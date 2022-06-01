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За 1 июня в Донецкой области оккупанты убили 4 и ранили 9 гражданских лиц, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко обнародовал информацию за 1 июня относительно потерь среди мирного населения.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме

Кириленко отметил: "За 1 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Соледаре, Нью-Йорке, Татьяновке и Лимане. Еще 9 гражданских получили ранения.

Сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Святогорской лавре.

Также в Константиновке зарегистрирован один человек, получивший ранение в Луганской области.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 31 мая в Донецкой области погибли 4 мирных жителя, 7 - ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За 1 июня в Донецкой области оккупанты убили 4 и ранили 9 гражданских лиц, - ОВА 01
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Одужання пораненим.
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01.06.2022 22:27 Ответить
 
 