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Новости Война в Украине
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Никто из ключевых партнеров не давит на Украину с целью проведения переговоров с РФ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Никто из ключевых партнеров не давит на Украину с целью проведения переговоров с РФ и без победы над ней

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфкс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть такое, но они не представляют самые влиятельные страны мира. И никто из наших ключевых партнеров – ни в Северной Америке, ни в Европе – такую ​​позицию не занимает. Ту линию, которую вы озвучили, именно пытаются гнуть потребители украинского зерна, которые поначалу много говорят о том, как они любят Украину, как они ее поддерживают, как им жаль, что все это происходит, а потом говорят, переводя с дипломатического на человеческий: "Нам все равно как, главное - привезите нам то, что нам нужно для того, чтобы накормить людей", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно", - Кулеба о разблокировании портов в Украине
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Топ комментарии
+12
На бубочку і тиснути не потрібно, воно само все бажає побачення с пуйлом...
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01.06.2022 20:07
+5
Мало того, бубасик всячески пытается нахамить нашим западным партнерам.
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01.06.2022 20:11
+3
Тоді потрібно закрити пельку дивано бункерним ослойобам Подоляку та куску Арестовичу , це вони волають що на керівництво держави здійснюєця тиск з боку западних держав
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01.06.2022 20:12
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На бубочку і тиснути не потрібно, воно само все бажає побачення с пуйлом...
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01.06.2022 20:07 Ответить
Мало того, бубасик всячески пытается нахамить нашим западным партнерам.
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01.06.2022 20:11 Ответить
Не наговаривайте на Найвеличнішого.

Ему Каннский фестиваль аплодирует.

Он прекрасно читает текст.

Шо напишут, то и читает.

Вопрос к продюссеру, заказывающему текст.
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01.06.2022 20:36 Ответить
Зелин Подоляк с ****** уже нашли главного "поджигателя войны"
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01.06.2022 20:59 Ответить
А зачем им? Поставили 5000 касок в марте и довольны. Чем больше украинцев гибнет - тем им лучше. Им сильные конкуренты не нужны. И беженцы украинские как раз хорошо поднимут процент нормального населения против этих миллионов мигрантов, кто вообще не ассимилируется и живет по Корану и планирует жить так еще сотни лет вперед.
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01.06.2022 20:09 Ответить
А гаубицы на фронте откуда? Почем за высер, рашотроллик?
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01.06.2022 20:12 Ответить
Тоді потрібно закрити пельку дивано бункерним ослойобам Подоляку та куску Арестовичу , це вони волають що на керівництво держави здійснюєця тиск з боку западних держав
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01.06.2022 20:12 Ответить
тема переговоров в западной прессе сквозит везде. запущены все полезные идиоты и продажные твари
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01.06.2022 20:13 Ответить
Україна не має іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів із російським президентом путіним. Тільки від нього залежить, коли скінчиться війна.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bild.
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01.06.2022 20:20 Ответить
За його словами, ідея провести прямі переговори з путіним актуальна і сьогодні, навіть після військових злочинів російської армії у Бучі та Краматорську.
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01.06.2022 20:21 Ответить
Хоч цей підлобузник Зелі іноді говорить правду.
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01.06.2022 20:14 Ответить
Не тиснуть, але прозоро натякають.
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01.06.2022 20:17 Ответить
Клоун сам мріє зазирнути ***** вглаз.
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01.06.2022 20:21 Ответить
у Запоріжжі та Одесі розбирають захисні споруди?
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01.06.2022 20:21 Ответить
У кожній країні є ті хто каже, що Україна має відразу підписати "мир" з кацапстанією і для цього не треба нам давати зброю. А з іншої сторони є багато і тих, хто проти так званого "миру" із віддачею Українських територій.
Так що не треба дуже зациклюватись на тих що за "мир". Вони просто голосніше за всіх кричать про це.
Бо ті хто проти "миру" , ті просто працюють і йдуть вперед до нашої перемоги.
А ті котрі "переживають" за свою націю - то їм абсолютно всерівно яким чином - головне їхні кишені.
Бо ті хто знає що таке фашизм вони переживають за Україну.
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01.06.2022 20:29 Ответить
Зеленський заповнив свій офіс каліброваними ідіотами - такими ж як він сам👇

Букви

@Bykvu

·
1 ч

Цитати радника голови ОП Михайла Подоляка про НАТО, сказані з різницею у два дні.

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01.06.2022 20:32 Ответить
Він зрадник: він виконує всі накази Москви.
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01.06.2022 20:41 Ответить
доки військові кораблі РФ є в Чорному морі, доки є війна з росією, жодного "розблокування" українських портів немає бути. росія ж вже попросила за це розблокування зняття санкцій. А їх зняття - то смерть для багатьох українців, і то пряма перспектива до знищення росією України.
Ото виходить, що розмови "про голод", то швидше маніпуляції й застрашування, аби під приводом облаштування гум коридорів для українського зерна, зняти з росії санкції, а отже, в перспективі, віддати Україну на знищення росії.
Хочете розблокувати українські порти? Вводьте військові кораблі і блокуйте, топіть флот росіян, в Чорному та Середземному морях. Давайте озброєння Україні. Та й загалом, ми поставляємо достатньо зерна й залізницею, й фурами, через ту ж таки Польщу, а далі - є Гданськ - возіть з нього, якщо воно вам так треба. Не кажучи вже про крадене українське зерно, що його вивозить росія в Сирію через посередництво Туреччини.

А загалом, якби один "зелений пРезидент та його кабінет" не повторювали весь час "мантру" про "дагаваріцца с расієй", то менше було б таких самих голосів й за кордону.
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01.06.2022 20:56 Ответить
Oни просто не дают нужное оружие..льется кровь Украины увозят население, раздают свои паспорта, а Путин разваливает города, заводы...почему? Орбан куплен за Пакш, а брендон

За компромат на Хантера!!??
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01.06.2022 21:38 Ответить
а те що дехто натякає на здачу ***** 7% території та відмовитись від криму,
то дрібниці.........
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01.06.2022 21:43 Ответить
 
 