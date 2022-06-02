На Южном направлении 1 июня уничтожен 21 оккупант, 4 танка, 1 САУ, 3 беспилотника и 2 катера, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативное командование "Південь" опубликовало информацию об оперативной ситуации 1 июня.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "В нашей операционной зоне продолжается ведение боевых действий по занятым рубежам. Враг не находит сил и поддержки для создания новых ударных группировок. Пытается компенсировать свою неспособность к атакам авиационными и артиллерийско-ракетными ударами. Парой вражеских вертолетов Ми-8 атакованы наши позиции. Без потерь.
А вот беспилотные разведчики, собиравшие информацию в небе над Николаевщиной, отчитаться не успели, поскольку были точно сбиты нашими зенитно-ракетными подразделениями.
Снова тяжелой ствольной артиллерией типа "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган" был обстрелян Николаев. По жилым кварталам хаотически били 203 мм снаряды, а кассетные – крушили промышленную инфраструктуру. Один человек погиб, по меньшей мере трое получили ранения.
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Наши ракетно-артиллерийские подразделения за сутки лишили противника 21 рашиста, 1 зенитной и 1 самоходной артиллерийской установки, 4 танков Т-72, 4 единиц бронированной и 3 автомобильной техники, 3 БПЛА, 3 полевых пунктов боеприпасов, а также 2 скоростных десантных катеров, которые были скрыты рашистами в Днепро-Бугском лимане в готовности к отработке диверсионно-разведывательных действий. Не случилось.
Между тем, в Черном море количество кораблей, угрожающих ракетными ударами, возросло до 3, десантных не наблюдается. Рашисты оттащили 2 подбитых "утопленника" из числа "Рапторов" от острова Змеиный до пункта базирования в Севастополе с остаточными надежды их реанимировать.
Угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной территории остается актуальной. Враг, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов, продолжает информационные вбросы о расположении военных подразделений в социально чувствительных местах (школах, больницах, детских садах и т.п.). Будьте внимательными и бдительными доверяйте только достоверным источникам информации. Верьте в силы обороны и безопасности и не мешайте им выполнять свои задачи.
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4 hrs ·Щойно оголошений новий пакет військової допомоги США Україні на суму 700 мільйонів доларів передбачає надання нам ракетних систем HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) із дальністю до 40 миль. Система HIMARS здатна запускати ракети й більшої дальности - близько 190 миль (300 кілометрів), але їх нам наразі не дають...
У цьому контексті, цікавим повідомленням поділився Юрій Швець:
...Сталася одна подія, яка пройшла загалом непоміченою: Польща оголосила, що вона замовила Сполученим Штатам 500 одиниць систем HIMARS. 500! Коментуючи цю цифру, фахівці казали, що, якби замовила 50, це було б вже багато, якби 100 - це було б дуже багато, але 500 - це жах! скажіть, навіщо?!
Й відразу фахівці почали обговорювати, навіщо Польщі аж 500 цих ракетних установок. Справа в тім, що така їхня кількість не вписується у стратегію НАТО всіх часів, від часів її заснування. Ніколи ні на східному фланзі НАТО, ні в інших країнах Альянсу наявність такої кількості важкої артилерії не розглядалася як потрібний компонент для ведення можливих бойових дій із супротивником - у минулому з СССР, тепер з росією. Ну, не потрібні вони просто, згідно зі стратегією, в той час, коли є найновіші крилаті ракети, коли є F-35... Оці MLRS і HIMARS - це вже не тільки вчорашній, це позавчорашній день!
Але польська сторона дуже цікаво пояснила, чому вони їм потрібні, - так тонко пояснила, дипломатично й ориґінально: це ми, мовляв, замовляємо для того, щоби зняти тягар зі Сполучених Штатів Америки. Справа в тім, що, якщо вибухне реальний конфлікт на східному фланзі НАТО, тобто якщо росія нападе на країни східного фланґу НАТО, то нехай в нас буде достатньо техніки, щоб дати прямо тут на місці відсіч, щоб американці навіть не хвилювалися, бо ми розуміємо, що, як і раніше, в них головний ворог - це Китай і проти Китаю вони повинні тримати свої основні засоби. Це перше - тобто вони це роблять для американців. А друге - нам треба забезпечити себе, сказали й написали поляки, від можливих змін у настроях вашинґтонських політиків. Мовляв, зараз вони виступають за посилену підтримку України та НАТО, за створення потенціялу відсічі аґресорові, але ж ви бачите, як проголосували нещодавно за 40-мільярдний пакет допомоги Україні? Республіканці у Палаті Представників, потім у Сенаті висловилися тоді неґативно щодо цієї допомоги. Хтозна, що буде далі, а тому най ми от зараз замовимо собі за максимумом. І потім, якщо щось там зміниться після проміжних листопадових виборів, - ну, й Бог із ним, "у нас с собой было (будет)".
Коротше кажучи, фахівці з військово-промислового комплексу країн НАТО, у цім разі я орієнтуюсь на британців, які знають, про що йдеться, насамперед на східному фланзі НАТО та на полях битв в Україні, - вони висловили думку, що оці-от 500 установок - це, як то кажуть, заначка для України. Я не називатиму прізвищ і наголошую, що це все долинало з кулуарів, тобто це можна сприймати як інсайдер, але сприймати обережно, не треба ловити мене на слові. Просто треба мати на увазі, що йдеться про створення запасу потрібного озброєння, яке завжди буде на кордоні з Україною й буде готове прийти їй на допомогу в разі потреби. Один із цих британських військових фахівців, коментуючи польське замовлення, навіть сказав: «Ну, все, Україна не програє! Путін напружився, оскільки Польща замовляє стільки нових ракетних установок.»
Слава Героям Захистникам України!
Зеленським 😠