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За 98 дней полномасштабного вторжения в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 1 июня в День защиты детей со своим традиционным вечерним обращением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечено: "За 98 дней полномасштабного вторжения в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей. И это только то, о чем мы знаем.

У нас пока нет всей информации с оккупированной территории. Но из того, что известно сегодня, – 446 детей ранены, 243 ребенка погибли. Еще 139 пропали без вести.

243 ребенка! Вечная память каждому и каждой, чья жизнь была отнята российской войной против Украины!"

Также читайте: Зеленский пообщался с украинскими детьми, которые временно находятся в Польше: "Мы сделаем все, чтобы всех вас вернуть"

Автор: Анастасія Потіха
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У сотрудницы дочь погибла в Буче во время обстрела ,
Росла на наших глазах .

шоб кацапы сдохли ‼️ВСЕ‼️
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02.06.2022 00:37 Ответить
Дела вобще плохи, шо на смертях детей решил попиариться? Кацапы здохнут, но и зеленский ответит за саботаж эвакуации. Эти детские смерти и на руках ЗЕмалороса тоже
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02.06.2022 00:44 Ответить
а ведь их можно было эвакуировать...(((
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02.06.2022 00:45 Ответить
Омбудсмена звільнили - тепер її роботу буде робити Бубочка?!
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02.06.2022 00:57 Ответить
ермак
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02.06.2022 01:23 Ответить
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02.06.2022 01:21 Ответить
Як може людина, яка підставила під московитів дітей Бучі, Гостомеля, Ірпіні та інших міст, щось розповідати про дітей, жаліючи їх втрати?
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02.06.2022 16:20 Ответить
 
 