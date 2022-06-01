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На Восточном направлении отражена 1 атака россиян, уничтожены 38 оккупантов, 3 единицы бронетехники, 1 артсистема, 1 склад с боеприпасами, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

В течение суток 1 июня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 1 атаку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Украинская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами. Потери врага составляют: личного состава – 38; БТР – 1; ББМ – 1; артиллерийских систем – 1; минометов – 2; АТТ – 2; БПЛА – 1; экипаж БпАК – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении 31 мая уничтожены 22 оккупанта, 1 БМП и склад боеприпасов, - ОТУ "Схід"
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Аби ця славетна симфонія військової статистики ще й шла до НАШОЇ Перемоги в геометричній прогресії!
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01.06.2022 21:20 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ !!!

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01.06.2022 21:21 Ответить
Слава ВСУ!
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01.06.2022 21:26 Ответить
 
 