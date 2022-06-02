На Южном направлении 1 июня уничтожен 21 оккупант, 4 танка, 1 САУ, 3 беспилотника и 2 катера, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" опубликовало информацию об оперативной ситуации 1 июня.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "В нашей операционной зоне продолжается ведение боевых действий по занятым рубежам. Враг не находит сил и поддержки для создания новых ударных группировок. Пытается компенсировать свою неспособность к атакам авиационными и артиллерийско-ракетными ударами. Парой вражеских вертолетов Ми-8 атакованы наши позиции. Без потерь.

А вот беспилотные разведчики, собиравшие информацию в небе над Николаевщиной, отчитаться не успели, поскольку были точно сбиты нашими зенитно-ракетными подразделениями.

Снова тяжелой ствольной артиллерией типа "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган" был обстрелян Николаев. По жилым кварталам хаотически били 203 мм снаряды, а кассетные – крушили промышленную инфраструктуру. Один человек погиб, по меньшей мере трое получили ранения.

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Наши ракетно-артиллерийские подразделения за сутки лишили противника 21 рашиста, 1 зенитной и 1 самоходной артиллерийской установки, 4 танков Т-72, ​​4 единиц бронированной и 3 автомобильной техники, 3 БПЛА, 3 полевых пунктов боеприпасов, а также 2 скоростных десантных катеров, которые были скрыты рашистами в Днепро-Бугском лимане в готовности к отработке диверсионно-разведывательных действий. Не случилось.

Между тем, в Черном море количество кораблей, угрожающих ракетными ударами, возросло до 3, десантных не наблюдается. Рашисты оттащили 2 подбитых "утопленника" из числа "Рапторов" от острова Змеиный до пункта базирования в Севастополе с остаточными надежды их реанимировать.

Угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной территории остается актуальной. Враг, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов, продолжает информационные вбросы о расположении военных подразделений в социально чувствительных местах (школах, больницах, детских садах и т.п.). Будьте внимательными и бдительными доверяйте только достоверным источникам информации. Верьте в силы обороны и безопасности и не мешайте им выполнять свои задачи.

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