Никто из ключевых партнеров не давит на Украину с целью проведения переговоров с РФ, - Кулеба
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Никто из ключевых партнеров не давит на Украину с целью проведения переговоров с РФ и без победы над ней
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфкс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Есть такое, но они не представляют самые влиятельные страны мира. И никто из наших ключевых партнеров – ни в Северной Америке, ни в Европе – такую позицию не занимает. Ту линию, которую вы озвучили, именно пытаются гнуть потребители украинского зерна, которые поначалу много говорят о том, как они любят Украину, как они ее поддерживают, как им жаль, что все это происходит, а потом говорят, переводя с дипломатического на человеческий: "Нам все равно как, главное - привезите нам то, что нам нужно для того, чтобы накормить людей", - сказал Кулеба.
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Ему Каннский фестиваль аплодирует.
Он прекрасно читает текст.
Шо напишут, то и читает.
Вопрос к продюссеру, заказывающему текст.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bild.
Так що не треба дуже зациклюватись на тих що за "мир". Вони просто голосніше за всіх кричать про це.
Бо ті хто проти "миру" , ті просто працюють і йдуть вперед до нашої перемоги.
А ті котрі "переживають" за свою націю - то їм абсолютно всерівно яким чином - головне їхні кишені.
Бо ті хто знає що таке фашизм вони переживають за Україну.
Букви
@Bykvu
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1 ч
Цитати радника голови ОП Михайла Подоляка про НАТО, сказані з різницею у два дні.
Ото виходить, що розмови "про голод", то швидше маніпуляції й застрашування, аби під приводом облаштування гум коридорів для українського зерна, зняти з росії санкції, а отже, в перспективі, віддати Україну на знищення росії.
Хочете розблокувати українські порти? Вводьте військові кораблі і блокуйте, топіть флот росіян, в Чорному та Середземному морях. Давайте озброєння Україні. Та й загалом, ми поставляємо достатньо зерна й залізницею, й фурами, через ту ж таки Польщу, а далі - є Гданськ - возіть з нього, якщо воно вам так треба. Не кажучи вже про крадене українське зерно, що його вивозить росія в Сирію через посередництво Туреччини.
А загалом, якби один "зелений пРезидент та його кабінет" не повторювали весь час "мантру" про "дагаваріцца с расієй", то менше було б таких самих голосів й за кордону.
За компромат на Хантера!!??
то дрібниці.........