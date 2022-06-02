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Переход ВСУ на вооружение образца НАТО сохранит жизнь наших людей и наши территории, - Залужный провел переговоры с французским коллегой Бюркаром

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Поблагодарил коллегу и в его лице весь Французский народ за оказанную помощь и поддержку. Также выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине в результате российского обстрела французского журналиста Фредерика Леклерка.

Проинформировал визави о текущей оперативной обстановке, отметив, что боевые действия ведутся почти на всех направлениях. Самая сложная ситуация в Луганской области, где противник пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Объяснил, что операции носят комплексный характер и требуют совмещения как оборонительных, так и наступательных действий. Однако противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение НАТовского образца. Это сохранит жизнь наших людей и наши территории".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Залужный: Украине нужно оружие, поражающее противника на большом расстоянии. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
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02.06.2022 00:21
+9
Нехай танки "Леклерк" помстяться за журналіста Леклерка. Око за око.
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02.06.2022 00:25
+8
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02.06.2022 01:03
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Видела сегодня Макрона по тв - весь такой денди - загорелый , холёный, ухоженный, улыбающийся.

В БУЧЕ МАКРОН НЕ БЫЛ ‼️‼️‼️
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02.06.2022 00:18 Ответить
Пригласить надо французских коллег в Бучу
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02.06.2022 00:19 Ответить
Запрошували мікрона в Бучу. Ще до його переобрання. Сцить.
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02.06.2022 00:44 Ответить
Франція суттєво допомагає Україні постачанням озброєння. Так що, випад марний.
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02.06.2022 08:58 Ответить
Та Зеленський теж непогано виглядає. Добре спить, їсть, втоми немає. Не вистачає тільки шашликів. І Макрон зовсім не зобов'язаний приїжджати в Бучу. Ві президент Франції. А як Зеленський приїжджав, то краще сидів би в Києві. Рятувальників не пускали поки воно фотографувались.
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02.06.2022 01:31 Ответить
знаєтє лі ви...? що михайлика подоляку вигнало кдб білорусі за то шо він критикував бацьку? бацьку михайлик критикував за страшні дії - бацька «гальмує розвиток російсько-білоруського економічного співробітництва»
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02.06.2022 01:42 Ответить
А если был бы,то шо это меняет?
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02.06.2022 09:37 Ответить
Чому влада мовчить щодо наших давно розроблених Громів, які можуть бити на 400 км?
А заодно що ж по налагодженню випуску Стугон та Нептунів скажімо десь у Польщі чи струнах Балтії тимчасово?
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02.06.2022 10:53 Ответить
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02.06.2022 00:21 Ответить
микрон бабушко-- как это называется ?
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02.06.2022 00:24 Ответить
Нехай танки "Леклерк" помстяться за журналіста Леклерка. Око за око.
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02.06.2022 00:25 Ответить
Пане Валерію, народ України вірить вам.
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02.06.2022 00:28 Ответить
тим часом кацапи стягують старі консерви. Десь під лєнінградом
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02.06.2022 00:28 Ответить
Ось тепер нам точно п...дець
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02.06.2022 11:04 Ответить
Яків Євгенович is with Yakiv Evgenovich.

Yesterday at 10:51 PM ·

зате асфальт який гарний



7171

10 Comments

18 Shares



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02.06.2022 00:49 Ответить
Віримо Залужному!
Віримо у ЗСУ!
Віримо у Перемогу України над рашиссто-нацистами!
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02.06.2022 00:56 Ответить
Молодец Залужний. Усе правильно каже. Потрiбна зброя. А головне важка зброя. Така як САУ "Цезар" та снаряди к ним 155 мм.
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02.06.2022 00:56 Ответить
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02.06.2022 01:03 Ответить
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02.06.2022 01:11 Ответить
Якої заспівав! У 2014 Порох сам вжив фразу "допомогти зберегти обличчя Путіну". Не вірю, що олігархи у владі не будуть думати перш за все про свій бізнес. Скоробагатьки у найвищій владі - вчорашній день. Про блазнів годі й говорити. Зараз на чолі України має бути воїн.
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02.06.2022 09:07 Ответить
У повідомленні зазначається: "Подякував колезі та в його особі всьому Французькому народу за надану допомогу та підтримку. Це слова справжнього політика. Підтримую.
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02.06.2022 01:33 Ответить
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02.06.2022 01:40 Ответить
Військові завжди зрозуміють одне одного ліпше і скорше, ніж політики!

Тому всіляко підтримую цю ініциативу пана Залужного!

І хто сказав, що міністр оборони не має впливу на політику?
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02.06.2022 01:55 Ответить
тобто ти підтримуєш смерть української оборонки,бо зеблюдки НІЧОГО свого замовляти не будуть,бо відкат,як не робили цього досі,а ще мабуть ти ***** багатий що б все це купити,чи далі з протягненою ратичкою будем бігати?
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02.06.2022 03:12 Ответить
Ці слова мав сказати преЗедент!!!
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02.06.2022 06:21 Ответить
Давай Шеф гати сволоту,тільки на тебе і надія!
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02.06.2022 07:39 Ответить
А членство в НАТО збереже нашу країну від зазіхань мордора і дасть українцям спокійно жити в незалежній, мирній, європейській країні.
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02.06.2022 09:12 Ответить
Бюркар,почти что Байрактар
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02.06.2022 09:39 Ответить
Хоть одна приятная новость на фоне срача он СН
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02.06.2022 09:57 Ответить
Невихваляйте Залужного бо як тільки про це дізнається найвеличніший самі знаєте що буде.
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02.06.2022 10:33 Ответить
 
 