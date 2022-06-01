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Новости Война в Украине
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зерно (996) Италия (1509) Черное море (1331) повышение цен (38) продовольствие (251) разминирование (605)

Италия готова помочь с разминированием Черного моря для экспорта зерна из Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міна

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что страна надеется на лидерскую роль ООН в вопросе открытия коридоров для экспорта зерна из Украины и готова помочь с разминированием.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в выступлении в парламенте, изложение которого приводят на сайте миссии Италии при ООН.

Луиджи Ди Майо отметил, что Италия продвигает идею создания морских коридоров для экспорта продовольствия из Украины через украинские порты, прежде всего пшеницы.

"Италия уже выразила готовность участвовать в работах по разминированию и надеется на центральную роль ООН, и, возможно, других партнеров, таких как Турция, для эффективной разработки и координации операций", - отметил глава МИД Италии.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина работает над организацией операции под эгидой ООН и при участии флотов партнеров, чтобы создать безопасный морской коридор для украинского зерна.

Как известно, из-за того, что Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна и растительного масла и экспорт осуществлялся преимущественно морем, блокада Россией черноморских портов грозит глобальным ростом цен на эту продукцию и дефицитом в ряде стран Африки и Ближнего Востока.

На минувшей неделе в МИД РФ заявили, что готовы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия. США и Британия уже заявили, что не намерены рассматривать такие уступки.

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Топ комментарии
+18
Никакого зерна пока Европа и США не дадут обещанные дальнобойные системы. А голодных мальчиков в трусиках пускай кормит ООН которое нас 8 лет кормило озабоченностями
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01.06.2022 21:18
+14
Они Одессу разминировать собрались? Может, ещё и разоружить украинских солдат вдобавок, чтобы голодающие страны третьего мира нажрались украинской пшеницы?

Я, конечно, за то, чтобы накормить голодных, но точно не ценой захвата Одесской области орками.
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01.06.2022 21:20
+9
один ребенок сказал: пусть не гоняют корабли с украденным украинским зерном из иностранных портов, а наоборот, принимают, а потом арестовывают, разгружают зерно, продают голодающим, а деньги - Украине
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01.06.2022 21:25
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Никакого зерна пока Европа и США не дадут обещанные дальнобойные системы. А голодных мальчиков в трусиках пускай кормит ООН которое нас 8 лет кормило озабоченностями
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01.06.2022 21:18 Ответить
Саме так!
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01.06.2022 22:36 Ответить
Они Одессу разминировать собрались? Может, ещё и разоружить украинских солдат вдобавок, чтобы голодающие страны третьего мира нажрались украинской пшеницы?

Я, конечно, за то, чтобы накормить голодных, но точно не ценой захвата Одесской области орками.
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01.06.2022 21:20 Ответить
тут мова йде вже не тільки про Одеську область а й про всю Україну. Бо без санкцій, росія швидко розкочегарить свій ВПК, і тоді Україні буде дуже погано.
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01.06.2022 23:25 Ответить
один ребенок сказал: пусть не гоняют корабли с украденным украинским зерном из иностранных портов, а наоборот, принимают, а потом арестовывают, разгружают зерно, продают голодающим, а деньги - Украине
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01.06.2022 21:25 Ответить
Вася,надо послать и проучить некоторых за службу раше пусть голодают африканцы и другие рукопожатные кремлю суки и особенное скажут спасибо шольцу, макрону, орбану и итальянцу
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01.06.2022 21:30 Ответить
Можна не тільки крадене зерно, а будь-що, що пливе з кацапстану, арештовувати і конфісковувати.
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01.06.2022 21:30 Ответить
Нехай довбню свою розмінує від какцапських тугриків.
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01.06.2022 21:28 Ответить
У нас Зеля с Ермаком уже наразминировались достаточно, что бы еще всякие еврогеи разминировали. Аллергия на разминирование уже.
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01.06.2022 21:28 Ответить
Боюсь, что после разминирования с Одессой будет то, что с Херсоном… И тогда наших героев поляжет ещё больше! Какие гарантии даёт нам Италия? Она будет воевать потом с нами отбивая Одессу, как и все, кто предлагает разминировать побережье?! Или это хитрый ход Пуйла?
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01.06.2022 21:29 Ответить
й...бані фашисти.
надати зброю,
куй вам.....
вивезти зерно
допоможемо
а німтура сказала що забезпечить всім необхідним
щоб возити хліб по суші.
держави які заважають нам отримати летальну зброю
це саме італійці і німце.
тут ми проти тут ми за.....
.....ідараси
а 100 наших кожен Божий день гинуть.........
а не сосалиб ви КУЙ, не знаю ким шановні??????????????
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01.06.2022 21:34 Ответить
Ай молодці!!!
Вражаюча оперативність!!
Значить коли мова йде про орди чорносраких, які полізуть через Середземне море в Європу, перш за все через Грецію і Італію, так відразу знаходяться сили і засоби, а як зброю дати, так починають "козу водити", бо у них бачте процедура ЄС.
Правильно багато хто пише і я приєднуюсь, що коли західний світ "озабочен" тільки тим, як вберегти себе від мігрантів, а не тим, щоб дати засоби для перемоги агресора, то чому Україна повинна думати, що будуть жерти ці африканські нероби??!!
Може має сенс, як німці роблять типу "кільцевих поставок" коли переозброюють партнерів ******** зброєю, віддаючи нам старий мотлох, зробити "кільцевий фінт вухами" - продовольство в обмін на зброю.
******* зброю.
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01.06.2022 21:39 Ответить
Не треба так нервувати.
Ви на ***** повинні тиснути, а не гучні заяви робити.
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01.06.2022 21:47 Ответить
По завершенню війни
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01.06.2022 22:01 Ответить
Разминируют, зерно вывезут, а что потом? Опять минировать, или ждать каZZапов в гости?
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01.06.2022 22:10 Ответить
Пішли вони на куй
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02.06.2022 00:06 Ответить
 
 