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США планируют продать Украине четыре беспилотника "MQ-1C Gray Eagle", которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Администрация Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire для использования на поле боя против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Reuters сообщили три человека, знакомые с ситуацией.

Источники сообщили , что продажа беспилотников General Atomics все еще может быть заблокирована Конгрессом,  добавив, что существует также риск изменения политики в последнюю минуту, что может разрушить план, рассматриваемый в Пентагоне в течение нескольких недель. 

Украина использует несколько типов меньших беспилотных летательных систем малой дальности против российских сил, вторгшихся в страну в конце февраля.

Но "Серый орел" является прыжком в технологиях, поскольку он может летать до 30 часов и больше в зависимости от своей миссии и может собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Grey Eagles является армейской версией более известного беспилотника Predator, который также может нести до восьми мощных ракет Hellfire.

Продажа имеет большое значение, поскольку она впервые выводит на поле боя многократную американскую систему, способную наносить многочисленные глубокие удары против России.

Читайте также: 4 системы HIMARS, 4 вертолета, радары и противотанковое оружие, - Пентагон обнародовал список вооружения, которое передается Украине

США планируют продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, - Reuters 01
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Топ комментарии
+26
Шольц пообещал - передать 50 штук таких же - Украине в последующие 100 лет.
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01.06.2022 23:39
+25
Якби ці «джерела» менше ляпали своїми язиками, було б значно простіше домовлятися.
І ймовірність надання зброї, була б набагато вищою…
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01.06.2022 23:41
+21
Скажіть куди потрібно перераховувати гроши на покупку цієї пташки?
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01.06.2022 23:38
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Красень
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01.06.2022 23:37 Ответить
Скажіть куди потрібно перераховувати гроши на покупку цієї пташки?
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01.06.2022 23:38 Ответить
вряд ли что ее нам продадут." існує також ризик зміни політики в останню хвилину, що може зруйнувати план ..."
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01.06.2022 23:43 Ответить
Змина политики может быть и со стороны зеленолобых миролюбцев.как говорит Зеля" нам территории не нужны",а важен каждый человек.если Украина откажется освобождать свои территории то нахера тогда этот БПЛа?
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02.06.2022 10:11 Ответить
Кацапська вікі пише, що він окрім ракет Hellfire, може 8 стінгерів носити. Це щось нове.
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01.06.2022 23:38 Ответить
Шольц пообещал - передать 50 штук таких же - Украине в последующие 100 лет.
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01.06.2022 23:39 Ответить
Да, только он забыл указать какого тысячелетия последующие сто лет.
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02.06.2022 00:02 Ответить
точнее , через 100 лет
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02.06.2022 04:55 Ответить
пора уже запрещать немцам выдавать нам оружие
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02.06.2022 07:34 Ответить
Процес пішов. Давай МQ-9 "Ріпір"))
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01.06.2022 23:40 Ответить
Якби ці «джерела» менше ляпали своїми язиками, було б значно простіше домовлятися.
І ймовірність надання зброї, була б набагато вищою…
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01.06.2022 23:41 Ответить
Это умышленный слив, проверяют реакцию параши
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02.06.2022 00:22 Ответить
Даже не мечтаю об этом. Тут бы сразу конец всем наступлениям в горячих точках.
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01.06.2022 23:41 Ответить
Це без найменшого перебільшення дійсно файна штуковина!👌 Хоч би цього разу не "зірвалось" - чи не "передумалось"! Такі комплекси НА ПОРЯДОК збільшать можливості нашої розвідки та й взагалі загальний потенціал ЗСУ!👍
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01.06.2022 23:43 Ответить
Вот зря опять журналюги все растрепали, Сейчас ***** опять будет пугать старика Байдена эскалацией
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01.06.2022 23:44 Ответить
ne nu otpetye rusafobi zdem esho i tomahawk(i)
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01.06.2022 23:48 Ответить
MQ-1 Predator

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01.06.2022 23:53 Ответить
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01.06.2022 23:55 Ответить
вот это уровень развития реальной вундервафли а не то говно которое кацапы клянчат у китайцев
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02.06.2022 01:21 Ответить
красивое
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02.06.2022 08:15 Ответить
Смерть кацапам!
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01.06.2022 23:54 Ответить
Дай Бог, щоб нічого не зірвалось. Гарна пташка, нам би дуже допомогла. Будемо сподіватись, що все вийде. А різим "рейтерсам", потрібно менше писати про таке.
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01.06.2022 23:57 Ответить
Вот нахера снова эти сливы
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02.06.2022 00:07 Ответить
Ага вже ріпери зміїний зачищають.
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02.06.2022 00:10 Ответить
Це було б ***********... Дуже хочеться вірити, що ці красені будуть на озброєнні ЗСУ. Москалі б тоді, ****, тікали світ за очі.
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02.06.2022 00:20 Ответить
На відміну від ріпера який є ударним дроном і стоїть на озброєнні багатьох держав, орел потужний розвідник і стоїть на озброєнні тільки у військах сша. Було б чудово отримати такі ударні розвідники але ми швидше отримаємо ріпери які вже йдуть на експорт ніж дрони що стоять на озброєнні лише у США.
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02.06.2022 00:42 Ответить
Нам как раз и нужен мощный разведчик-целеуказатель для Хаймарсов и прочих полезных рашкобоек.
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02.06.2022 01:38 Ответить
красавчик....
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02.06.2022 00:43 Ответить
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02.06.2022 01:41 Ответить
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02.06.2022 02:18 Ответить
що знову бояться що будемо кремль бомбити
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02.06.2022 02:53 Ответить
Думаю таку зброю дадуть, коли в ОП пройде очищення, починаючи з голови і його "радників".
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02.06.2022 05:12 Ответить
"..продадуть", а як же пресловутий ленд-ліз
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02.06.2022 05:51 Ответить
пространство вновь наполнилось З Р А Д О Й
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02.06.2022 08:50 Ответить
Брехня. Не планируют и не решатся они дать
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10.11.2022 10:05 Ответить
 
 