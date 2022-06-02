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армия РФ (15355) война (46726) Зеленский (16530)

У нас каждый человек имеет значение, а россияне гибнут так, будто они не люди, а пыль под ногами хозяев России.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупант,ліквідація

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жизнь украинцев изменилась в военное время, однако в Украине каждый человек имеет значение, в отличие от принципов жизни оккупантов.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении в ночь на четверг, информирует Цензор.НЕТ.

"Все видят, что Россия несет Украине и что хочет принести в другие страны Европы. Полное пренебрежение к отдельным людям, к целым народам. Российское государство настолько не уважает даже собственных граждан, что они и не понимают, в чем вообще заключается ценность человеческой жизни" , – заявил глава государства.

Он отметил, что "российские солдаты убивают и гибнут сами так, как будто они не люди, а просто пыль под ногами хозяев России".

"Принципы нашей жизни совсем другие. И хотя жизнь с приходом военного времени изменилась, наши принципы остаются неизменными. Каждый человек имеет значение. Вот это главное, что отличает нас от оккупантов", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 98 дней полномасштабного вторжения в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+31
Тільки щось життя Воїнів Азова,зелене чмо пустило під жорнова війни!
Де,в якій країні світу,головнокомандувач здає в полон своїх бійців?
Брешучи,називає це евакуацією!
Тільки зелен мразі,можуть подавати законопроекти на розстріл своїх солдат в військовий час!
Понабирали простітуток,та корабельних сосен в свою партію і вони керують Україною!
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02.06.2022 07:52
+28
Тут надо задать вопрос: чия людина? Если людина коломойского, то да, имеет значение.
Если простолюдина - то его надо рассматривать как гуся, которого нужно ощипать и при этом чтоб не сильно орал. Это, конечно, тоже важно, но все-же не настолько, как "людина коломойского".
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02.06.2022 07:47
+26
І Ярослав Журавель?
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02.06.2022 07:44
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Тут Бубочка правий,не спорю.
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02.06.2022 07:37 Ответить
Что то это диссинирует с желанием растреливать без суда и следствия, даже узаконить хотят
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02.06.2022 08:25 Ответить
Чому тільки він у кожному відосику так переймається московитами?! Для українців виголошувані ним одкровення - банальщина. Воно до цього жило в ментальному совку, а тепер, бачте прозріває. Та й до українців у нього ставлення не вельми трепетне. Одним словом, маніпулятор. Горбатого М.
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02.06.2022 08:47 Ответить
Точно!так важна кожна людина,шо сдал весь юг с миллионами людей.
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02.06.2022 09:35 Ответить
І Ярослав Журавель?
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02.06.2022 07:44 Ответить
зелені,вже позабували свої злочини,але ми згадаємо їм кожного загинувшого Героя!
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02.06.2022 08:05 Ответить
Я переиграл афоризм про голову (ум) и язык:

Что у зеленского на уме, то у Подоляка в мочевом пузыре!
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02.06.2022 08:30 Ответить
хотя наверное не афоризм, а идиому, но какая разница?
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02.06.2022 08:37 Ответить
Тут надо задать вопрос: чия людина? Если людина коломойского, то да, имеет значение.
Если простолюдина - то его надо рассматривать как гуся, которого нужно ощипать и при этом чтоб не сильно орал. Это, конечно, тоже важно, но все-же не настолько, как "людина коломойского".
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02.06.2022 07:47 Ответить
Тільки щось життя Воїнів Азова,зелене чмо пустило під жорнова війни!
Де,в якій країні світу,головнокомандувач здає в полон своїх бійців?
Брешучи,називає це евакуацією!
Тільки зелен мразі,можуть подавати законопроекти на розстріл своїх солдат в військовий час!
Понабирали простітуток,та корабельних сосен в свою партію і вони керують Україною!
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02.06.2022 07:52 Ответить
VladZelik

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Реєстрація: 02.06.2022
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02.06.2022 08:45 Ответить
Брехливе зелене створіння.
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02.06.2022 07:53 Ответить
Тільки я помітив синхронність заяв?:
- Кацапи заявили, що у них втрати знизились
- Зеленський заявляє що у нас гине до 100 на добу
- Зеленський заявляє, що кожне життя для нас важливе
Готуємо лохторат "закончить войну"?
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02.06.2022 08:47 Ответить
Яке ж ти цинічне та брехливе зечмо...
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02.06.2022 07:57 Ответить
Цинічний балабол.
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02.06.2022 08:07 Ответить
Так они и не люди.
Как и ВСЕ представители ЗЕлёной власти.
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02.06.2022 08:08 Ответить
воно видно яке значення має людина для тебе населення окупованого півдня більше мілліона яких гвалтують катують визволяти будете колись?

В оккупированной части Запорожской и Херсонской областей оккупанты отключили украинскую мобильную связь. В Херсонской области не подключили также и российскую связь, а в Мелитополе Запорожской области СИМ-карты из РФ не позволяют пользоваться интернетом и звонить в другие города.

"У нас два дня нет никакой связи. Только интернет и только у некоторых провайдеров. У меня есть интернет, ко мне все соседи ходят. Интернет на компьютере только проводной, появился 1 июня, до этого его тоже не было. У соседей вообще никакой связи нет. Российские карты у нас до сих пор не работают. По телевизору говорят, что это ВСУ вышки розбомбили", - рассказывает OBOZREVATEL жительница Херсонской области.

В Мелитополе, как пишет местное издание РИА-Мелитополь, мобильная связь с российскими СИМ-картами работает, но звонить можно только по городу.

"В частном секторе перезвонить с этой карточкой в WhatsApp, телеграм, вайбер не получается. Я выехал в центр города достал телефон и ко мне тут же начали подбегать люли и просить, дать возможность перезвонить родным. Люди просто без связи остались", - пишет издание со ссылкой на местного жителя.

Отметим, российские оккупанты отключили мобильную связь, интернет и украинское телевидение на временно оккупированной территории 31 мая.
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02.06.2022 08:13 Ответить
Ты уже разменял, свою совесть на подляковскую подачк
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02.06.2022 08:47 Ответить
Яків Євгенович is with Yakiv Evgenovich.

Yesterday at 12:23 AM ·

Нагадаю: Овсяннікова, то та курка, яка на рус-тб з плакатом засвітилася, а потім виїхала за кордон і почала топити за "простих расєян, які ні в чом нє вінавати, ета всьо путєн і алігархі", і, відповідно, вимагала зняти санкції з расєї.

І на українському кордоні до неї питань не виникло, вірно?



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3 Comments

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02.06.2022 08:20 Ответить
Т е. Овсянникову в Украину притащили таки зеленые?
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02.06.2022 08:30 Ответить
VladZelik

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Реєстрація: 02.06.2022
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02.06.2022 08:48 Ответить
О-о-о! Так це "свіженький"! Ясно! Ще "нетраханий"! А його попередили що тут " вовки заматерілі" водяться? І він для них - "на один зуб"?
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02.06.2022 09:51 Ответить
Твій "клоун" уміє тільки в шашки грать! І то - лише в "чапаєва"!
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02.06.2022 09:04 Ответить
не ваміє воно грати і в шашки, навіть в "чапаєва", воно вміє кривлятися, хрипіти і читати з папірця беніні обсирони нормальних політиків.
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02.06.2022 16:16 Ответить
Когда же это зелёное у...бище закроет свою вонючую пи...делку навеки?!
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02.06.2022 08:22 Ответить
Vadym Gladchuk25%

Схоже ще до початку російського вторгнення були якісь таємні домовленості між Зекомандою та окупантами не вбивати мирних? Тому і не проводили евакуацію населення?

Ze-депутатку Смаглюк-Василевську хтось ЗАПЕВНИВ, що обстріли будуть тільки інфраструктурних об'єктів, а цивільне населення не чіпатимуть!

Чому вона так була впевнена, що цивільні не постраждають?

24 лютого 2022 року Ze-депутатка Ольга Василевська-Смаглюк писала: "Будь ласка, люди, залишайтесь вдома. Це найбезпечніше місце. Війська РФ гатять лише по інфраструктурних об'єктах. Цивільне населення не є їх ціллю..."

96 округ - округ цієї депутатки від Zе-команди. До складу входять міста Буча і Славутич, а також Бородянський, Вишгородський, Іванківський і Поліський райони. Про руйнування та геноцид у Бородянці, Бучі та Ірпіні зараз говорить весь світ!
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02.06.2022 08:24 Ответить
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02.06.2022 08:25 Ответить
Бо вона на завданні, ось і писала
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02.06.2022 08:29 Ответить
А что вы хотели от женщины с двойной фамилией? Если у бабы двойная фамилия, то она конченая по умолчанию. ИМХО
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02.06.2022 08:39 Ответить
Зеленский обещал окружение Харькова еще до войны
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02.06.2022 08:30 Ответить
Я считаю что договоренности были еще до выборов.
В Омане они были закреплены, возможно в добровольно-принудительной форме. Возможно был поставлен ультиматум.
Уничтожение украинского самолёта как подтверждение серьезности намерений со стороны *****.
Вся деятельность Зе противоречила обстановке, а сами он шли во власть чтобы вернуть все взад.
Но как водится, ***** кинул зеленского и нарушил договоренности. Только этим можно объяснить неуёмное желание Зе перетереть с *****м с глазу на глаз.
Единственным препятствием для Зе был порох.
Заметьте, во вчерашнем спиче подоляка виноватым в войне был не *****, не зе, не Янукович, не Кучма, а именно порох!
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02.06.2022 08:55 Ответить
Да мы уже поняли, что Юг освобождать вы не собираетесь. Заладил одну и ту же мантру.
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02.06.2022 08:27 Ответить
Все силы бросить на освобождение Юга!!!
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02.06.2022 08:29 Ответить
Солдат не жалеть!! москальские бабы-дуры еще нарожают.
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02.06.2022 08:28 Ответить
У нас кожна людина має значення, таке можна було би сказати після того, як всі до одного з "Азова" ,і не тільки ,повернулися живими додому.
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02.06.2022 08:33 Ответить
VladZelik

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Реєстрація: 02.06.2022

Ты один остался, подляковский матчиш-плохиш?
Ну, ящик печенья и бочка варенья полностью твои!
Смотри, не лопни!
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02.06.2022 08:53 Ответить
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине предлагали эвакуировать людей и рыть окопы еще год назад, но это привело бы к панике и уничтожению экономики страны.
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02.06.2022 08:34 Ответить
Це дещо дисонує з тим, що наші хлопці на передовій з автоматами протистоять рашистським танкам і артилерії.
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02.06.2022 08:43 Ответить
Читаєш коментарі і складається враження ,що за ЗЕленського проголосувала тільки Львівська область хоча все було навпаки,а де були ті 73% що вибрали президента"по приколу",а тепер "поносять", коли черкали б"юлень чим мозок був зайнятий теж "шашликами" як кажуть- бачили очі що вибирали....
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02.06.2022 08:44 Ответить
Бідний Подоляк! Це ж треба - нарізать задач купі "писарчуків", потім вичитувать їх "потік свідомості", профільтровувать ту "брєдятину, формувать текст "відосіка", набирать на компі і викладать ,щоб "маскарабоз" був здатен його прочитать! І коли він встигає відпочивать?!!!
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02.06.2022 08:49 Ответить
У нас гинуть герої в них - нікому не потрібне бидло.
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02.06.2022 08:50 Ответить
Очередные слова для само пиара.Тошнит от Зе.
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02.06.2022 09:21 Ответить
А скільки у нас мушкетів?
-Чотири!
-А скільки у нас шпаг?
-Чотири!
-А скільки у нас хімаріс?
-Д'Артаньян, не починай отето всьо...
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02.06.2022 09:24 Ответить
У нас кожна людина має значення - боневтік - тому я розмінував Чонгар, призначив баканова в СБУ, зібрав добру команду з ради по найгострішим запитанням, відправив родичів та друзів за кордон...
І звершив інтерв'ю словами "Янелох!"
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02.06.2022 10:13 Ответить
"...россияне гибнут так, будто они не люди, а пыль под ногами хозяев России". Так они (орки и урук-хайи, чудь и нечудь) - рождены из грязи и в грязь - уходят.
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02.06.2022 10:35 Ответить
ти ж,плять,економіку намагався "зберегти"?
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02.06.2022 11:07 Ответить
верно заявил
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02.06.2022 11:43 Ответить
ДЕБІЛ! Люди помирають одинаково!
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02.06.2022 14:27 Ответить
 
 