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Новости Политика Украины
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Зеленский наградил орденами Ярослава Мудрого польских политиков Ярослава Качиньского и Моравецкого

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

орден,ярослава

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого II степени председателя совета министров Республики Польша Матеуша Моравецкого и вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"Награды присваиваются за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении президента.

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Топ комментарии
+7
В Херсонской области со стороны Днепропетровщины освобождены более 20 населенных пунктов,- глава ОВА Геннадий Лагута. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.
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01.06.2022 19:47
+4
Полякам величезна подяка за підтримку!

Сподіваюсь, що це і для всіх простих людей відзнака!
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01.06.2022 19:46
+4
Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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01.06.2022 19:50
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Полякам величезна подяка за підтримку!

Сподіваюсь, що це і для всіх простих людей відзнака!
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01.06.2022 19:46 Ответить
В Херсонской области со стороны Днепропетровщины освобождены более 20 населенных пунктов,- глава ОВА Геннадий Лагута. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.
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01.06.2022 19:47 Ответить
Так. Давидів Брід, і Іванівка. Зараз ідуть бої за Снігурівку...
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01.06.2022 19:49 Ответить
Ярослав Мудрий- мабуть воював більше всіх інших з ляхами. Іронічно
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01.06.2022 19:48 Ответить
Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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01.06.2022 19:50 Ответить
Если будут закусывать собакой то нихера им не будет
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01.06.2022 20:02 Ответить
Интересно, а что ещё умеет делать при3.14здент, кроме подписания указов про награждния?
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01.06.2022 19:52 Ответить
Читать с суфлера
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01.06.2022 19:58 Ответить
Лех Качиньский тоже кавалер ордена,теперь и его брат тоже
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01.06.2022 19:56 Ответить
Не зря же Польша заказала в Штатах 500 ракетних систем чтобы они на всякий случай были недалеко от Украины)) .
(по сообщению Швеца): https://youtu.be/PTti734OgNo?t=817
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01.06.2022 20:16 Ответить
А що йому залишається робити? Організувати оборону країни ні він, ні його акторська трупа нездалі. Організувати економіку, виробництво зброї - нездалі, визволити полонених - нездалі. Що залишається - це знімати щоденні відосіки про себе любимого, зачитувати самозакохані монологи, нагороджувати та поздоровляти всіх навколо (благо, що є нескінченні дати та ювілеї...). Гине цвіт Нації, а воно самолюбується і вилизується на шиї, крові і кістках Українців.
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01.06.2022 20:16 Ответить
Поздоровляємо !
Гідні та мудрі кавалери Ордена Ярослава Мудрого
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01.06.2022 23:00 Ответить
Гідні і мудрі , особливо моравецький
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12.07.2022 14:27 Ответить
 
 