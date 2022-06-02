Противник ведет штурмовые действия в Северодонецке, поврежден склад с метанолом на "Азоте", в Лисичанске попали в больницу, - Гайдай. ФОТО
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На северодонецком "Азоте" россияне повредили склад с метанолом, в Лисичанске попали в больницу.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши военные сдерживают врага, поэтому тот продолжает уничтожать инфраструктуру и промышленность Северодонецка. Россияне делают все, чтобы потом можно было заявить об отсутствии возможности восстановления. Они за восемь лет ни копейки не вложили в восстановление оккупированной в 2014 году части Луганщины, не собираются и сейчас Вчера утром они несколько раз стреляли по объединению "Азот". Попали в один из административных корпусов и склад, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы.
Им не нужны школы, больницы, фабрики и рабочие места на них. К сожалению, это еще не все поняли. Россияне просто уничтожают и грабят нашу область. Со злобой, потому что сами, сидя на газовой трубе, не имеют дома почти ничего, что для украинца является повседневностью", - отметил Гайдай.
Глава региона сообщил об очередных разрушениях жилого фонда: "Повреждены еще 52 дома. То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – значительно больше, остались без крыши. 50-60 домов область теряет ежедневно. В селах и поселках, которые штурмуют россияне, жилье выгорает целыми улицами".
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За 1 июня в Горском врагом повреждено 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, в Новодружеске – четыре, в Николаевке – два.
"В Северодонецке противник продолжает вести штурмовые действия. При поддержке минометов проводил безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка", - говорится в сообщении.
Гайдай напоминает, что за минувшие сутки отбиты тринадцать атак врага на Донбассе, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПЛА типа "Орлан-10".
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Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною в тому, що вона назвала "варварською війною" з росією на заході в середу, після того як місяці мовчання викликали критику її власної політики щодо москви.
Меркель, яка була канцлером протягом 16 років до грудня 2021 р., сказала, що не буде давати поради збоку, але вона підтримує зусилля уряду «знайти кінець цій варварській війні», - сказав Reuters учасник заходу. https://www.reuters.com/world/europe/after-criticism-germanys-merkel-shows-solidarity-ukraine-source-2022-06-01/
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Якщо вдасться таким чином стабілізувати обстановку, тоді ні про яке оточення чи якийсь потужний наступ ворожих сил на агломерацію Бахмут-Соледар з наступним ривком на Краматорськ при таперішній розірваній для ворога залізничній комунікації Лиман-Сіверськ-Попасна та Сватове -Лисичанськ-Попасна не може йти й мова. Натомість, відбуватиметься швидке вибиття й знекровлення наступальних підрозділів супротивника, що в кінцевому випадку призведе до поразки ворога на цьому напрямку.