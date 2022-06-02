У нас каждый человек имеет значение, а россияне гибнут так, будто они не люди, а пыль под ногами хозяев России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жизнь украинцев изменилась в военное время, однако в Украине каждый человек имеет значение, в отличие от принципов жизни оккупантов.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении в ночь на четверг, информирует Цензор.НЕТ.

"Все видят, что Россия несет Украине и что хочет принести в другие страны Европы. Полное пренебрежение к отдельным людям, к целым народам. Российское государство настолько не уважает даже собственных граждан, что они и не понимают, в чем вообще заключается ценность человеческой жизни" , – заявил глава государства.

Он отметил, что "российские солдаты убивают и гибнут сами так, как будто они не люди, а просто пыль под ногами хозяев России".

"Принципы нашей жизни совсем другие. И хотя жизнь с приходом военного времени изменилась, наши принципы остаются неизменными. Каждый человек имеет значение. Вот это главное, что отличает нас от оккупантов", - подчеркнул президент.

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