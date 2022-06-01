4 системы HIMARS, 4 вертолета, радары и противотанковое оружие, - Пентагон обнародовал список вооружения, которое передается Украине

США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых в последнюю неделю шли активные обсуждения, а также другое оружие и оборудование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным Пентагона, в новый пакет военной помощи на 700 млн долларов вошли:

четыре HIMARS;

четыре вертолета Ми-17;

1000 ракет к противотанковым системам Javelin;

15 тактических машин;

5 противоартиллерийских радаров;

2 радиолокационные системы воздушного наблюдения;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

запчасти и оборудование.