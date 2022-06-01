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Российские войска оборудуют инженерные позиции на северной границе Украины, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мотузяник

Российские войска строят инженерные позиции в 3 километрах от государственной границы Украины в Брянской области.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Наша разведка сообщает о том, что российские войска оборудуют позиции в районах Подивотья и Некислицы, это Брянская область, Россия, около 3 километров от государственной границы Украины", - рассказал он.

Российские села Подиивотья и Некислица находятся вблизи государственной границы Украины в Сумской области.

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Также пара российских самолетов Су-35 нанесли авиаудар по населенному пункту Белополье Сумской области.

Российские оккупанты сооружают также оборонные позиции на втором и третьем рубежах на Херсонщине и в Запорожской области.

В Харьковской области враг усиливает огневую мощь боевых группировок.
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Боятся, ЦУКИ ‼️‼️

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01.06.2022 20:53 Ответить
Нахіба? Сцять, що на москву підем?
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01.06.2022 20:55 Ответить
Прийдеться на Москву через Курськ обходити
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01.06.2022 20:58 Ответить
Лучше через Гомель. Там народ с цветами встретит и найдутся желающие присоединиться.
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01.06.2022 21:10 Ответить
Строят укрепления.. ну -ну и кому это помогало....по итогу...к тем укреплениям мозги надо иметь людей а с этим в Рашке сложно..было всегда с 1230 года ....что там на Рашке нам плевать мы также должны иметь вдоль всей границы с Рашей и Бульбостаном полосу 3/5 км шириной и 2 линии обороны минные поля сигнализация доты дзоты опорные пункты НП и прочее коляска рвы,каналы бетонные ограждения заборы ..такова наша реальность..жития с Рашей и Бульбостаном...логи лет 300 должны родить поколения с генетики утробы матери что к нам ***** шастать а иначе в гробу вернутся
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01.06.2022 21:09 Ответить
Лукошстаном.
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01.06.2022 21:12 Ответить
ПВО б Сумщине усилить (или подкинуть новое)... ну то военным виднее...
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01.06.2022 21:11 Ответить
ПВО в асфальте новеньком на приграничье сумщины😢
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01.06.2022 21:46 Ответить
Якого вже нема ПВО не буде збивати літаки на території параші - заборонено
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01.06.2022 22:04 Ответить
Строят, строят, наконец построят. Абдулла, поджигай заряжай !
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01.06.2022 22:29 Ответить
Усі такі інженерні спорудження необхідно знищувати не давлячись, що вони на території РФії.
Біьш того в Курську, Белгороді... треба проводити антитерористичні операції з метою знищення скупчення військової техніки і терористичних угрупувань складів ....
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01.06.2022 22:46 Ответить
 
 