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Львовщина (2682) обстрел (20139) Козицкий (93)

На Львовщине россияне нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре, 5 человек ранены, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий обнародовал информацию о взрывах в области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

Козицкий отметил: "На Львовщине действительно раздались взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше".

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Позже он добавил: "Предварительно: ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Два человека ранены. Информации о погибших на данный момент нет Информация уточняется".

Позже он написал: "Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизни нет".
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Топ комментарии
+17
когда уже антохе херащенко оторвут язык????
оно уже такое нагавкало....только шо координат не дало...и то...считайте дало!!! казляра...
(это я о том, шо этот мудозвон уже указал место и пояснил почему именно туда...тварь...наводчик)
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01.06.2022 23:22
+15
Одне мжу сказати точно - такий удар без коригувпльників не можливий. Як і сам вбір цілі без діючого активного агента. Сподіваюся, це розумію не лише я.
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01.06.2022 23:47
+8
Єдине що скажу у воєнний час має існувати поняття воєнна таємниця. Не треба трубити у всі труби про те хто нам дає зброю яку скільки куди коли як і де.Бо чим більше такої інформації тим більше обстрілів.І не уточнюйте де саме той тунель і що з ним сталося. Хай здохнуть наші вороги.
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02.06.2022 00:59
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когда уже антохе херащенко оторвут язык????
оно уже такое нагавкало....только шо координат не дало...и то...считайте дало!!! казляра...
(это я о том, шо этот мудозвон уже указал место и пояснил почему именно туда...тварь...наводчик)
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01.06.2022 23:22 Ответить
Скинь ссылку
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01.06.2022 23:27 Ответить
Геращенко в отставку
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01.06.2022 23:59 Ответить
І ТІЛЬКИ? Та судячи з його висерів нам і корегувальників нехер ловити-от послухаєш цього ****** і сміливо внось поправки...****
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02.06.2022 05:47 Ответить
знову з акваторії моря,очевидно,я живу десь 120 км східніше,і десь о 21 вила сирена...Прокляті ізувіри...
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01.06.2022 23:26 Ответить
Будемо сподіватись, не чергова повна казарма
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01.06.2022 23:33 Ответить
Одне мжу сказати точно - такий удар без коригувпльників не можливий. Як і сам вбір цілі без діючого активного агента. Сподіваюся, це розумію не лише я.
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01.06.2022 23:47 Ответить
Такі ракети -майже всі на певному етапі польоту веде оператор візуально в ціль !
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02.06.2022 00:50 Ответить
Для старих типів ракет-погоджуюсь.Основна частина траєкторії по інерційній системі,на кінцевому відрізку-по відеокамері.Але це,повторюю,для старіших модифікацій Х.Калібри не по тій системі проходять.Ні про яких коректувальників мова не йде,вони без потреби.
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02.06.2022 01:06 Ответить
Вибір цілі і без активного агента по гуглмапс можна основні транспортні вузли розгледіти.Активний агент доцільний для удару по тимчасовій цілі,наприклад по завантаженому на даний момент потягу,і то якщо він в статичному положенні.По рухомій цілі ракета безкорисна.
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02.06.2022 01:10 Ответить
Єдине що скажу у воєнний час має існувати поняття воєнна таємниця. Не треба трубити у всі труби про те хто нам дає зброю яку скільки куди коли як і де.Бо чим більше такої інформації тим більше обстрілів.І не уточнюйте де саме той тунель і що з ним сталося. Хай здохнуть наші вороги.
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02.06.2022 00:59 Ответить
 
 