РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11554 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Помощь Украине Война
19 324 50
Великобритания (4255) война (46726) оружие (9382) помощь (6141) Уоллес (180) РСЗО (145)

В Минобороны Британии подтвердили, что передадут Украине ракетные системы MLRS М270, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рсзв,м270

Британия передаст Украине ракетные системы залпового огня MLRS M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 км.

Об этом заявил в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В заявлении министерства указано, что этот шаг был согласован с решением США предоставить Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

"Великобритания выступает на стороне Украины и играет ведущую роль в обеспечении ее героических войск жизненно важным оружием, необходимым им для защиты своей страны", - сказал Уоллес.

По мере того как меняется тактика России, должна меняться и поддержка Украины, подчеркнул он.

"Высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские войска используют без разбора, чтобы уравнять города с землей", - добавил британский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планируют продать Украине четыре беспилотника "MQ-1C Gray Eagle", которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, - Reuters

По его словам, украинские военные пройдут соответствующие учения в Британии, "чтобы эффективность пусковых установок была максимальной".

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+60
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
показать весь комментарий
02.06.2022 06:54
+47
Британія і Америка-ось стовпи свободи і демократії
Польща і Прибалтика-
все остальне- ганси і жабоїди-дерьмо на лопаті
показать весь комментарий
02.06.2022 06:55
+31
Чуєте, британці, а ви можете нам передати ще щось з більшою дальністю, нікого не питаючи і ні з ким не узгоджуючи ?

Є у вас щось таке ?
показать весь комментарий
02.06.2022 06:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
показать весь комментарий
02.06.2022 06:54 Ответить
Британія і Америка-ось стовпи свободи і демократії
Польща і Прибалтика-
все остальне- ганси і жабоїди-дерьмо на лопаті
показать весь комментарий
02.06.2022 06:55 Ответить
Чуєте, британці, а ви можете нам передати ще щось з більшою дальністю, нікого не питаючи і ні з ким не узгоджуючи ?

Є у вас щось таке ?
показать весь комментарий
02.06.2022 06:56 Ответить
а у вас?
показать весь комментарий
02.06.2022 07:29 Ответить
Тут глухо. Гарпунів не допросилися.
показать весь комментарий
02.06.2022 07:40 Ответить
Хоча б кленового сиропу пришліть )
показать весь комментарий
02.06.2022 08:09 Ответить
Потрібно завезти їх з боку Румінії до Одеської області. Там від Вилкового добре прострілюється Зміїний острів.
показать весь комментарий
02.06.2022 07:04 Ответить
Боже, благослови цей народ
показать весь комментарий
02.06.2022 07:07 Ответить
Зеленський просто поц, йому і рогатку не дадуть.
показать весь комментарий
02.06.2022 07:31 Ответить
Именно!
Дают не предателю, а народу Украины и его Вооруженным силам!
показать весь комментарий
02.06.2022 09:03 Ответить
VladZelik

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 02.06.2022
показать весь комментарий
02.06.2022 09:05 Ответить
ко-ко одногодинка? Жорстокі ви, воно ще кукурікнути не встигло.
показать весь комментарий
02.06.2022 16:31 Ответить
Ээээ, тупой ватный хрюсский длбб ,идешнах вслед за кораблем...
показать весь комментарий
02.06.2022 07:36 Ответить
Da,hutzpa di'isno zashkalue. Chy prosto kretyn?
показать весь комментарий
02.06.2022 07:37 Ответить
🤣
показать весь комментарий
02.06.2022 07:56 Ответить
призвіще президента України щодо поставок зброї зараз має перпендикулярне значення .
показать весь комментарий
02.06.2022 09:15 Ответить
тобі, чемпіону по стрибкам в сторону- вірю. Тільки не скигли бурмило, що тебе не підтримав уперше.
показать весь комментарий
02.06.2022 16:33 Ответить
Як в Civiliaztion сама ******* артилерія
показать весь комментарий
02.06.2022 07:28 Ответить
Sincere and boundless thanks to the great people of Great Britain, the government, the Queen of the United Kingdom, and personally the Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson for their full support in the fight against Russian murderers and invaders who call themselves the world's second army. Special thanks for the effective weapons in large quantities. The people of Ukraine appreciate this.
показать весь комментарий
02.06.2022 07:51 Ответить
Круть! Це ті ж самі системи, що передають США, тільки не на колесах, а на гусеницях, і з подвійним зарядом ракет. От тільки на фронті це все буде не раніше другої половини червня.
показать весь комментарий
02.06.2022 08:03 Ответить
якщо оголошено ,що передають ,то це означає ,що воно ближче,чим сподівається ворог )
показать весь комментарий
02.06.2022 09:18 Ответить
Аж 4 шт., якщо доїдуть.
показать весь комментарий
02.06.2022 13:00 Ответить
Скільки передають? Пару штук для випробування в бойових умовах?
показать весь комментарий
02.06.2022 08:39 Ответить
показать весь комментарий
02.06.2022 08:40 Ответить
До о.Зміїний має діставати
показать весь комментарий
02.06.2022 08:42 Ответить
Може ці ракети спочатку відправити на модернізацію?
показать весь комментарий
02.06.2022 08:48 Ответить
Борис..прекратите терроризировать рабZeю...она итак еле бздит...
показать весь комментарий
02.06.2022 09:10 Ответить
А штук хоть сколько, кто знает? Нам нужно хотя бы 20
показать весь комментарий
02.06.2022 09:13 Ответить
20 кожному підрозділу зсу!
показать весь комментарий
02.06.2022 09:26 Ответить
кажете,кремль цікавиться,скільки штук і куди ?
показать весь комментарий
02.06.2022 09:31 Ответить
первые поставки нового вооружения всегда единичны. Вон САУ 155мм нам тоже поштучно передавали сначала, а теперь как прорвало.
показать весь комментарий
02.06.2022 15:54 Ответить
Ах, Брітанія, батьківщина Шекспіра та Бітлз! Ніколи я не любив тебе так сильно як зараз...
показать весь комментарий
02.06.2022 10:00 Ответить
Друзів пізнаємо у біді. Дякую британським друзям.
показать весь комментарий
02.06.2022 10:19 Ответить
80км- малувато...але до Бєлгорода з півночі Харківщини набагато менше....
показать весь комментарий
02.06.2022 10:44 Ответить
хоч Джонсонюк радує,
а то вже бісять всякі шольци і орбани
показать весь комментарий
02.06.2022 10:50 Ответить
Шольцов и Орбанов Джонсонюку и в подмётки не годятся )
показать весь комментарий
02.06.2022 13:33 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
02.06.2022 11:44 Ответить
Джонсон красавчик ! Всім би так
показать весь комментарий
02.06.2022 13:33 Ответить
Русні Королева, завжди місце вказувала. А місце їхне біля параші. Тому, тут ***** програв поп повному.
показать весь комментарий
02.06.2022 13:54 Ответить
Ну чтобы такие системы передать надо иметь супер службы СБУ в Украине одни агенты ФСБ как только Англия в тихоня передаст системы дальнего действия шныри с СБУ сразу доложат Фуйлу и Фуйло зробит екусь бяку Англии ,в тихоня .
показать весь комментарий
02.06.2022 14:17 Ответить
Наша "Вільха" може вдарити на 120 км., а "Нептун" ще далі, але їх просра...наша влада.
показать весь комментарий
02.06.2022 14:18 Ответить
заасфальтила, бітумом залила та по кишенях ОПриходувала.
показать весь комментарий
02.06.2022 16:37 Ответить
Я згоден з вами, але заради правди, не тільки зеленький, грабили, розтягували, вивозили, продавали 30 років починаючи з Кравчука, лихі 90-сті були ДУЖЕ ЛИХИМИ, це була як апричина, а зараз наслідок, ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ звя"язок чули таке в кримінальному праві!??? Чи може Зеленський здав ракети оці всі Х-22 і тд ще і стратегічні бомбардувальники ТУ 95,165 ітд.чи ОПЛОТ випускав в одному екземплярі 15 років його показував на всих виставках, чи може СТІНУ ВКРАВ яка б БОРОНИЛА ЧЕРНІГІВСЬКУ, СУМСЬКУ І ХАРКІВСЬКУ ОБЛ. ЧИ КРЕЙСЕР УКРАЇНА ПОЧАВ БУДУВАТИСЬ В 2019 році??? А ТЕПЕР, за ЦЕ ВСЕ ПРОТЯГОМ 30 РОКІВ, МАЄМО РЕЗУЛЬТАТ!!!
показать весь комментарий
02.06.2022 17:00 Ответить
Це просто свято
показать весь комментарий
02.06.2022 15:52 Ответить
3 MLRS = 6 HIMARS
показать весь комментарий
29.06.2022 13:33 Ответить
 
 