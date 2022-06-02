На Львовщине россияне нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре, 5 человек ранены, - ОВА

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий обнародовал информацию о взрывах в области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

Козицкий отметил: "На Львовщине действительно раздались взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше".

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Позже он добавил: "Предварительно: ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Два человека ранены. Информации о погибших на данный момент нет Информация уточняется".

Позже он написал: "Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизни нет".