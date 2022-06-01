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Новости Война в Украине
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Цензор.НЕТ (124) Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

HIMARS скоро будут жарить россиян! Немцы петляют. День 98 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бц

98-й день Народной войны.

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метиловый спирт сильнее любой реактивной залповой системы огня. Орки спят и видят что бы бухать. так тавайте поможем им!!! Ккаждому орку по бутылке метилового спирта!!!
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01.06.2022 20:34 Ответить
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01.06.2022 20:38 Ответить
ты ботик ишел бы нах. а я тут реально шарю что и как делать. пшло вон
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01.06.2022 20:43 Ответить
- Ты чё такая потрепанная? Что случилось?
- Сутки в участке провела под арестом. Проверяли на антигосударственную деятельность.
- Ты...??? В участке...??? Антигосударственная деятельность...??? Чё, с ума сошла, давай колись что произошло на самом деле.
- То и произошло. Послал меня шеф в аэропорт встретить коллегу из Баку. Как выглядит не знаю, а имя Замир Джаффаров. Ну я и поленилась написать полное имя с фамилией и написала на плакатике только "Замир". Через 30 секунд меня и замели.
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01.06.2022 20:47 Ответить
шольц вчиться петляти у лукашенка
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01.06.2022 21:59 Ответить
4 шт. HIMARS смажитимуть росіян? Самим не смішно? Це на 900 км фронту, не враховуючи кордонів з рф та бульбофюрером.
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01.06.2022 23:15 Ответить
 
 