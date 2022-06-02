У нас каждый человек имеет значение, а россияне гибнут так, будто они не люди, а пыль под ногами хозяев России.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жизнь украинцев изменилась в военное время, однако в Украине каждый человек имеет значение, в отличие от принципов жизни оккупантов.
Об этом Зеленский сказал в видеообращении в ночь на четверг, информирует Цензор.НЕТ.
"Все видят, что Россия несет Украине и что хочет принести в другие страны Европы. Полное пренебрежение к отдельным людям, к целым народам. Российское государство настолько не уважает даже собственных граждан, что они и не понимают, в чем вообще заключается ценность человеческой жизни" , – заявил глава государства.
Он отметил, что "российские солдаты убивают и гибнут сами так, как будто они не люди, а просто пыль под ногами хозяев России".
"Принципы нашей жизни совсем другие. И хотя жизнь с приходом военного времени изменилась, наши принципы остаются неизменными. Каждый человек имеет значение. Вот это главное, что отличает нас от оккупантов", - подчеркнул президент.
Читайте на "Цензор.НЕТ": За 98 дней полномасштабного вторжения в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей, - Зеленский. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Что у зеленского на уме, то у Подоляка в мочевом пузыре!
Если простолюдина - то его надо рассматривать как гуся, которого нужно ощипать и при этом чтоб не сильно орал. Это, конечно, тоже важно, но все-же не настолько, как "людина коломойского".
Де,в якій країні світу,головнокомандувач здає в полон своїх бійців?
Брешучи,називає це евакуацією!
Тільки зелен мразі,можуть подавати законопроекти на розстріл своїх солдат в військовий час!
Понабирали простітуток,та корабельних сосен в свою партію і вони керують Україною!
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 02.06.2022
- Кацапи заявили, що у них втрати знизились
- Зеленський заявляє що у нас гине до 100 на добу
- Зеленський заявляє, що кожне життя для нас важливе
Готуємо лохторат "закончить войну"?
Как и ВСЕ представители ЗЕлёной власти.
В оккупированной части Запорожской и Херсонской областей оккупанты отключили украинскую мобильную связь. В Херсонской области не подключили также и российскую связь, а в Мелитополе Запорожской области СИМ-карты из РФ не позволяют пользоваться интернетом и звонить в другие города.
"У нас два дня нет никакой связи. Только интернет и только у некоторых провайдеров. У меня есть интернет, ко мне все соседи ходят. Интернет на компьютере только проводной, появился 1 июня, до этого его тоже не было. У соседей вообще никакой связи нет. Российские карты у нас до сих пор не работают. По телевизору говорят, что это ВСУ вышки розбомбили", - рассказывает OBOZREVATEL жительница Херсонской области.
В Мелитополе, как пишет местное издание РИА-Мелитополь, мобильная связь с российскими СИМ-картами работает, но звонить можно только по городу.
"В частном секторе перезвонить с этой карточкой в WhatsApp, телеграм, вайбер не получается. Я выехал в центр города достал телефон и ко мне тут же начали подбегать люли и просить, дать возможность перезвонить родным. Люди просто без связи остались", - пишет издание со ссылкой на местного жителя.
Отметим, российские оккупанты отключили мобильную связь, интернет и украинское телевидение на временно оккупированной территории 31 мая.
Yesterday at 12:23 AM ·
Нагадаю: Овсяннікова, то та курка, яка на рус-тб з плакатом засвітилася, а потім виїхала за кордон і почала топити за "простих расєян, які ні в чом нє вінавати, ета всьо путєн і алігархі", і, відповідно, вимагала зняти санкції з расєї.
І на українському кордоні до неї питань не виникло, вірно?
5353
3 Comments
10 Shares
Like
Share
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 02.06.2022
Схоже ще до початку російського вторгнення були якісь таємні домовленості між Зекомандою та окупантами не вбивати мирних? Тому і не проводили евакуацію населення?
Ze-депутатку Смаглюк-Василевську хтось ЗАПЕВНИВ, що обстріли будуть тільки інфраструктурних об'єктів, а цивільне населення не чіпатимуть!
Чому вона так була впевнена, що цивільні не постраждають?
24 лютого 2022 року Ze-депутатка Ольга Василевська-Смаглюк писала: "Будь ласка, люди, залишайтесь вдома. Це найбезпечніше місце. Війська РФ гатять лише по інфраструктурних об'єктах. Цивільне населення не є їх ціллю..."
96 округ - округ цієї депутатки від Zе-команди. До складу входять міста Буча і Славутич, а також Бородянський, Вишгородський, Іванківський і Поліський райони. Про руйнування та геноцид у Бородянці, Бучі та Ірпіні зараз говорить весь світ!
В Омане они были закреплены, возможно в добровольно-принудительной форме. Возможно был поставлен ультиматум.
Уничтожение украинского самолёта как подтверждение серьезности намерений со стороны *****.
Вся деятельность Зе противоречила обстановке, а сами он шли во власть чтобы вернуть все взад.
Но как водится, ***** кинул зеленского и нарушил договоренности. Только этим можно объяснить неуёмное желание Зе перетереть с *****м с глазу на глаз.
Единственным препятствием для Зе был порох.
Заметьте, во вчерашнем спиче подоляка виноватым в войне был не *****, не зе, не Янукович, не Кучма, а именно порох!
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 02.06.2022
Ты один остался, подляковский матчиш-плохиш?
Ну, ящик печенья и бочка варенья полностью твои!
Смотри, не лопни!
-Чотири!
-А скільки у нас шпаг?
-Чотири!
-А скільки у нас хімаріс?
-Д'Артаньян, не починай отето всьо...
І звершив інтерв'ю словами "Янелох!"