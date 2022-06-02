Противник ведет штурмовые действия в Северодонецке, поврежден склад с метанолом на "Азоте", в Лисичанске попали в больницу, - Гайдай. ФОТО

На северодонецком "Азоте" россияне повредили склад с метанолом, в Лисичанске попали в больницу.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши военные сдерживают врага, поэтому тот продолжает уничтожать инфраструктуру и промышленность Северодонецка. Россияне делают все, чтобы потом можно было заявить об отсутствии возможности восстановления. Они за восемь лет ни копейки не вложили в восстановление оккупированной в 2014 году части Луганщины, не собираются и сейчас Вчера утром они несколько раз стреляли по объединению "Азот". Попали в один из административных корпусов и склад, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы.

Им не нужны школы, больницы, фабрики и рабочие места на них. К сожалению, это еще не все поняли. Россияне просто уничтожают и грабят нашу область. Со злобой, потому что сами, сидя на газовой трубе, не имеют дома почти ничего, что для украинца является повседневностью", - отметил Гайдай.











Глава региона сообщил об очередных разрушениях жилого фонда: "Повреждены еще 52 дома. То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – значительно больше, остались без крыши. 50-60 домов область теряет ежедневно. В селах и поселках, которые штурмуют россияне, жилье выгорает целыми улицами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ избегает боев на Северском Донке в попытке захватить Лисичанск, - ISW

За 1 июня в Горском врагом повреждено 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, в Новодружеске – четыре, в Николаевке – два.

"В Северодонецке противник продолжает вести штурмовые действия. При поддержке минометов проводил безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка", - говорится в сообщении.

Гайдай напоминает, что за минувшие сутки отбиты тринадцать атак врага на Донбассе, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПЛА типа "Орлан-10".