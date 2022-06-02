Европа меняется из-за войны в Украине: Франция и Германия теряют свои позиции, - Кулеба
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Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что из общественного мнения в Европе за последние три месяца вытесняется мнение о том, что Германия и Франция играют решающую роль в "европейских делах". Наряду с ЕС важную роль будут играть малые альянсы.
Об этом сказал Кулеба в интервью в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
Он сказал, что Украина заинтересована в продолжении формирования малых альянсов и сейчас работает с Великобританией и Польшей над развитием трехстороннего формата, основанного незадолго до начала войны. "Теперь он начал дрейфовать в сторону безопасности", – сказал Кулеба.
По мнению министра, малые альянсы и Евросоюз не противоречат друг другу, потому что малые альянсы решают конкретные задачи.
"Европа сейчас очень меняется. Через три месяца идея о том, что решающую роль в европейских делах играют Франция и Германия, в общественном мнении начала вытесняться. Люди увидели, что Польша может быть лидером, что Британия может быть лидером, люди увидели, что США в Европе все еще остаются лидером", – сказал Кулеба.
Он считает, что окончательную конфигурацию Европы по результатам российско-украинской войны предугадать очень сложно. "Но общий контур можно увидеть. Безусловно, будет ЕС, но также будут малые компактные альянсы, которые будут решать конкретные задачи, и вообще Европа станет разнообразнее касательно игроков", – спрогнозировал глава МИД.
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Охрененный молодец!
а саме волі у гансів та жабоїдів немає
Реєстрація:02.06.2022
**** ботяра
Санкции проталкивают совсем другие люди и страны...А эти *****пиарятся и гадят!
Хочу уточнить диагноз!
І ось це реальна заслуга провладних колаборантів.
За три місяці до війни.
СТАЛО ВІДОМО, ЩО УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СТЯГНЕННЯ З РОСІЇ ЗА АНЕКСОВАНИЙ КРИМ - ЗЕРКАЛЬ
А ось до санкцій вони не маюсть жодного відношення, бо Захід почав їх запровадження не очікуючи прохання пліснявої влади.
Тому, не зЕздіть.
А свою личную точку зрения может высказывать у себя дома под одеялом другу или подруге)))
Перечитал 3 раза,но нету там ничего енприемливого,может у тебя там текст другой?
Франція і Німеччина у випадку перемоги України катастрофічно втрачають своє геополітичне значення. Франція грає у гру «велич Франції» - ця велич полягає в тому, що вона протистоїть американцям і заграє з москвою, вона грає роль троянського коня москви в таборі Заходу, а фактично виконує волю кремля. У Німеччини економічні амбіції, вона існує як привілейований економічний партнер москви і має величезні економічні дивіденди не тільки держави, а й еліти, згадайте канцлера шредера. Шредер - це верхівка айсбергу в цьому німецькому корумпованому політичному класі.
Андрій Піонтковський
https://www.youtube.com/watch?v=lpF2GvLxU3g
всім стало ясно що франція і німеччина то фуфло
Теперь "бескопромиссным лидерам" только остаётся писать мемуары на тему "в постели с ху*лом".