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Германия передаст Украине четыре реактивных системы залпового огня "Mars II", - Tagesspiegel

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

mars

Германия намерена передать Украине четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа "Mars II" для отражения российской агрессии.

Об этом сообщает в среду немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на собеседников в правительственных кругах Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия также хочет отправить Украине из собственных запасов четыре реактивных системы залпового огня "Mars II" (производства – ред.) вооруженного концерна "Krauss-Maffei-Wegmann". Об этом Tagesspiegel узнал из правительственных кругов", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что канцлер ФРГ не упоминал конкретно о "Mars II" в своей сегодняшней речи в Бундестаге, поскольку "соответствующее соглашение с США было достигнуто буквально недавно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия поставит Украине современную систему ПВО - IRIS-T, - Шольц

По данным германских СМИ, реактивные системы залпового огня типа "Mars II" производства компании "Krauss-Maffei-Wegmann" находятся на вооружении Бундесвера с 1990 года. В зависимости от типа боеприпасов они могут поражать цели на расстоянии до 40 километров. При этом "Mars II" может использовать управляемые ракеты с поддержкой GPS для "точного поражения целей" или минометные снаряды "для блокирования участков местности". За минуту установка может выпустить 12 ракет.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге заявил, что Германия поставит в Украину систему противовоздушной обороны типа IRIS-T, современную РЛС для определения координат цели, а также рассматривает возможность снабжения реактивными системами залпового огня в сотрудничестве с США.
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Топ комментарии
+40
Хрести можна не стирати.
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01.06.2022 19:28
+33
Целых 4? Смотрите, как бы Германия не оказалась без оружия перед лицом агрессии. Хотя, какая может быть агрессия, когда ты дружишь с убийцей?
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01.06.2022 19:27
+30
Как бы Греции не передал, а они градов совковых наковыряют
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01.06.2022 19:23
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Страница 2 из 2
Прошел месяц. Для передачи марсов нужны месяцы. Вообще странное поведение, говорят что дадут то одно то другое, а в итоге все стопорится и темы эти мусолятся месяцами. Лучше уж как венгры или турки - сами за себя остальные нах, хоть и прискорбно зато честно.
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01.06.2022 20:36 Ответить
Німеччині віри нема. Хай просто йде *****.
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01.06.2022 20:41 Ответить
"Німеччина має намір передати " Багато хто з нас має якийсь деякий намір чогось зробити ...
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01.06.2022 20:44 Ответить
Вона вже тут?Вже стріляє?Вбиває москаля?Ні. Вот коли прийде і покажете,що воно вже тут і стріляє тим що треба ось тоді про це потрібно писати.А так це знову переливання з пустого в порожнє,а ми всі як те стадо починаємо обговорювати збро. від Німеччини яка ніби прийде та ніяк не доходить.З Лютого вже мардери ідуть,але транзитом через Грецію.
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01.06.2022 20:51 Ответить
Хотели бы передать, давно бы это сделали!
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01.06.2022 20:51 Ответить
Судя по коментам 90% на цензоре это троли. В основном кацапские и шоколадные. Причём поют они в унисон гоневом на немцев.
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01.06.2022 20:56 Ответить
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01.06.2022 21:07 Ответить
Германия дала Украине 4 миллиарда долларов.
Так что фотка смешная, но нам реально помогают.
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01.06.2022 22:01 Ответить
Да, деньги безусловно это хорошо. Только в контексте текущих событий у них есть существенный недостаток. Они не стреляют.
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01.06.2022 23:39 Ответить
Брехня. Де їх можна побачити?????
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01.06.2022 23:59 Ответить
лечиться надо. а в твоем случае - срочно!
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01.06.2022 21:07 Ответить
то точно, явно кремлеботи підкрикують, а наші підхоплюють... прям Чорна Рада якась...
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01.06.2022 21:14 Ответить
Німецьку еліту не чмирять напевне хіба що коматозники і росіяни. Всі решта явно бачать що ця еліта думає якби спасти свою ресурсну колонію від розвалу.

Стільки всього обіцяли і нічого в кінці не поставили. За таке потім і по рилу можна хопити так що черговий рейх припинить існування. А я нагадую що українці відмовились від атомної зброї і тому німці тепер зобов'язані. Інакше ще свою атомну відповідь отримають.
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01.06.2022 23:57 Ответить
ДЯКУЮ ! DANKE ! THANKS !
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01.06.2022 21:12 Ответить
Не треба їх матюкати. Не поможе. Важливо, що сказали. Навіть через рік це буде допомагати захищатись.
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01.06.2022 21:33 Ответить
4? хоть би вже по 100 давали.
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01.06.2022 21:35 Ответить
40 км когда надо 400....
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01.06.2022 23:23 Ответить
Мда. Мусор на фоні техніки США. І ті я сумніваюсь що передадуть, а не зроблять як із усім до того. Бо ні танків, ні сау, ні бмп і так далі вони не передали хоча брехали що дадуть.
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01.06.2022 23:53 Ответить
Германия намерена передать Украине четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа "Mars"... в 2042 году, к 20-летию начала войны.
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02.06.2022 02:14 Ответить
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