитить себя, и недооценил единство союзников и партнеров НАТО поддержать Украину", - сказал он в среду в Вашингтоне в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, которая состоялась в рамках его визита в США.

Столтенберг уверен в необходимость продолжать поддерживать Украину, так как "альтернатива – не поддерживать Украину". "Это позволит президенту Путину победить. Это будет опасно для всех нас, и цена, которую нам придется заплатить, буде выше, чем сейчас инвестировать в поддержку", - сказал генсек НАТО.

Отвечая на вопрос о возможном окончании этой войны, Столтенберг сказал: "Войны нельзя предвидеть. Мы были способны предвидеть нападение, но как эта война будет продолжаться – предвидеть трудно. Но то, что мы знаем наверняка, так это то, что все войны заканчиваются за столом переговоров. И об этом четко заявил президент Зеленский. Но то, что происходит за столом переговоров также полностью зависит от ситуации на поле боя. И это то, что мы делаем – мы поддерживаем их в их праве защищать себя. Я уверен и доверяю политическому руководству Украины в том, чтобы принимать тяжелые решения в отношении переговоров и с чем соглашаться, когда переговоры начнутся".

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Топ комментарии
+13
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01.06.2022 19:05
+11
Посдавали хутину все - Чечню, Грузию, Ливию, Сирию
И сидели важные !!!
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01.06.2022 19:19
+11
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01.06.2022 19:20
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01.06.2022 19:05 Ответить
Це ж ви його заохочували своїми боягузними заявами , що НАТО не при ділах .
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01.06.2022 19:08 Ответить
Ніби ви його дуже здивували..
На якусь реакцію він розраховував - короткотермінову.
А зараз він вас купує, по черзі.
Це ж треба бути закінчиним ідіотом щоб не помітити злочини русні. Світ все знав і мовчав.
Цікаво на скільки часу вас вистачить зараз.
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01.06.2022 19:08 Ответить
Посдавали хутину все - Чечню, Грузию, Ливию, Сирию
И сидели важные !!!
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01.06.2022 19:19 Ответить
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01.06.2022 19:20 Ответить
Звідти все почалось.
Не заборонили агресору вбивати і от до чого дійшло.
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01.06.2022 19:42 Ответить
Зато, в своём стаде терпил он уверен и войну можно продолжать бесконечно, какие бы санкции не ввели.
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01.06.2022 19:10 Ответить
Ну, з голою сракою, та порожнім шлунком небагато вже й навоюєш...
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01.06.2022 19:20 Ответить
Якби ще хоча б мали каплю поваги до президента та не обливали його брудом, та не гризлися поміж собою, бо це не руку ворогу краще і не буває.
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01.06.2022 19:11 Ответить
Це ви про пуцина? Бо з тих двох лише він - президент. Столтенберг - Генсек. Тому якщо ви по пуцина, то ваш пост трохи хммм... 🤔 дивний.
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01.06.2022 19:32 Ответить
Удивляет сколько уже "балов" набрали себе в копилочку всякие упыри (макарон, тот же шольц, еще одна крыса стуленберг, эйрыган и т.д!!!) на войне в Украине!! Им как по кайфу, чем дольше весть треш будет длится тем лучше!! Одним языком трепать мастера!!!
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01.06.2022 19:13 Ответить
А скількі набрав флісовий гімнокомандувач??)))
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01.06.2022 19:21 Ответить
Нравіца-не нравіца, HIMARS прібліжаєца
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01.06.2022 19:13 Ответить
Пісец наближається непомітно!!))
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01.06.2022 19:18 Ответить
Він просто зрозумів,що за вашими заявами лиш почесати язиками ...стурбовано.Українці й так його на члені вертіли,й захищаються як виходить.
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01.06.2022 19:13 Ответить
А на каком члене крутили зебирателей? "Лишь бы не война" в 2019 году победила? "Порох наживается на войне" победило? Что помогло зебирателям выбрать клована? ********* и Соловьев? 73% это что? Массовое помешательство или облегчение путлеру в уничтожении Украины?
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01.06.2022 19:22 Ответить
А НАТО чем то Украине помогала? Кроме как постоянными заявлениями, что не будет помогать.
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01.06.2022 19:16 Ответить
А країни Рамштайнського клубу - то члени Варшавського договору, чи ОДКБ? Нє? Знаємо цю нову мантру від ОПи - НАТА нам нє нада, ано нам нє памагаєть. Не знаєте, як називається калібр 155мм, який має майже все озброєння, яке зараз ЗСУ отримує з-за кордону? Натівське! Знаєте, чому?
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01.06.2022 19:29 Ответить
А чем НАТО как субъект может помочь? У них кроме компьютеров, бумаги и ручек больше ничего нет
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01.06.2022 19:58 Ответить
Параноїдний шизофренік не здатен сприймати реальність адекватно,він живе у власному вимері,!!))
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01.06.2022 19:16 Ответить
Они этого "сухопутногоКоридора" хотели ещё в 2014г. теперь он у них есть, недооценил. Контр наступления-Освобождения НЕ БУДЕТ. Если партнёры дают оружие исключительно для обороны. Недооценил "єдність союзників" - а вот тут уже не всё так однозначно.
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01.06.2022 19:21 Ответить
По Чонгару кремлівські гниди зБанкової спрацювали на відмінно!!)))
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01.06.2022 19:24 Ответить
Чапутова сегодня на брифинге сказала « русские не остановятся в Украине, они не остановятся не перед чем, Украине нужно помогать «
А вот Шольц и Макрон до сих пор в БУЧЕне были - боятся увидеть правду
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01.06.2022 19:22 Ответить
Якщо Макарон поїде до України, то треба буде за роумінг платити...
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01.06.2022 19:34 Ответить
Единство союзников есть .Но не единство евросоюзников.
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01.06.2022 19:24 Ответить
Главное не то, что Куйло недооценил. Главное, что он переоценил влияние парашных гнид в *ОПе и силовых структурах. Хотя вреда эти твари наделали почти столько же, сколько и вся парашная армия.
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01.06.2022 19:29 Ответить
Петлюра ніколи не казав/писав цієї фрази, вибачте, хоча зі змістом я згоден.
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01.06.2022 19:38 Ответить
Офіційно союзників в України немає.Військові союзи закріплюються договорами.
Є подачки.
Або світова система позорна,що країна у війні не може союзників притягти,або в нашій країні щось не так....
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01.06.2022 19:34 Ответить
Відносно нашої країни цілком слушне зауваження!!)))
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01.06.2022 19:46 Ответить
Дивно, що зараз ніхто (а особливо Україна) не почав в світових ЗМІ задавати НАТО два дуже простих питання.
Перше (скорше риторичне): "Від кого НАТО збирається захищати своїх членів, від Африки, від Латинської Америки (адже практично всі країни Європи та Північної Америки і є НАТО)?". Звичайно зрозуміло, шо головну небезпеку, від якої має захищати НАТО, становлять лише дві країни: РФ і КНР. І тому виникає питання друге:"Яким чином НАТО збирається захищати своїх членів від Росії і Китаю, якщо блок демонструє, що як вогню боїться ескалації у відносинах з цими країнами та намагається такої ескалації уникнути в любий спосіб?".
Що з цього випливає? Дуже просто: найбільш адекватною реакцією НАТО в ситуації, що склалася, було б прийняття на найближчому саміті разом з Швецією і Фінляндією ще й України (без жодних ПДЧ) та ультиматум Росії, що тепер ці 3 країни "під парасолькою" блоку, а спробуєте дригнутися -- найближчого нерадісного ранку вас в Росії може залишитися 20-30 млн., чи 20-30 тис., чи взагалі 20-30 осіб; а далі буде, що буде (подивимося, чи буде кому завдати удар у відповідь). Це була б дійсно достойна позиція військового союзу, який претендує на домінування в світі.
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01.06.2022 19:38 Ответить
Финансирование НАТО зависит от страха перед мощным врагом. И ВПК США тоже. Разумеется, НАТО крайне выгодно, чтобы Украину полностью оккупировали и чем больше насилия против украинцев будет, тем больше денег получит НАТО. Они этого не могут признать их-за гражданского мнения, но именно так им наиболее выгодно в рамках получения денег в ближайшие 25 лет. Если бы они могли, то они бы передавали разведданные кацапам по украинским объектам, чтобы не дай бог кацапы не проиграли войну, боже мой как им страшно остаться без злодеем на Земле, ведь им никто денег не даст как Мише. И это подтверждает история, в том числе и финансирование Германии последние 15 лет. Им надоело сидеть без денег и, наконец, подвернулся шанс. Просто им нужно немного изображать ради гражданского общества, но бизнес-решения уже давно приняты и им строго следуют.
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01.06.2022 19:59 Ответить
Дурниця. Китай потенційно набагато більш небезпечний ворог. А демонстраційна розправа з РФ слугуватиме наочним попередженням КНР чого не треба робити за жодних умов (в тому числі і щодо Тайваню). Тож ситуація стабільної рівноваги, яка існувала 70 років, збережеться, але без екстриму якогось божевільного.
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02.06.2022 14:05 Ответить
зачем этого председателя военного колхоза цитировать.
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01.06.2022 19:41 Ответить
Нигде не вижу ошибки, точнее их очень много, сотни, но результат все равно лучше. Рейтинг вырос, цены на нефть выросли, цены на газ выросли, народ готов потерпеть, можно спокойно рисовать уголовные дела против кого угодно, оппозиции нет вообще, митингов нет и НИКОГДА не будет. Можно назначить президентом свою дочь или сына от Кабаевой в будущем и никто не сможет это оспорить. Погибают на войне кто? 10 москвичей и петербуржцев не наберется, а буряты, тувинцы, дагестаны ну и жители ДНР и ЛНР - это не русские, притом это все признают без исключения. Чем больше их убьют, тем лучше для Москвы. Но при этом все без конца выдают желаемое за действительное. Санкции не работают, те, что есть, уже можно обойти даже без убытков. Любой европейский чип можно купить сто тысяч штук в Китае хоть сегодня, аккуратно привезти в Россию и хватит на десятки тысяч военной техники. Вообще нет проблем с этим. Про ископаемые ресурсы даже молчу. ООН и остальные вообще куплены кацапами, прямо под их дудку пляшут.
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01.06.2022 19:54 Ответить
"Столтенберг сказав: "Війни не можна передбачати. Ми були здатні передбачити напад, але як ця війна продовжуватиметься - передбачити важко. Але те, що ми знаємо напевно, це те, що всі війни закінчуються за столом переговорів. І про це чітко заявив президент Зеленський"

Это что то новое, наверное в альтернативной истории!?

Войны как раз заканчиваются поражением на поле боя одной из сторон, это аксиома. За столом подписывают либо временное перемирие либо капитуляцию.
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01.06.2022 20:06 Ответить
 
 