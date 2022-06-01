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Зеленский наградил орденами Ярослава Мудрого польских политиков Ярослава Качиньского и Моравецкого
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого II степени председателя совета министров Республики Польша Матеуша Моравецкого и вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
"Награды присваиваются за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении президента.
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+7 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий01.06.2022 19:47
+4 Only
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+4 Підлога Маккартні
показать весь комментарий01.06.2022 19:50
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Сподіваюсь, що це і для всіх простих людей відзнака!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
(по сообщению Швеца): https://youtu.be/PTti734OgNo?t=817
Гідні та мудрі кавалери Ордена Ярослава Мудрого