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Лавра (413) монастырь (77)

Российские оккупанты обстреляли Святогорскую Лавру - погибли три монаха, еще трое получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавра,святогорська

30 мая 2022 года в результате обстрелов города Святогорск (Донецкая область) было разрушение Свято-Успенской Святогорской лавры, есть жертвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (МП).

"30 мая во время боевых столкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской лавры. При обстреле погибли благочинный лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Йоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий. Количество погибших и пострадавших мирян пока неизвестно", – сообщил митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион, архимандрит Святогорской лавры.

Связь с лаврой уже долгое время отсутствует.

Как ранее сообщал Офис генпрокурора Украины, 4 мая в результате обстрела Свято-Успенской Святогорской лавры в Краматорском районе пострадали 7 человек.

Также читайте: ПЦУ создает свой мужской монастырь Киево-Печерской лавры

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
7h

І біда не не в тому, що Банкова лупить по Пороху… вони це завжди прямо чи приховано робили… а ми усі знаємо ціну цим потугам Біда в тому, що вони (а це усі спікери Банкової) фактично виправдовують Путіна, повторюючи його тези, що він війною ЗМУЩЕНИЙ був захищатися…
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02.06.2022 02:29
+48
Придурок, а хто ж створив цю армію яка наперекір зеленому гівну стала воювати за Україну так що ніяка агентура в апараті зечма не змогла її зупинити?
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02.06.2022 02:56
+42
Это - рашизм - православный фашизм, с благословения патриарха Кирилла.
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02.06.2022 02:25
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в терминах спецоперации - попали под дружественный огонь
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02.06.2022 09:56 Ответить
єдіновєрний і єдінокровний
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02.06.2022 11:03 Ответить
люди кому принадлежала эта лавра если вы не знали то МП а они первые кто был зачинщиком раскола Украины, так что пусть обращаются в РАШУ.
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02.06.2022 10:02 Ответить
краще в паРАШУ)
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02.06.2022 10:13 Ответить
Гуня благословив спецоперацію, так що ФСБшні попи як заплановано попадуть відразу в рай, але не факт.
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02.06.2022 10:16 Ответить
Чертям - что монастырь, что роддом - все едино. А если учесть, что среди этих чертей - буддисты, шаманисты, мусульмане - что им этот православный храм? Впрочем и православной части этих урук-хайев - в кайф по куполам пострелять
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02.06.2022 10:26 Ответить
А попы святогорские и после этого будут гундева с ****** "за здравие" поминать?
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02.06.2022 10:35 Ответить
Це життя вчить. Не треба було в 2014 прихисток для Гіркіна давати
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02.06.2022 10:38 Ответить
БОжьи люди, бл*
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02.06.2022 10:39 Ответить
Московська лавра!Це вам привіт віл вашого Гундяєва. Поминайте і далі вбивцю
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02.06.2022 11:14 Ответить
Френдли файр он такой...
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02.06.2022 11:17 Ответить
Да мать их так этих правосральных гундяйских ******...в. Что забыли уже как эти твари прятали оружие и сепарню в своих сектантских храмах.
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02.06.2022 11:38 Ответить
Цікаво, а намісник лаври владиченька Арсєній і далі буде на проповідях розказувати про харошого патріарха куріл і про те, що митрополит іларіон алфєєв телефонував і так плакав, так плакав?
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02.06.2022 15:48 Ответить
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