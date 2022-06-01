Российские войска оборудуют инженерные позиции на северной границе Украины, - Минобороны
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Российские войска строят инженерные позиции в 3 километрах от государственной границы Украины в Брянской области.
Об этом рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Наша разведка сообщает о том, что российские войска оборудуют позиции в районах Подивотья и Некислицы, это Брянская область, Россия, около 3 километров от государственной границы Украины", - рассказал он.
Российские села Подиивотья и Некислица находятся вблизи государственной границы Украины в Сумской области.
Также пара российских самолетов Су-35 нанесли авиаудар по населенному пункту Белополье Сумской области.
Российские оккупанты сооружают также оборонные позиции на втором и третьем рубежах на Херсонщине и в Запорожской области.
В Харьковской области враг усиливает огневую мощь боевых группировок.
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Біьш того в Курську, Белгороді... треба проводити антитерористичні операції з метою знищення скупчення військової техніки і терористичних угрупувань складів ....