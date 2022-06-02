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Европа меняется из-за войны в Украине: Франция и Германия теряют свои позиции, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что из общественного мнения в Европе за последние три месяца вытесняется мнение о том, что Германия и Франция играют решающую роль в "европейских делах". Наряду с ЕС важную роль будут играть малые альянсы.

Об этом сказал Кулеба в интервью в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Он сказал, что Украина заинтересована в продолжении формирования малых альянсов и сейчас работает с Великобританией и Польшей над развитием трехстороннего формата, основанного незадолго до начала войны. "Теперь он начал дрейфовать в сторону безопасности", – сказал Кулеба.

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По мнению министра, малые альянсы и Евросоюз не противоречат друг другу, потому что малые альянсы решают конкретные задачи.

"Европа сейчас очень меняется. Через три месяца идея о том, что решающую роль в европейских делах играют Франция и Германия, в общественном мнении начала вытесняться. Люди увидели, что Польша может быть лидером, что Британия может быть лидером, люди увидели, что США в Европе все еще остаются лидером", – сказал Кулеба.

Он считает, что окончательную конфигурацию Европы по результатам российско-украинской войны предугадать очень сложно. "Но общий контур можно увидеть. Безусловно, будет ЕС, но также будут малые компактные альянсы, которые будут решать конкретные задачи, и вообще Европа станет разнообразнее касательно игроков", – спрогнозировал глава МИД.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Кулеба - молодець!
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02.06.2022 00:58
+18
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02.06.2022 01:12
+15
Це зрадник і все що він робить він змушений робити . Інакше зрада стане настільки очевидною що перший зустрічний українець просто роздере цього кацапа на шмаття...
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02.06.2022 02:13
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Кулеба - молодець!
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02.06.2022 00:58 Ответить
Молодець?:?? Три года как шавка зеленая что-то невнятное блеял тот кулеба с подачи янелоха, очнулся три месяца назад--обрел голос за спинами Байдена и Джонсона!
Охрененный молодец!
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02.06.2022 02:09 Ответить
*****,це ганси і франци втрачають позицї? точно ти дурень чи так,вони ГОЛОВНІ ГАМАНЦІ ЄВРОПИ,всі решта стоять і ОБТІКАЮТЬ,коли приймається якесь рішення по баблу в ЄС.
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02.06.2022 03:04 Ответить
Крім грошей потрібна ще політична воля

а саме волі у гансів та жабоїдів немає
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02.06.2022 11:20 Ответить
та воно то так,Дмитре,але запропонуй тій же Польщі вийти з ЄС,звідки вони мають багатомільярдні дотації,і приєднатись до нужденної України.Далі розмов справа не піде,своя сорочка ближче.
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02.06.2022 01:00 Ответить
Так не потрібно виходити-можна створювати союзи ЄС не мішає цьому
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02.06.2022 01:04 Ответить
да, и венгро - цыганей пустить по миру, пусть думают к кому примкнуть, их ото всюду поганой метлой гнать будут.
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02.06.2022 01:22 Ответить
У Кулеби є майбутнє в політиці .Гарний буде Премєром або Президентом
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02.06.2022 01:01 Ответить
А щож він ***** не робив до 24.02. Робота дипломата не ******* в телевізор, а тихо домовлятись. А в нас цирк та кловани.
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02.06.2022 01:19 Ответить
Упаси Бог от такого Преза---ни рыба, ни мясо! Три года мычал--три месяца как обрел голос. С чего бы это?
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02.06.2022 02:11 Ответить
Получил защиту от ОПЫ зезидента.
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02.06.2022 08:56 Ответить
на ****** разом з *********,а не в політиці,це такий же сраколиз як і всі ********
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02.06.2022 03:05 Ответить
Вони залишаються сильнішими економіками ЄС і цей вплив нікуди не дінеться.
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02.06.2022 01:02 Ответить
Втрата авторитету і фактична відмова від задекларованих і постійно проголошуваних цінностей Німеччиною і Францією в кінцевому результаті призведе до економічного занепаду. Так було завжди. Та й переможці бувають різні - ситуативні, одноденні, тимчасові і стратегічні. Людей всього світу завжди надихала боротьба за цінності а не за шматок ковбаси. Ковбаса (холодильник) це засіб а мета це щось вище, людяніше і духовніше. Мета навіть підіймає людину вище її можливостей і робить богоподібним творцем реальності. А от ковбаса завжди перетравлюється на добрива...
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02.06.2022 02:11 Ответить
что там с НАТО?кулеба как твой босс заставляет тебя на блок накидывать?
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02.06.2022 01:11 Ответить
Це зрадник і все що він робить він змушений робити . Інакше зрада стане настільки очевидною що перший зустрічний українець просто роздере цього кацапа на шмаття...
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02.06.2022 02:13 Ответить
ты его бот ?пшел накуй фсбэшная подстилка
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02.06.2022 02:38 Ответить
это фсбэшник ермак который когдато провалил операцию по вагнеровцам в чем в итоге пришлось признаться и его погоняло козырь Он же ведет все дела в стране а зэля просто картоная дурилка
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02.06.2022 02:42 Ответить
А зачем Зеленского устранять?Зеленский 3 года рушил армию,развалил разведку,провалил оборонзаказы,никуя совсем не делал перед войной?Зеослик свой человек и его менять на кого совсем не в интересах рахи.

Реєстрація:02.06.2022

**** ботяра
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02.06.2022 08:57 Ответить
Ничего он не уничтожает на кацапстане! Только инфу им сливает, да боневтику всякую хрень в уши вливает!

Санкции проталкивают совсем другие люди и страны...А эти *****пиарятся и гадят!
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02.06.2022 02:14 Ответить
****** лижеш,ні не курує,бо його **** немає повноважень,йди далі на трасі смокчи,і так,нахуй прердоляцьке бидло пішло
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02.06.2022 03:07 Ответить
ага ДОЛБОЙОБИКУ,а економіку Україні нє? а дебіле?
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02.06.2022 03:06 Ответить
Ba,Volodymyre Oleksandrovychu, tse vy? Ne pytaytes' s'hovatysya,vashu hutzpu zavshzdy moshzna vpiznaty
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02.06.2022 06:11 Ответить
маєш на увазі бітум з Білорусії і електроенергія Геруса з росії знищувала економіку рашиста і в такий спосіб підтримувала українську енергетику.та економіку....?Но ты же этого не знал, да?
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02.06.2022 08:42 Ответить
Так ты адиет или просто расеянин?
Хочу уточнить диагноз!
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02.06.2022 08:58 Ответить
ЕтотчелАвек- завхоз, який, з невідомих причин виконує роль президента, а його ОПа-секретаріат, який, з якоїсь причини, виконює роль ВР.

І ось це реальна заслуга провладних колаборантів.
За три місяці до війни.
СТАЛО ВІДОМО, ЩО УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СТЯГНЕННЯ З РОСІЇ ЗА АНЕКСОВАНИЙ КРИМ - ЗЕРКАЛЬ

А ось до санкцій вони не маюсть жодного відношення, бо Захід почав їх запровадження не очікуючи прохання пліснявої влади.
Тому, не зЕздіть.
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02.06.2022 09:19 Ответить
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02.06.2022 01:12 Ответить
А хто це ?
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02.06.2022 09:08 Ответить
це ліпший кориш кума путіна...
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02.06.2022 09:34 Ответить
Со слов честного и порядочного кума пуйла.Ты веришь в то,что Медведчук не мог покинуть Украину?Все,кто хотел до 24 февраля и после слиняли вместе с деньгами,а Медведчук бедняга не смог
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02.06.2022 10:01 Ответить
"какая разніца" іж в голову, сри сракою і жри телелохотрон,все решта тобі дуже складно)))
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02.06.2022 14:21 Ответить
Кулєба хоче щоб Україну послали подалі. Це , мабуть, завдання президента. Вже ж попередили.
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02.06.2022 01:15 Ответить
головой думай , ........
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02.06.2022 01:23 Ответить
Для главы МИД такие слова неприемлемы. А кто тебе, с.ка, наполняет 2/3 бюджета каждый месяц, помогает беженцам и хоть каким никаким но оружием? Германия и Франция локомотивы и основные финансовые двигатели ЕС, куда ты так, по твоим словам, стремишься. Сборище идиотов.
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02.06.2022 01:15 Ответить
кто тебе сказал , что он это заявил как представитель мид ? или он не имеет права на свое мнение ? кто из вас двоих больше в теме , ты или Кулеба ? иногда нужно думать , это полезно.
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02.06.2022 01:27 Ответить
Будь який держслужбовець високого рангу отримує право на особисту думку після виходу на пенсію.
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02.06.2022 02:16 Ответить
Пока он в этой должности---он озвучивает только официальную позицию страны! Боневтик указ даже издал...

А свою личную точку зрения может высказывать у себя дома под одеялом другу или подруге)))
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02.06.2022 02:18 Ответить
Что в его словах неприемливого??Германия против вступления Украины в НАТО,поэтому новые альянсы не исключение.Может у тебя память плохая?Напомню,что Германия выступала против поставок вооружения Украине,против санкций.
Перечитал 3 раза,но нету там ничего енприемливого,может у тебя там текст другой?
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02.06.2022 09:10 Ответить
Німеччина і Франція не зацікавлені а перемозі України, вони не зацікавлені в поразці путіна, тому що після перемоги України, як після кожної світової війни відбуваються зміни структури міжнародних стосунків і ці нові структури визначають держави-переможці.
Франція і Німеччина у випадку перемоги України катастрофічно втрачають своє геополітичне значення. Франція грає у гру «велич Франції» - ця велич полягає в тому, що вона протистоїть американцям і заграє з москвою, вона грає роль троянського коня москви в таборі Заходу, а фактично виконує волю кремля. У Німеччини економічні амбіції, вона існує як привілейований економічний партнер москви і має величезні економічні дивіденди не тільки держави, а й еліти, згадайте канцлера шредера. Шредер - це верхівка айсбергу в цьому німецькому корумпованому політичному класі.

Андрій Піонтковський

https://www.youtube.com/watch?v=lpF2GvLxU3g
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02.06.2022 01:18 Ответить
Піонтовський це хароший руский. Чого його слухати .
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02.06.2022 01:23 Ответить
Місяць до війни,зелень не дає Кличку організувати ТРО Києва
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02.06.2022 01:26 Ответить
чувак, угомонись уже , если есть что умное сказать - говори, а если нехер делать , то лучше молчи, проканаешь за умного.
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02.06.2022 01:28 Ответить
По поводу утраты позиций, не так все однозначно. Но Кулеба молодец. Если офис Ермака опять что ниьудь не испоганит своим "остроумием".
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02.06.2022 01:29 Ответить
правильно треба озвучувати що всі думають,
всім стало ясно що франція і німеччина то фуфло
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02.06.2022 02:46 Ответить
ага коли вони вийдут з ЄС то всі решта раптом стануть дуже сильно *** сосати на трасі
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02.06.2022 03:09 Ответить
Я бачу ти сильно конкуренції боїшся на трасі
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02.06.2022 08:33 Ответить
Було б добре,якби ми послухали розумного Боріса Джонсона і створили Балто-Чорноморський альянс. Але наш поспішив відказати.. Знаю, що дуже пожалкуємо.
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02.06.2022 03:08 Ответить
Німеччина і Франція так, бояться втратити лідерство у Європі. Після війни, практично всі країни стрімко починають розвиватись. Україна, не буде винятком. А разом із Англією, Польщею із країнами Балтії, блок стане ведучим в Європі.
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02.06.2022 07:27 Ответить
Нарешті, від 2014 року, коли почалась війна, Україна зрозуміла, що це не ті "партнери", за кого вони себе видавали, починаючи з німецької піонерки і попередника француза, бо всі ці нав'язані мінськи цими правителями були не на користь України, скільки часу втрачено і життів нашого народу...
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02.06.2022 09:03 Ответить
Эпоха бедности с тотальной лжи прошла...Аристович и Зеля с беряиойским всех победили...
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02.06.2022 09:05 Ответить
Багато херні городить Кулєба і про ЄС і про НАТО,але тут він говорить мудрі речі.Створюй Кулєба альянс УПА(Україна-Польща - Англія) і потихенько посилай накуй німецько-французьских холуїв рашиста.
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02.06.2022 10:04 Ответить
Для того чтобы оставаться лидерами, надо было раньше репу чесать, а не подмахивать плешивой образине по всем вопросам.
Теперь "бескопромиссным лидерам" только остаётся писать мемуары на тему "в постели с ху*лом".
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02.06.2022 10:45 Ответить
 
 