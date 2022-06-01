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4 системы HIMARS, 4 вертолета, радары и противотанковое оружие, - Пентагон обнародовал список вооружения, которое передается Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,рсзо,himars,m142

США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых в последнюю неделю шли активные обсуждения, а также другое оружие и оборудование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным Пентагона, в новый пакет военной помощи на 700 млн долларов вошли:

четыре HIMARS;

четыре вертолета Ми-17;

1000 ракет к противотанковым системам Javelin;

15 тактических машин;

5 противоартиллерийских радаров;

2 радиолокационные системы воздушного наблюдения;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

запчасти и оборудование.
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Топ комментарии
+23
4 химарса єто пока только для обучения и наверное чтобы до змеиного достать,так надо имхо штук 20 для перелома на одном направлении
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01.06.2022 21:21
+19
4 от США. Ещё 4 похожих передают немцы.

Это довольно точное оружие. Площади никто выжигать не будет. Будут точечные удары по складах и скоплениях в полосе 50 км от фронта.

У нас целая ракетная бригада щас практически безоружная. Точки-у скорее всего уже на исходе. Им критически необходим такой девайс
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01.06.2022 21:27
+16
А де написано що саме чотири HIMARS? На сайті начебто "High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition", кількість не вказана.
До речі, "запчастини та обладнення" - це не як поляки з "запчастинами" для літаків?
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01.06.2022 21:25
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4 химарса єто пока только для обучения и наверное чтобы до змеиного достать,так надо имхо штук 20 для перелома на одном направлении
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01.06.2022 21:21 Ответить
4 от США. Ещё 4 похожих передают немцы.

Это довольно точное оружие. Площади никто выжигать не будет. Будут точечные удары по складах и скоплениях в полосе 50 км от фронта.

У нас целая ракетная бригада щас практически безоружная. Точки-у скорее всего уже на исходе. Им критически необходим такой девайс
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01.06.2022 21:27 Ответить
4 шт это батарея, а 8 неполный девизион.
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01.06.2022 21:33 Ответить
Маловероятно что из них вообще будут делать батарею. Скорее всего раскидают по одной на разные направления для точечных ударов по достойным целям. Ну скажем "Бук" какой-нибудь. Пока не привезли новый можно устроить кацам армагеддон авиацией.

Кацапы используют много снарядов. Значит много складов в ближней зоне. Их тоже можно достать.
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01.06.2022 21:43 Ответить
Ти так багато знаєш, а ще більше триндиш.
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01.06.2022 22:35 Ответить
Хто еще передаст?
Немцы?
На протяжении двух-трех лет, наверно?
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01.06.2022 23:43 Ответить
По Жданову - для перелома, нужно чуть больше 300 систем.
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01.06.2022 21:43 Ответить
Уже ребята обучены!
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02.06.2022 00:59 Ответить
Амерам-черговий респект...
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01.06.2022 21:22 Ответить


Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов самоходных артиллерийских установок Krab.

Об этом сообщает dziennik.pl.

Так, стороны договорились о поставках около 60 самоходных гаубиц. Стоимость контракта оценивается в 700 млн долларов.
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01.06.2022 21:22 Ответить
Усбагойся, там поставка частинами, 1-2 шт на місяць (потужність виробництва 20-30шт на рік).
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01.06.2022 23:09 Ответить
а джо всё таки мудак..не ,я наших уродов не обеляю,но джо знает что для того чтоб повлиять на обстановку нужно как минимум 25-30 машин.
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01.06.2022 21:23 Ответить
откуда ты кацапское отродье знаешь о чем там знает Байден? будет вам 4 и еше 44 не бзди.
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01.06.2022 22:04 Ответить
Сорри..извиняюсь перед Джо (пока) про четыре штуки в ориг. источнике речи нет
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01.06.2022 22:18 Ответить
Думаю решту передає Британія і можливо з цікавими ракетами...Ще вроді німці сказали що теж дадуть 4 установки такі ж але коли неясно.
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02.06.2022 00:32 Ответить
Гарні пасочки!Американцям спасибі!
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01.06.2022 21:23 Ответить
Это для поддержки штанов. Чтобы поддерживать оборону... Фронт более 900 км.
Не считая границы с рашкой и Беларусью куда низя!
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01.06.2022 21:27 Ответить
Американцям спасибі за 4 штуки,а в соседней новости немцев ************ за те же 4 штуки. х й поймешь этих *********
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01.06.2022 22:06 Ответить
С ракетами на 300 км, надеюсь???
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01.06.2022 21:24 Ответить
Нет. Максимум 70.
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01.06.2022 21:33 Ответить
А де написано що саме чотири HIMARS? На сайті начебто "High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition", кількість не вказана.
До речі, "запчастини та обладнення" - це не як поляки з "запчастинами" для літаків?
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01.06.2022 21:25 Ответить
чотири HIMARS? я думав їх там 100 буде.
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01.06.2022 21:26 Ответить
В оригинале ничего нет о 4 HIMARS: High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition.
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01.06.2022 21:29 Ответить
Так, теж прочитав і здивувався, звідка взяли ці 4
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01.06.2022 22:41 Ответить
700 000 000/ размер помощи/ : 4 000 000 / стоимость одного HIMARS/ = 175 штук.
Так было бы лучше и рашистам бы понравилось.
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01.06.2022 21:29 Ответить
звісно їм би сподтбалось - одні системи без ракет))
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02.06.2022 06:00 Ответить
короче, джавеліни в основному. для ручних боїв. при таких боях багато потєрь.

нам потрібно таке озброєння, щоб ми здалека знищували орків, без великих втрат особового состава!

бойові безпілотники, ракетні системи.
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01.06.2022 21:31 Ответить
джавелін їбашить на 2 кілометри це чотка штука. а рокетами ти танк не вб"єш
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01.06.2022 21:40 Ответить
Зате паливні резервуари розіб'єш, щоб ті танки не могли їхати.

Джавеліни зараз вже не такі актуальні як в перший місяць. Вони найбільш ефективні, коли противник йде колоною. А зараз такого немає
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01.06.2022 21:59 Ответить
И это на 700 лямов???? Вот это бизнес!!! Особенно ми17, которые бесплатно сгнили бы.
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01.06.2022 21:32 Ответить
Тут не треба паніки. Це навіть не ленд ліз. Це додаткове постачання.
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01.06.2022 21:32 Ответить
Эо совсем не похоже дже на Ленг Лиз.
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01.06.2022 21:35 Ответить
Чотири хайрамс - це фентезі. На сайту Ю.С. Департамент оф дефенс точної кількості нема.
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01.06.2022 21:32 Ответить
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01.06.2022 21:32 Ответить
Перемагати Україні ніхто не дасть, вони будуть робити мінімально кожен раз, щоб путлєр чи хтось замість нього пішов на переговори, забудьте про перемоги
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01.06.2022 21:33 Ответить
Хорошее начало.нужно штук 40.и будет найс
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01.06.2022 21:34 Ответить
4 системи на весь фронт?

- приниження українців - у багатьох зараз опустилися руки.
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01.06.2022 21:37 Ответить
А что ты хотел? Поражение РФ = ее распад на субьекты. В этих субьектах население начнет размножаться, как в Польше и в Украине. Природа не выдерживает размножения. Сейчас все думают, как сократить население, а тыхош победы Украины и чтоб население росло. Лучше всех сокращает население пока что владмир путин. В России вообще гениальная модель, по 1 млн в год вымирание
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01.06.2022 22:39 Ответить
Кто тебя , петуха , размножил ? В Какой Украине ?
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02.06.2022 00:29 Ответить
тебе Сорос лично звонил советовался как сткратить население?
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02.06.2022 06:03 Ответить
Это сказали, что 4, а на самом деле зачем реальные цифры говорить. Потом будут тролить орков, что 4 Химерса их гоняют по всему фронту.
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01.06.2022 22:59 Ответить
Ці 4 штуки це для путлєра, решта в пароході роро, щоб монголоїди не нервували!!!! Байден скажи що я правий!!!!!!!
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01.06.2022 21:37 Ответить
Зачем спрашивается? Хай ****** кацапня ссытся
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01.06.2022 21:39 Ответить
Не впевнений шо для мас (під час війни) оголошують прямо точну кількість всього (тим більше скандальних HIMARS і всьому подібному від чого у кацапні пукани рве тим більше)
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01.06.2022 21:39 Ответить
Так на сайті пентагону не вказана кількість установок. Всі інші види озброєння мають вказану кількість і лише рсзв вказані без числа. Звідкіля взято число чотири?
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01.06.2022 21:47 Ответить
Таке враження, що переплутали з такими ж системами, які німці пообіцяли нам. Там якраз йшлося про чотири...
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01.06.2022 22:02 Ответить
Число 4 взято 5м управлением ФСБ на основе анализа желаний и сновидений царя. Иными словами: "поехавший дед ночью бормотал "пожалйста не больше 4, Боженька не больше 4х пожалуйста"
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01.06.2022 22:42 Ответить
Хлопці, є гарна новина.
_______________'
Великобритания планирует передать Украине реактивные системы залпового огня MLRS M270B1, - сообщает издание The Times.

Все буде добре.
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01.06.2022 21:47 Ответить
Якщо Байден дозволить.
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01.06.2022 22:44 Ответить
А так верещали всі, все ленд-ліз прийнято, тепер "...вся зброя, які ми тільки забажаємо, буде поставлена в необмежених кількостях...". Уря, уря!!!
А що насправді?
В годину по чайній ложці, з обмеженнями і застереженнями?!!
Якби так працював ленд-ліз у Другу світову, то це був би пшик.
А зараз обставини схожі, документ про ленд-ліз той же що був під час війни, але є ньюанси...
Як чорносраких африкаців рятувати від голоду та себе (Європу) від міграції чорної орди, так відразу черга бажаючих прийняти участь у розмінуванні, а як зброю дати, то "...у нас в ЄС дуже складна процедура..."
А може і в Україні потрібна "процедура"?
Он, як тільки мадярів "поінформували" що з нафтопроводом може "статися, що завгодно", так вони і проголосували за санкції. Правда зараз придумали, ще "відмазку", їм бачте діло до попа Гундяєва є, вони хочуть, щоб санкції з нього зняли.
То може, все таки, "щось станеться з нафтопроводом"?
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01.06.2022 21:50 Ответить
Таким образом сокращают население. Больше погибнет, меньше родится, природа восстановится от безумной нагрузки
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01.06.2022 22:43 Ответить
Какая безумная нагрузка в Украине с 35 - ю миллионами , чучело ? Это не Азия и Африка с миллиардными населениями , где от пяти и больше детей имеют .
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02.06.2022 00:39 Ответить
4 таких системи,без балістичних ракет,це ніщо.Нам потрібно хоч 20,з балістичними ракетами,або 100-200 без них.Тому що в москалів і літаки масовано гатять і артилерія.От чим знищити аеродроми в Криму? Може пальцями? Як взагалі тоді перемогти? Москалі то на нашій території ведуть війну і по шматочку захоплюють нові землі.США з себе робить якусь незайману дівчинку.Ви ж *** наймогутніша країна і вам абсолютно нічого не загрожує.
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01.06.2022 21:50 Ответить
В оригинале количество не указано
Просто
"High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition"
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01.06.2022 21:52 Ответить
кто гамна в новость добавил?
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01.06.2022 21:54 Ответить
американцы((
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01.06.2022 23:04 Ответить
Боюсь, что вряд ли американцы приложили руку к написанию заголовка данной статьи. Заголовок составлен по принципу: "Инернет взорван. Хотите узнать как добиться безусловного успеха? Для этого каждое утро следует..." Ну или приблизительно так. Короче хайп на жареной новости.
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01.06.2022 23:35 Ответить
Полный залп получится 24 ракеты на дальность от 45 км и дальше, перекрывает дальность всей ствольной артиллерии и советской и той что поставляет антипутинская коалиция. По реактивной у кацапов Ураган до 70 км дальность, думаю поставляемые боеприпасы смогут перекрыть и эту дальность.
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01.06.2022 21:55 Ответить
4? Вони що жартують? Я думав близько 30. А взагалі нам їх треба до 300.
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01.06.2022 22:00 Ответить
Знову якась херня з перекладом. 4 це нічого. Так би мовити батарея смерчів. Щось звідкись вилізло!
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01.06.2022 22:01 Ответить
Точно подивіться додане посилання кількість HIMARS не вказана . Радарів 5 шт. І.т.ін. зробили новину з оптимістичної погану.
Уважніше треба.
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01.06.2022 22:06 Ответить
и всё это будит стоять вокруг Конче Заспы ...чтобы русские нашего президента за ноги с госдачи не вытащили .
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01.06.2022 22:11 Ответить
Там еще в 2003 году Хомутынник и Литвин поставили новейшее ПВО, которого на тот момент еще не было на вооружении США. В марте 2022 оно с легкостью сбило все 6 ракет, в отличии от остальной Украины, ничто никуда не попало. Напоминаю, Литвина и Хомутынника выбирал народ за гречку!!!! Виноват кто? Народ, который за гречку
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01.06.2022 22:47 Ответить
Друзі мої, я перечитав статтю в оригіналі, там нічого не сказано про 4 системи HIMARS. Там є таке формулювання High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition; Тобто мова йде про якусь невизначену кількість цих чудо-систем, я думаю їх буде явно більше за 4.

4 - це напевно, Four Mi-17 helicopters;
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01.06.2022 22:11 Ответить
а где про 4 штуки?* или цензор захотел зрадный срач ?
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01.06.2022 22:14 Ответить
Не густо...
Американці явно затягують війну, виснажують рашку за рахунок України
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01.06.2022 22:17 Ответить
Наоборот, они сохраняют Владимира Путина. Во всем мире пытаются сократить население. У Путина получается лучше всего. В Украине и Польше население размножается львиными темпами. Какая природа это выдержит и кому это надо, такое счастье? Вот потому и выгодно, чтобы выиграл Путин. Тогда природа сможет восстановится ближайшие 100 лет и эволюция видов не остановится
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01.06.2022 22:50 Ответить
це для парада. В такій кількості техніку в бій не пускають
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01.06.2022 22:24 Ответить
Лядь нема ума, не буде і фантазії. Користі з тих 75км дальності аж ніякої. Доведеться підводити техніку близько до ворога. Такою дальністю хіба своє подвір*я захищати. Може за рахунок мега точності це щось дасть. Побачимо.
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01.06.2022 22:39 Ответить
Блин, непонятные эти американцы - то выделяют 40млрд на военную помощь, то подписывают лендлиз, а потом дают всего 4 РСЗО и 4 вертолёта. Это всё равно, что ничего не дать. Таким колличеством оружия можно разве что одно село отбить.
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01.06.2022 23:07 Ответить
Байден таки слишком старый пердун для серьёзных решений.
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01.06.2022 23:08 Ответить
⚡️4 системы HIMARS будет поставлено для обучения. Для боевых действий будет гораздо больше.

Для обучения на HIMARS украинским военным понадобится ориентировочно три недели, для этого изначально будут предоставлены четыре системы. Об этом сообщил Пентагон, - Reuters
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01.06.2022 23:07 Ответить
Да-а-а....С таким лендлизом,нас ожидает столетняя война с парашей. 4шт, всего 4 шт..... Что с ними делать??? В дупло разве что старому деду затасовать...Это такой мизер,что о нем просто говорить стыдно. Какое там обучение..По чайной ложке будут выдавать месяцами,пока обе стороны будут клепать друг друга до последнего.Победители судя по всему,в этой войне не нужны ни США,ни Европе.
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01.06.2022 23:22 Ответить
Нужно еще научиться пользоваться ими
Это же непростая система
А потом дадут сколько нужно
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01.06.2022 23:58 Ответить
Да дадут что не внесём уже дают в Донбасе ,,,пока обучят пока покраски в национальный цвет флага чтобы на поле не перепутали гляди уже и зима.
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02.06.2022 14:05 Ответить
Гарна новина. Дякуємо.
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01.06.2022 23:38 Ответить
Ожидается доставка 4 батарей M142 HIMARS. На вооружении батареи может быть от 4 до 9 боевых машин РСЗО.
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02.06.2022 02:01 Ответить
Як я і думав. Чотири HIMARS це взагалі ні про що. Ніякої суттєвої допомоги вони не нададуть. Це просто щоб потім можна було сказати:"Ну ви ж просили РСЗВ? Ну ось - ми вам дали".
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02.06.2022 07:02 Ответить
4 системы HIMARS? Всего? Их как минимум нужно 70... И столько воплей у них и надежд у нас. Что, опять нас *******?
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02.06.2022 09:04 Ответить
ох нихерасе аж 4
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02.06.2022 11:10 Ответить
Не-е, 4 HIMARSa - это слишком до хера, так мы еще до Москвы дойдем... Надо две штуки, или полторы, и лучше без ракет, тогда в самый раз!
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02.06.2022 11:14 Ответить
Опять бла бла бла, вы ***** покажите их уже прибывших в Украине а то выделяют ,,,,обещать не означает женится .
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02.06.2022 14:02 Ответить
 
 