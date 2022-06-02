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Львовщина (2682) обстрел (20139) Камышин (56)

От ракетного удара россиян поражена железнодорожная инфраструктура. Бескидский тоннель не пострадал, - Укрзализныця

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залізниця,рейки

Сегодня ракетным ударом в очередной раз была повреждена железнодорожная инфраструктура Львовской железной дороги. Известно, что пострадавших среди железнодорожников нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Степень повреждений инфраструктуры выясняют специалисты, производится осмотр места ракетного удара. Известно, что задерживаются три пассажирских поезда, они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает.

Также Александр Камышин подчеркнул, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности.

Позже в "Укрзализныце" назвали пассажирские поезда, задерживаемые из-за ракетного удара. Из графика прохождения выбились: №30 Ужгород-Киев; №13 Солотвино-Киев, 145 Львов-Ужгород.

Также читайте: Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из РСЗО "Торнадо", - ОВА

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 1 июня во Львовской области прогремели взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры, в результате которого несколько человек получили ранения.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+44
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02.06.2022 01:15
+42
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02.06.2022 01:19
+32
кстати где эта обезяна давно не видно?
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02.06.2022 01:20
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02.06.2022 01:15 Ответить
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02.06.2022 01:19 Ответить
кстати где эта обезяна давно не видно?
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02.06.2022 01:20 Ответить
Мабуть в зоопарку
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02.06.2022 01:23 Ответить
Да, ему там будет легко затеряться, в случае шухера. Хрен найдешь.
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02.06.2022 11:18 Ответить
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02.06.2022 11:47 Ответить
Депутаты себе придумали законопроект, при котором смогут спокойно выезжать за границу. А ещё про удалённое кнопкодавство. Так шо гниды готовятся на Канары в отпуск
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02.06.2022 01:29 Ответить
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02.06.2022 02:19 Ответить
молодые рыгионы
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02.06.2022 02:22 Ответить
"позашлюбна" дочка папиредника
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02.06.2022 08:59 Ответить
У обоих в жилах " Княжеская кровь". Её не скроешь.
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02.06.2022 11:20 Ответить
намекаете на то, что Безуглая это ублюдок Януковича? Я начинаю верить.
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02.06.2022 08:29 Ответить
віддали до біолабораторії, досліджують мавпячу віспу, вдосконалюють як засіб ураження кацапів
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02.06.2022 01:45 Ответить
зали ігрових автоматів масово відкриває, нова тєма обриганії і шмарклі
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02.06.2022 07:22 Ответить
відсижується, щоб потім винирнути і розказати як він воював на колчаківських фронтах
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02.06.2022 08:50 Ответить
В зоопарку "Слуга народа"!!!
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02.06.2022 07:53 Ответить
ты кацап совсем епанулся в своем зеленом угаре
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02.06.2022 02:49 Ответить
Порох звільнив більшу частину захопленого до нього Донбасу.
Досить переписувати історію, коли ще повно живих свідків.
Ти хоч знаєш скільки би загинуло при штурмі Донецьку ?
І чи не відбулась би повномасштабна війна ще тоді. Коли ми були занадто слабкі.
Телепень не може зробити порівняння армії 2014 і 2022. Хоч на картинки подивись. Щоб різницю побачити. Шкода що зелена пліснява всі ініціативи поховала в 2019.
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02.06.2022 08:44 Ответить
Цікава маніпуляція. Тобто коли ВСУ щось звільняли при президентові Порошенку - це робив "Порох", а коли ВСУ щось звільняють при президентові Зеленському - "не приписуйте бубочці заслуги ВСУ".
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02.06.2022 09:13 Ответить
СБУ реагує тільки на повідомлення де є слово "Порошенко"!
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02.06.2022 01:34 Ответить
США давайте швидше ракети.
Теж є бажання УЇПАТИ по рашистській залізниці!!!
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02.06.2022 01:30 Ответить
Работе наших ДРГ по подрыву ЖД на оккупированных территориях, тоже "отсутствие ракет от США" мешает?
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02.06.2022 08:18 Ответить
На окупованій території смертельно небезпечно знаходитись пенсіонерам та маляткам, не те, що дорослим чоловікам.
Працювати там для ДРГ дуже-дуже важко.
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02.06.2022 21:05 Ответить
Николаев пятый день обстреливают из сау "Пион", 200 мм.,50 км, инфы ноль, тему игнорит. Уже местный комендант рекомендует двум крупнейшим районам города эвакуироваться, а в советском телевизоре все об этом молчат.. Пушки найти не могут, хотя боекомплект всего 4 снаряда
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02.06.2022 01:32 Ответить
А что Ким? Язык в жопу затянуло? Пиарится не на чем?
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02.06.2022 08:31 Ответить
А немає Марченка, значить нема на чому піариться.
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02.06.2022 08:45 Ответить
США давайте швидше ракети.
Теж є бажання вдарити по рашистській залізниці!
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02.06.2022 01:32 Ответить
Украина обещала Америке что не будет стрелять по территории росии. Росии по украинской территории гатить можно ,а Украине по росии нельзя. Зла не хватает.
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02.06.2022 04:37 Ответить
Обещать - не значит жениться.
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02.06.2022 08:19 Ответить
Украина обещала, что американскими не будет. Что мешало идиотам голосовать за приличных людей все 30 лет, чтобы наделать собственных ракет? Нет, ещё и отдали кацапам свои ракеты и флот на чёрном море.
Зла не должно хватать на себя(если раз или несколько побеждал тот, за кого голосовал) и на соседей - быдлобольшинство избиратеоей Украины за 30 лет.
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02.06.2022 09:02 Ответить
Майже завжди перемагав той, за кого я голосував (окрім Яника). А де ви побачили у нас "прілічних людей"? Кожного разу вимушений обирати "лучших из худших". В нас на державу працюють або дибіли, або злочинці. Інші там існувати не можуть.
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02.06.2022 09:27 Ответить
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02.06.2022 01:34 Ответить
⬆️ Модератор! Стріляй у рашиста! 😄
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02.06.2022 01:48 Ответить
у зэлупу ?
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02.06.2022 01:53 Ответить
перед увольнением ходили слухи что кремль недоволен тем что денисова разглашает подробности чудовищных преступлений а именно изнасилований малолетных детей и через свою агентуру в киеве потребовал увольнения омбуцмена
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02.06.2022 01:56 Ответить
Слуги кремлівського народу...
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02.06.2022 07:27 Ответить
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02.06.2022 01:44 Ответить
Виготовлення самограю та політичних відомостей поєднуе те, що й там і там йде ретельна перегонка. Хіба ж із різницею, що народ зі своєї власної кишені проплачує за градуси (які в магазинах коштують нині неймовірні ціни), а за владну безкоштовну політінформацію - країна зі збіднілого бюджету у воєнний час, до якого тетой народ чемно вносить свої податкові внески. Це абсолютно ажніяка не провокація, а правда свята. Най Господь боронить та засудить, як що не так було сказано. Не варто народ агітувати за те, що він й сам більш своєї влади знає. Амінь.
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02.06.2022 01:52 Ответить
Тобто своєю новиною ви просите «******* ще раз?»
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02.06.2022 03:02 Ответить
кацапня боїться поставок зброї,
москальня боїться бою на рівних,
підступна сволота
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02.06.2022 03:05 Ответить
Настолько все подробно. Что перевозили, какие поезда задержали. Это же не ТВ шоу. Не продолжение сериала слуга народа. Кто и что должен поставить. Кремль сразу рубит поставки. Да и иметь с *********** дела мало кто захочет. Зеленый цирк просто задолбал. Сотня тысяч погибших, миллион депортированых, 5 миллионов которые точно не вернутся. Вы нах все рассказываете, дебилы!
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02.06.2022 06:17 Ответить
Все три поезда пассажирские. А что тьІ еще хотел узнать? Куда целили и куда попали??? А х.... тебе в рьІ...
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02.06.2022 08:47 Ответить
Пока у нас там территория скукуживается, кацап твори братья скукуживаются и дохнут. Ниче, через месяцок ВСУ наберёт оборотов за счёт поставок тяжёлого вооружения поговорим по другому. Будем вас скукуживать большими партиями.
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02.06.2022 11:40 Ответить
Рашисти:"Дякуємо за підказку про тонель."
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02.06.2022 09:18 Ответить
А нахіба патякати про тунель? Що, вже дозволено, війна закінчилася?
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02.06.2022 10:44 Ответить
В мене питання. Нащо разказувати в соцмережах, що немає шкоди тунелю. Ви хочете ще однієї ракети від кацапів? Це спеціально, щоб добили той тунель інформація? Це як міст у Бєлгород Дністровську. Радісно об'явили, що кацапи міст не зруйнували і потім прилетіла друга ракета. Ви там дебіли?
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02.06.2022 11:36 Ответить
 
 