На Львовщине россияне нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре, 5 человек ранены, - ОВА
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Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий обнародовал информацию о взрывах в области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.
Козицкий отметил: "На Львовщине действительно раздались взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше".
Позже он добавил: "Предварительно: ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Два человека ранены. Информации о погибших на данный момент нет Информация уточняется".
Позже он написал: "Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизни нет".
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+17 Вася Шевченко f77d76ba
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оно уже такое нагавкало....только шо координат не дало...и то...считайте дало!!! казляра...
(это я о том, шо этот мудозвон уже указал место и пояснил почему именно туда...тварь...наводчик)