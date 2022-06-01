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Коллекционные почтовые марки "Горящая Москва" выпустили в африканской Республике Нигер. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Марки "Горящая Москва" из серии "Военные корабли" выпустила Республика Нигер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте для коллекционеров Bomarka.

Вышло два блока - с одной маркой и с четырьмя - на которых изображен подбитый украинскими военными российский крейсер "Москва", остров Змеиный, ракетный комплекс "Нептун" и украинский воин, говорящий известную фразу о русском военном корабле. На сайте есть информация, что дата выпуска марок – 27 мая 2022 года.

Коллекционные почтовые марки Горящая Москва выпустили в африканской Республике Нигер 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям. ФОТО


Коллекционные почтовые марки Горящая Москва выпустили в африканской Республике Нигер 02
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Топ комментарии
+31
оце красавчікі)
правильний підхід
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01.06.2022 21:49
+26
Тролінг 80-го рівня... 😂
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01.06.2022 21:54
+25
Обалдеть)
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01.06.2022 21:49
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Обалдеть)
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01.06.2022 21:49 Ответить
оце красавчікі)
правильний підхід
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01.06.2022 21:49 Ответить
Оце одразу бачу, що не москалі.
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02.06.2022 01:52 Ответить
Теж хочуть шматочок нашої слави )
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01.06.2022 21:50 Ответить
Респект "нігерам"!
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01.06.2022 21:53 Ответить
Тролінг 80-го рівня... 😂
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01.06.2022 21:54 Ответить
Молодці нігерійці 👍🏼👍🏼👍🏼
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01.06.2022 22:00 Ответить
Решение продовольственной крызы, о которой говорят все, кому не лень: граждан Нигера и соседних стран запустить в Москву. Им тогда и зерно не потребуется...
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01.06.2022 22:03 Ответить
Молодці) Вміють віртуозно натякнути на життєву необхідність українського зерна для себе
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01.06.2022 22:05 Ответить
У африканців сильна пам'ять і ненависть до колоніалізму.
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01.06.2022 22:11 Ответить
Прошу не рівнять Францію, яка їм цивілізацію принесла, до ************, який всю історію нашу вкрав, голодомори робив і сотні років втягував нашу країну в своє отстале болото! Це дуже різні речі!
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01.06.2022 22:36 Ответить
Посміявся Я три роки прожив в Камеруні. Нема там ні пам'яті, ні ненависті, ні реальної незалежності від метрополії.
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01.06.2022 22:46 Ответить
Де взяти як замовити
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01.06.2022 22:21 Ответить
https://bomarka.com/en/niger/
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03.06.2022 23:33 Ответить
Відчувають тренд)
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01.06.2022 22:24 Ответить
Не здивуюсь коли сомалійські пірати випустять марку
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01.06.2022 22:25 Ответить
народ зарабатывает как может
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01.06.2022 22:27 Ответить
яка краса !!!!
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01.06.2022 22:29 Ответить
Бо,незапатентували факт запалювання
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01.06.2022 22:30 Ответить
Республіці Нігер відвантажити зерно першій..
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01.06.2022 22:31 Ответить
Тааак, де купить?!
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01.06.2022 22:37 Ответить
смелянского сейчас типает...такой навар,и прошел мимо него....
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01.06.2022 23:07 Ответить
Шода - то да...))
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01.06.2022 23:32 Ответить
https://bomarka.com/en/niger/
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03.06.2022 23:36 Ответить
Класс . Як би не Зеленський уже б мали декілька дивізіонів Нептунів і повністю знищений російський флот та збережені тисячі життів українців .
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01.06.2022 22:53 Ответить
якби не кацапи, то і взагалі б війни не було
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01.06.2022 23:41 Ответить
а чего надписи на французском? с макроном согласовали дизайн?
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01.06.2022 23:09 Ответить
Вдохновили очереди возле Главпочтамта Киева.
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01.06.2022 23:09 Ответить
Нігерія хоче "спіймати хвилю"?
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01.06.2022 23:26 Ответить
Нігер і Нігерія - різні країни
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02.06.2022 01:09 Ответить
СССР там нехило порылся, строя трубопроводы и вводя свою "демократию" нигерийцам по самые авокадо.
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01.06.2022 23:35 Ответить
От кляті нігерійські нацики та бендерівці! ))
Диви, що робити собі дозволяють.
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01.06.2022 23:39 Ответить
хайп
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01.06.2022 23:40 Ответить
погугліть "динозавр з 500 зубами"
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01.06.2022 23:47 Ответить
Їсти хочуть. А зерна нема... Зерно путя забрав. Малюйте ще щось.
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02.06.2022 01:27 Ответить
Навіть Африка вшановує ракетну пргораму Нептун Пороха, всі окрім Бубочки
який сам прогнав окупантів з Київа своїми відосиками
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05.06.2022 13:58 Ответить
 
 