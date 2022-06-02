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Новости Спорт
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сборная по футболу (284) футбол (3543)

Сборная Украины обыграла на выезде Шотландию и вышла в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где встретится с Уэльсом. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Сборная Украины в поединке 1/2 финала плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 по футболу обыграла в Глазго сборную Шотландии со счетом 3:1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы на счету Андрея Ярмоленко (33 минуты), Романа Яремчука (49) и Артема Довбика (90+). В шотландцев отличился Макгрегор (79).

Отметим, что матч Шотландия-Украина не состоялся 24 марта из-за военного вторжения РФ в Украину.

Теперь наша сборная сойдется в финале плей-офф с командой Уэльса 5 июня в Кардиффе, где определится последний, 13-й от Европы участник ЧМ-2022.

XXII чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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Видео телеканала Футбол 1,2,3
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Топ комментарии
+65
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01.06.2022 23:43
+63
Дякуємо! Як же Україні зараз потрібні перемоги...
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01.06.2022 23:42
+55
Молодці козаки!
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01.06.2022 23:42
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Молодці козаки!
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01.06.2022 23:42 Ответить
Дякуємо! Як же Україні зараз потрібні перемоги...
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01.06.2022 23:42 Ответить
Дякуємо, хлопці!!!
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01.06.2022 23:43 Ответить
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01.06.2022 23:43 Ответить
наше янгелятко --- хай закинчиться вийна . хай у тебе в житти все буде добре ---- СЛАВА УКРАИНИ ТА СЛАВА ГЕРОЯМ ЖИВИМ ТА ПОЛЕГЛИМ
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02.06.2022 05:55 Ответить
Не може абсолютне зло перемогти!!!.
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01.06.2022 23:43 Ответить
Слава Україні!
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01.06.2022 23:43 Ответить
Героям слава !!
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02.06.2022 13:30 Ответить
Молодці! За ЗСУ!
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01.06.2022 23:44 Ответить
Неймовірний матч!Браво Україна!!!
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01.06.2022 23:44 Ответить
Довбик 90+??!?! Unbelievable
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01.06.2022 23:44 Ответить
На останній секунді доданного часу
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01.06.2022 23:50 Ответить
Довбик вимучив гол! До 90ї у Довбика було декілька моментів, коли він повинен був забивати і забивши гол на останніх секундах він навіть не сильно-то і радів, а просто видохнув що нарешті вийшло! Як на мене, то Ярмола - ось хто справжній був боєць на полі!
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01.06.2022 23:55 Ответить
Довбик немного деревянный, Ярмоленко к сожалению уже сдал сильно против своей лучшей формы - он не выдерживает темп матча как и Яремчук
а сборную тянет Зинченко Малиновский и Мудрик не плохо вошел
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02.06.2022 02:55 Ответить
наш молодий 19-річний захисник ось хто головний боєць
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02.06.2022 02:58 Ответить
опять)
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02.06.2022 00:38 Ответить
Хто зна, валійці грали сьогодні?
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01.06.2022 23:45 Ответить
Програли полякам
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01.06.2022 23:46 Ответить
Але трішки притомилися
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01.06.2022 23:47 Ответить
Гру бачив? Були в кінці виснажені? Я розумію, що це - ЛН, але могли загратися та втомитися...
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01.06.2022 23:54 Ответить
Грали в Лізі Націй. Поступилися полякам 1-2
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01.06.2022 23:46 Ответить
Валійці програли Польщі і Лізі націй
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01.06.2022 23:47 Ответить
Супер! Go Ukes Go!!! 🇺🇦 👍💪⚽
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01.06.2022 23:47 Ответить
З перемогою Україна!
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01.06.2022 23:47 Ответить
Добра гра. Але це півсправи.
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01.06.2022 23:47 Ответить
Молодці! Залишився останній крок!
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01.06.2022 23:48 Ответить
Мочему на ютубе небыло трансляции? Там просто какието додики сидели обсуждали ход событий, но поля небыло
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01.06.2022 23:49 Ответить
На livetv смотри
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01.06.2022 23:52 Ответить
потому что это коммерческий турнир за который тв каналы платят деньги что-бы их показывали ..
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01.06.2022 23:57 Ответить
На myfootball.top дивився в Донецькій.Наші коментатори найкращі!
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02.06.2022 00:23 Ответить
Гарний матч

Без піддавок
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01.06.2022 23:51 Ответить
Все-таки, Зінченко став справжнім ТОПом в МС. Нехай над ним всі сміялися, що він змушений грати в захисті і паси тільки назад і поперек віддавав раніше.

Та зараз він і в МС більш впевнено грає і збірній показує дива в точності і своєчасності передач. Також техніка дозволяє обіграти одного-двох суперників.

Радий за нього і за збірну.

p.s. Мудрик - окраса другого тайму.
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01.06.2022 23:52 Ответить
Зинченко всегда был топом просто он боится брать игру на себя
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02.06.2022 00:06 Ответить
Зайшов через VPN на гамнорусскій СПОРТЕКСПРЕС... Жодної згадки не те, що про Збірну України, навіть про цей МАТЧ....Жодної згадки, жодної трансляції по русскіх СПОРТКАНАЛАХ.....Навіть про матч ліги націй, ПОЛЬЩА УЕЛЬС написали...а тут - nothing...

Просто чокнуті люди, лютий BATSHIT ці москалі😁😁😁..Північна Карелія з опнутим Пут Іном... Добре що Світ, цих кацапських ушльопків, почав потроху ізольовувати і заганяти їз в стойло ІЗГОЯ.
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01.06.2022 23:53 Ответить
На чемпионат сру кудахкали
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01.06.2022 23:57 Ответить
Завтра їх визнають ІНАГЄНТАМІ... І в повному складі, разом із спортредактором, відправлять на Колиму....як Навального😁😁😁
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02.06.2022 00:25 Ответить
на чемпіонаті є звіт про гру, навіть коментарі від деяких кацапів з підтримкою
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02.06.2022 00:10 Ответить
Ну все... Завтра ЧЕМПІОНАТ буде визнаний ІНОАГЕНТОМ, вражєской прєсой работающєй на вражєскій запад))))))
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02.06.2022 00:21 Ответить
Казали - шансів мало, але це - Україна!!!
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01.06.2022 23:53 Ответить
кто казав? ламеры? Украина на голову сильнее Шотландии - а вот следующий Уэльс совсем другой уровень там будет тяжелее 100%
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01.06.2022 23:59 Ответить
кефи на Шотландію були 2.41, а на Україну 3,62
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02.06.2022 00:07 Ответить
ну значит люди которые делали ставки не сильно разбираются в футболе
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02.06.2022 00:12 Ответить
Брал основную ставку ОЗ ( обе забьют ) за кэф 2.05 и "патриотическую ставку " победа Украины в основное время за 3.3 на меньшую сумму . Весь навар перечислил в фонд " Повернись живим" .
Слава Украине!
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02.06.2022 08:39 Ответить
"люди которые делали ставки не сильно разбираются в футболе" (с) , есть определение таких людей одним словом - попаны .
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02.06.2022 08:46 Ответить
Це був кеф на перемогу в основний час, а просто ітоговий прохід Шотландії взагалі був 1.74!
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02.06.2022 04:37 Ответить
Логически ничейка в основное время была вполне вероятна, но брал на эмоциях победу наших и не ошибся
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02.06.2022 08:48 Ответить
Спочатку Верховна Рада, вони не такі важливі
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01.06.2022 23:57 Ответить
ты просто не далекий,еще скажи всем рыдать и голову пеплом посыпать,музыку не слушать не пить и не курить,всему свое время.во вторую мировую тоже футбольные матчи проводили и другие мероприятие.
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02.06.2022 00:00 Ответить
тебя и таких как ты кацапов конченных могут и старики убивать
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02.06.2022 00:01 Ответить
биоресурса у нас и так хватает,а где ты футболистов талантливых наберешь?еще скажи автомат светилам науки,медицины в руки взять
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02.06.2022 00:03 Ответить
Ви пройдіться по кафе та барах на заході країни - от там отримаєте відчуття
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02.06.2022 00:02 Ответить
Ага, вгодовані кабанчики, нвпевно кормящие грудью многодетные отцы...
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02.06.2022 00:04 Ответить
Я ще не вірю. Мені ті 4 додані хвилини коштували багато нервів.

Це був зовсім не такий матч, як попередні. Я не вболівала, як завжди. Бо такі події, що не до футболу. Всі переживали, як хлопці справляться з психологічним тиском.

По свіжих відчуттях: наші могли забити, звичайно, значно більше. Але й нам кілька разів пощастило не пропустити.

Сподобалася гра в пас, комбінації ... нормально. Кілька разів трохи намудрили в штрафному і біля нього (гол і гострий момент з пасом Бущану), але, в принципі, грамотно оборонялися.

Української трансляції не знайшла, а коментатори, блін, вболівали за шотландців - дратували мене.

Фу, яка неприємна команда Шотландії. Агресивні, набундючені, злющі. Повністю ************ від себе. Грубо грали в окремих моментах проти наших і лише одного разу перепросили у Зінченка.

І публіка теж ... Я свідома того, що у нас у всіх зараз загострені відчуття і ми, можливо, реагуємо надмірно, але мене аж коробило: їхня підтримка своєї команди мені здавалася також агресивною. Намагалися трошки нас засвистувати, але справді не зловживали.

Дякую хлопцям і тренерському штабу.
Ще треба перевірити, чи достатньо валер'янки на 5-те число.
Віримо. І тримаємося.

Сподіваюся, ця перемога хоч трошки розрадила наших Захисників і підбадьорила їх.
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01.06.2022 23:59 Ответить
Шотландия дуже "приемна команда" - тому що слабее Украины
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02.06.2022 00:03 Ответить
Забула сказати: не знаю, що Циганков робить у збірній.
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02.06.2022 00:04 Ответить
ты слабо разбираешься в футболе.. играют лучшие по мнению тренера из тех кто есть в Украине - мы же не Испания или Германия или Бразилия
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02.06.2022 00:08 Ответить
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01.06.2022 23:59 Ответить
Наші хлопці молодці!!!
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02.06.2022 00:00 Ответить
Украінські вболівальники на стадіоні скандували ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ!-молодчаги!!!
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02.06.2022 00:44 Ответить
Я ще чула: хто не скаче - той москаль.
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02.06.2022 00:54 Ответить
Раша-сосите свой хер😁
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02.06.2022 00:06 Ответить
Слава збірній України, слава ЗСУ! Героям слава! 💪👍
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02.06.2022 00:07 Ответить
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02.06.2022 00:24 Ответить
и пусть весь мир подождет....))
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02.06.2022 00:41 Ответить
Это просто супер! )))
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02.06.2022 00:48 Ответить
Дуже якісний футбол з сильним і вмотивованим суперником . мабуть краща гра збірної за останні 2 роки.
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02.06.2022 01:12 Ответить
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02.06.2022 02:23 Ответить
Москалі, уроди, всіляко ************ тезу про те, що шотландці злили нам гру через вказівку згори: причина - політика.

І зубоскалять: =что будєт, єслі хахли вийдут на чємп, а страна пєрєстанєт сусчествавать=.
Реально гнійне плем'я.

І не вгамуються ніяк: =первий гол забіл ураженєц санкт-пєтєрбурґа=.
Тому окремі їхні альтернативно обдаровані записують Андрія у свої =соплємєннікі=.
Андрій, певно, сахається од такого.
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02.06.2022 02:33 Ответить
Якщо кіт народився в кошарі, то це кіт, а не баран.
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02.06.2022 02:50 Ответить
найс!!!
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02.06.2022 05:02 Ответить
Народ уже таке придумав
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02.06.2022 07:00 Ответить
Фауна Юкрейна Чемпион...5 черная перемагаємо Уельс та їдемо і Катар...
Отакочки...
Слава Україні !!!💙💛
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02.06.2022 07:46 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.06.2022 08:17 Ответить
Ще обіграйте збірну Германіі та Франції і взагалі залишиться Україна без воєнної допомоги.
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02.06.2022 08:42 Ответить
Абідчівиє какіє, ай-яй-яй
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02.06.2022 08:44 Ответить
А Ви бачили, яка група нас чекає, коли пройдемо Уельс ?

Штати, Англія та Іран.
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03.06.2022 07:19 Ответить
Якось вже забив на футбол, але вчора дивився і не вірив своїм очам - це було щось неймовірне, якась феєрія, якесь диво. Це що, так заміна тренера вплинула? Якщо так, то усю цю суркісню та іже з ними гнати звідусіль. Думаю, усі мене зрозуміли Слава Україні!
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02.06.2022 08:43 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.06.2022 14:33 Ответить
 
 