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армия РФ (15355) война (46726) Краматорск (2175) образование (2225) обстрел (20139) школа (2886) Славянск (2502) Андрющенко Петр (526)

Оккупанты готовят обстрелы учреждений образования в Донецкой области. В российских пабликах сообщают, что там якобы "огневые позиции нацбатов", - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,дружківка

Россияне готовят очередные обстрелы образовательных учреждений в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Ночью появились массовые сообщения в российских пабликах об "обустройстве огневых позиций Нацбатальонов" в Донецкой области. А именно:
- Краматорск: Машиностроительный колледж, общеобразовательные школы #10 и #16;
-Славянск. Машиностроительный лицей.

"Будьте бдительны. Принимайте меры по безопасности и не игнорируйте сообщения о тревогах", - отмечает Андрющенко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Рашисти живуть соїми понятіями і вірять в них. 2022 рік - що таке "нацбати", блд? Хоч про правосєків вже нібито мовчать...
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02.06.2022 08:04 Ответить
А правосеков раздавили давно. Бьіл такой Петр Пятьій....
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02.06.2022 08:09 Ответить
Правосеки мочат в сортире рюZkiй мир аж Гай шумить....
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02.06.2022 09:59 Ответить
це їхне улубленне як садисти маньяки педофіли ******* гвалтувати дітей бомбити школи, лікарні ,дитсадки, пологові будинки, театри
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02.06.2022 08:16 Ответить
Кучма у 2014 році ще казав....донбасу звіздець
Рюсским мир йде
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02.06.2022 09:53 Ответить
 
 