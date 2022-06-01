Германия передаст Украине четыре реактивных системы залпового огня "Mars II", - Tagesspiegel

Германия намерена передать Украине четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа "Mars II" для отражения российской агрессии.

Об этом сообщает в среду немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на собеседников в правительственных кругах Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия также хочет отправить Украине из собственных запасов четыре реактивных системы залпового огня "Mars II" (производства – ред.) вооруженного концерна "Krauss-Maffei-Wegmann". Об этом Tagesspiegel узнал из правительственных кругов", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что канцлер ФРГ не упоминал конкретно о "Mars II" в своей сегодняшней речи в Бундестаге, поскольку "соответствующее соглашение с США было достигнуто буквально недавно".

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По данным германских СМИ, реактивные системы залпового огня типа "Mars II" производства компании "Krauss-Maffei-Wegmann" находятся на вооружении Бундесвера с 1990 года. В зависимости от типа боеприпасов они могут поражать цели на расстоянии до 40 километров. При этом "Mars II" может использовать управляемые ракеты с поддержкой GPS для "точного поражения целей" или минометные снаряды "для блокирования участков местности". За минуту установка может выпустить 12 ракет.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге заявил, что Германия поставит в Украину систему противовоздушной обороны типа IRIS-T, современную РЛС для определения координат цели, а также рассматривает возможность снабжения реактивными системами залпового огня в сотрудничестве с США.