Украина и Польша создадут совместное оборонное предприятие по производству оружия и техники
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Украина и Польша планируют создать совместное оборонное предприятие по производству оружия и военной техники.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе совместного с главой правительства Польши Матеушем Моравецким брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Был подписан Меморандум о создании совместной польско-украинской комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями наших стран. Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению как оружия, так и военной техники, других комплектаций", - сказал Шмигаль.
Он отметил, что предприятие выведет оборонное сотрудничество Украины и Польши на новый уровень и позволит создавать современные виды оборонного оружия.
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страшний сон московитів
відкладена окупація Москви з 1612 р.
лише три години тому написав, що треба робити спільний з поляками ВПК, а пан Шмигаль вже документ підписує !
Оце гарно !!!!
у Польщі та України такі напрацювання, що і себе забезпечимо та й ще станемо впливовим експортером зброї
тільки б не похерили ЗЄльоні !
Маркс був далеко не дурень
Комуняку - на гілляку
до Бєлгорода дістане свободно !
https://www.youtube.com/watch?v=LWpp0HZT44A
запросили б і всіх бажаючих,
не варто сподіватися на німців і французів
У нас є приклад Байкар який так і не зміг зайти хоча готовий був все за свій кошт.