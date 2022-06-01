Зеленский наградил орденами Ярослава Мудрого польских политиков Ярослава Качиньского и Моравецкого

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого II степени председателя совета министров Республики Польша Матеуша Моравецкого и вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"Награды присваиваются за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении президента.

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