4 системы HIMARS, 4 вертолета, радары и противотанковое оружие, - Пентагон обнародовал список вооружения, которое передается Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых в последнюю неделю шли активные обсуждения, а также другое оружие и оборудование.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным Пентагона, в новый пакет военной помощи на 700 млн долларов вошли:
четыре HIMARS;
четыре вертолета Ми-17;
1000 ракет к противотанковым системам Javelin;
15 тактических машин;
5 противоартиллерийских радаров;
2 радиолокационные системы воздушного наблюдения;
6 тысяч единиц противотанкового оружия;
запчасти и оборудование.
Топ комментарии
+23 KosAn30 JT26
показать весь комментарий01.06.2022 21:21
+19 Olga Sverdlo
показать весь комментарий01.06.2022 21:27
+16 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий01.06.2022 21:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Это довольно точное оружие. Площади никто выжигать не будет. Будут точечные удары по складах и скоплениях в полосе 50 км от фронта.
У нас целая ракетная бригада щас практически безоружная. Точки-у скорее всего уже на исходе. Им критически необходим такой девайс
Кацапы используют много снарядов. Значит много складов в ближней зоне. Их тоже можно достать.
Немцы?
На протяжении двух-трех лет, наверно?
Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов самоходных артиллерийских установок Krab.
Об этом сообщает dziennik.pl.
Так, стороны договорились о поставках около 60 самоходных гаубиц. Стоимость контракта оценивается в 700 млн долларов.
Не считая границы с рашкой и Беларусью куда низя!
До речі, "запчастини та обладнення" - це не як поляки з "запчастинами" для літаків?
Так было бы лучше и рашистам бы понравилось.
нам потрібно таке озброєння, щоб ми здалека знищували орків, без великих втрат особового состава!
бойові безпілотники, ракетні системи.
Джавеліни зараз вже не такі актуальні як в перший місяць. Вони найбільш ефективні, коли противник йде колоною. А зараз такого немає
- приниження українців - у багатьох зараз опустилися руки.
_______________'
Великобритания планирует передать Украине реактивные системы залпового огня MLRS M270B1, - сообщает издание The Times.
Все буде добре.
А що насправді?
В годину по чайній ложці, з обмеженнями і застереженнями?!!
Якби так працював ленд-ліз у Другу світову, то це був би пшик.
А зараз обставини схожі, документ про ленд-ліз той же що був під час війни, але є ньюанси...
Як чорносраких африкаців рятувати від голоду та себе (Європу) від міграції чорної орди, так відразу черга бажаючих прийняти участь у розмінуванні, а як зброю дати, то "...у нас в ЄС дуже складна процедура..."
А може і в Україні потрібна "процедура"?
Он, як тільки мадярів "поінформували" що з нафтопроводом може "статися, що завгодно", так вони і проголосували за санкції. Правда зараз придумали, ще "відмазку", їм бачте діло до попа Гундяєва є, вони хочуть, щоб санкції з нього зняли.
То може, все таки, "щось станеться з нафтопроводом"?
Просто
"High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition"
Уважніше треба.
4 - це напевно, Four Mi-17 helicopters;
Американці явно затягують війну, виснажують рашку за рахунок України
Для обучения на HIMARS украинским военным понадобится ориентировочно три недели, для этого изначально будут предоставлены четыре системы. Об этом сообщил Пентагон, - Reuters
Это же непростая система
А потом дадут сколько нужно