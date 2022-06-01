На Восточном направлении отражена 1 атака россиян, уничтожены 38 оккупантов, 3 единицы бронетехники, 1 артсистема, 1 склад с боеприпасами, - ОТУ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В течение суток 1 июня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 1 атаку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "Украинская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами. Потери врага составляют: личного состава – 38; БТР – 1; ББМ – 1; артиллерийских систем – 1; минометов – 2; АТТ – 2; БПЛА – 1; экипаж БпАК – 1".
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении 31 мая уничтожены 22 оккупанта, 1 БМП и склад боеприпасов, - ОТУ "Схід"
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Конотопець Виталий
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