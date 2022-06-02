Враг имел частичный успех при атаке на Камышеваху, от Нагорного и Белогоровки оккупанты отошли. Продолжается штурм Северодонецка, - Генштаб

Начались девяносто девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как указывается, на Северском направлении противник активных действий не предпринимал. Продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, понесших потери во время боевых действий на территории Украины.

Также сообщается, что с территории Российской Федерации враг обстрелял из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.

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"На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей. С целью снижения наступательного потенциала наших войск осуществил обстрелы позиций Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов", - отмечают в Генштабе.

В Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией.

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понес потери и отошел.

Также Генштаб информирует, что на Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха нет.

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"На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются. Вел штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного огневого нашими подразделениями поражение отошел", - говорится в сообщении .

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска по артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Осуществляет пополнение запасов.

Кроме того, как отмечается, на Южнобужском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов наших позиций. Также обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

Российские оккупанты, чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов, продолжают информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и детских садах.

На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота Российской Федерации продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении. Противник продолжает осуществлять меры по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Противник продолжает использовать сеть гражданских лечебных учреждений на временно оккупированных территориях для лечения раненых.

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Также напоминается, что за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты тринадцать атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПлА типа "Орлан-10".

Беспилотные летательные аппараты враг продолжает терять по всем направлениям. Противник уже задействует беспилотники даже МЧС российской федерации.

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