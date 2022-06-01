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Украина и Польша создадут совместное оборонное предприятие по производству оружия и техники

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шмигаль,моравецький

Украина и Польша планируют создать совместное оборонное предприятие по производству оружия и военной техники.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе совместного с главой правительства Польши Матеушем Моравецким брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Был подписан Меморандум о создании совместной польско-украинской комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями наших стран. Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению как оружия, так и военной техники, других комплектаций", - сказал Шмигаль.

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Он отметил, что предприятие выведет оборонное сотрудничество Украины и Польши на новый уровень и позволит создавать современные виды оборонного оружия.
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Топ комментарии
+23
Гарна та позитивна новина...
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01.06.2022 21:27
+20
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги"
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01.06.2022 21:30
+11
Доречі на території України є заводи з підземними цехами. І ті говно ракети їх не дістануть. Просто про це мало хто думає
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01.06.2022 21:38
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Гарна та позитивна новина...
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01.06.2022 21:27 Ответить
Слава Польше.. дякуем.
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01.06.2022 21:36 Ответить
Річ Посполита - 2
федеративна республіка Польщі, України, Литви та Білорусі -
страшний сон московитів

відкладена окупація Москви з 1612 р.
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02.06.2022 00:22 Ответить
во як !
лише три години тому написав, що треба робити спільний з поляками ВПК, а пан Шмигаль вже документ підписує !

Оце гарно !!!!
у Польщі та України такі напрацювання, що і себе забезпечимо та й ще станемо впливовим експортером зброї

тільки б не похерили ЗЄльоні !
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01.06.2022 22:35 Ответить
я собі думаю: може вони нас таки читають? Чи рішення на поверхні і аж проситься до виконання?
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01.06.2022 23:32 Ответить
Велика сила - ідея, що оволоділа масами.
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01.06.2022 23:36 Ответить
Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами Цитата из статьи «К критике гегелевской философии права» (1844 г.) немецкого философа Карла Маркса (1818 - 1883):

Маркс був далеко не дурень
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02.06.2022 00:19 Ответить
якій ще накуй маркс!!! 👎👎 курва комуняцька
Комуняку - на гілляку
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02.06.2022 02:11 Ответить
Класно! Було би це зробити роки три тому
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01.06.2022 21:27 Ответить
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги"
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01.06.2022 21:30 Ответить
Дозвольте спитати, а Ви у який спосіб пересуватесь країною? І як Ви гадаєте, за рахунок чого зараз забеспечуються логістичні потреби? Чи може Ви вважаєте за краще, щоб армія пересувалася самотужки бездоріжжям?
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01.06.2022 23:55 Ответить
давай тобі поясню по дорогам і так дятле до 19го року теж були дороги,що ***** відкриття,а якби так нагло не ******* ,то вистачило б і на зброю,сильніше зализуй а ще ******* що то порох винний що ***** зараз напав,**** їблаки
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02.06.2022 03:16 Ответить
А тридцять років тому ще б було краще. То й що? Нашо гадати якби та каби. Історія склалась як склалась. Добре що до цього врешті решт дійшли. Спільний ВПК дає ще один бонус, так би мовити. Уніфікація озброєння двох армій дозволить налагодити тісне співробітництво на полі бою. Тобто можна казати в деякому наближенні про обʼєднану в деякій мірі армію.
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01.06.2022 23:52 Ответить
Вот мой пост 25 мая, как знал: "Я вот не пойму, а что, нельзя по нашим технологиям тихонько открыть производство ракет в той же Польше и наносить удары по заводам *********? "
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01.06.2022 21:30 Ответить
Какими именно ракетами мы можем ударить по заводам *********? Мы что-то серийно изготовляли?
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01.06.2022 21:37 Ответить
ОТРК Грім/Сапсан був готовий до випробувань.
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01.06.2022 22:37 Ответить
Вільха М: дальність 130 км, відхилення 15 м - Бінго !!!!

до Бєлгорода дістане свободно !
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01.06.2022 22:49 Ответить
Головне - туди не дотягнуться руки Зелених саботажників щоб усе знищити .
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01.06.2022 23:03 Ответить
Давно пора. Причём всей восточной Европе.
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01.06.2022 21:31 Ответить
Дякуємо Польші.
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01.06.2022 21:32 Ответить
Це гарна новина
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01.06.2022 21:35 Ответить
Хіба що на території Польщі. Україна зараз вся під прицілом рашистських ракет без належного ПВО.
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01.06.2022 21:36 Ответить
Допилить Гром 2 на польских заводах и пулять им по скоплению русни в глыбоком тылу.
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01.06.2022 21:37 Ответить
Доречі на території України є заводи з підземними цехами. І ті говно ракети їх не дістануть. Просто про це мало хто думає
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01.06.2022 21:38 Ответить
Зелена банда не допустить розвитку української оборонки .
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01.06.2022 23:05 Ответить
Це не обов'язково, під час другої світової коли німців нещадно бомбили основні їхні заводи були не під землею, а в окремих звичайних бараках по всій території, а от ті бараки ніхто не бомбив, це історичний факт про який мало хто знає, тому до кінця війни вони випускали зброю.
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02.06.2022 06:11 Ответить
Может, пора ********* корабль? Армия, морпехи, за работу
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01.06.2022 21:38 Ответить
Сподіваюсь підземне....🤔
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01.06.2022 21:41 Ответить
Поліції заборонять воювати? Це вже покращення?
https://www.youtube.com/watch?v=LWpp0HZT44A
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01.06.2022 21:48 Ответить
вот это отличная новость. украинские разработки себя уже показали с самой лучщей строны. одна Стугна чего стоит
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01.06.2022 21:49 Ответить
давно пора,
запросили б і всіх бажаючих,
не варто сподіватися на німців і французів
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01.06.2022 21:52 Ответить
Напишіть ще в якому місті,коли,хто буде керувати технічною розробкою та хто фінансуватиме(((
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01.06.2022 22:03 Ответить
Доручіть цю справу очільнику Укроборонпрому Гусєву - і він стовідсотково усе знищить .
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01.06.2022 23:07 Ответить
Давно пора це було зробити! 👍
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01.06.2022 22:05 Ответить
Пусть кацапо-свинособаки теперь попробуют сунуть своё гниющее рыло на территорию Польши!
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01.06.2022 22:23 Ответить
Доручіть цю справу Директору Укроборонпрому Гусєву і він стовідсотково усе поховає .
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01.06.2022 23:00 Ответить
Фантастика. Це не можливо. В Україні закони про ОПК написані через жопу. За ті закони взагалі судити треба і совків розігнати на хер.

У нас є приклад Байкар який так і не зміг зайти хоча готовий був все за свій кошт.
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02.06.2022 00:00 Ответить
 
 