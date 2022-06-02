Российские оккупанты обстреляли Святогорскую Лавру - погибли три монаха, еще трое получили ранения

30 мая 2022 года в результате обстрелов города Святогорск (Донецкая область) было разрушение Свято-Успенской Святогорской лавры, есть жертвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (МП).

"30 мая во время боевых столкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской лавры. При обстреле погибли благочинный лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Йоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий. Количество погибших и пострадавших мирян пока неизвестно", – сообщил митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион, архимандрит Святогорской лавры.

Связь с лаврой уже долгое время отсутствует.

Как ранее сообщал Офис генпрокурора Украины, 4 мая в результате обстрела Свято-Успенской Святогорской лавры в Краматорском районе пострадали 7 человек.

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