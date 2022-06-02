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Противник ведет штурмовые действия в Северодонецке, поврежден склад с метанолом на "Азоте", в Лисичанске попали в больницу, - Гайдай. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На северодонецком "Азоте" россияне повредили склад с метанолом, в Лисичанске попали в больницу.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши военные сдерживают врага, поэтому тот продолжает уничтожать инфраструктуру и промышленность Северодонецка. Россияне делают все, чтобы потом можно было заявить об отсутствии возможности восстановления. Они за восемь лет ни копейки не вложили в восстановление оккупированной в 2014 году части Луганщины, не собираются и сейчас Вчера утром они несколько раз стреляли по объединению "Азот". Попали в один из административных корпусов и склад, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы.

Им не нужны школы, больницы, фабрики и рабочие места  на них. К сожалению, это еще не все поняли. Россияне просто уничтожают и грабят нашу область. Со злобой, потому что сами, сидя на газовой трубе, не имеют дома почти ничего, что для украинца является повседневностью", - отметил Гайдай.

Противник ведет штурмовые действия в Северодонецке, поврежден склад с метанолом на Азоте, в Лисичанске попали в больницу, - Гайдай 01
Противник ведет штурмовые действия в Северодонецке, поврежден склад с метанолом на Азоте, в Лисичанске попали в больницу, - Гайдай 02
Противник ведет штурмовые действия в Северодонецке, поврежден склад с метанолом на Азоте, в Лисичанске попали в больницу, - Гайдай 03
Противник ведет штурмовые действия в Северодонецке, поврежден склад с метанолом на Азоте, в Лисичанске попали в больницу, - Гайдай 04
Противник ведет штурмовые действия в Северодонецке, поврежден склад с метанолом на Азоте, в Лисичанске попали в больницу, - Гайдай 05

Глава региона сообщил об очередных разрушениях жилого фонда: "Повреждены еще 52 дома. То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – значительно больше, остались без крыши. 50-60 домов область теряет ежедневно. В селах и поселках, которые штурмуют россияне, жилье выгорает целыми улицами".

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За 1 июня в Горском врагом повреждено 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, в Новодружеске – четыре, в Николаевке – два.

"В Северодонецке противник продолжает вести штурмовые действия. При поддержке минометов проводил безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка", - говорится в сообщении.

Гайдай напоминает, что за минувшие сутки отбиты тринадцать атак врага на Донбассе, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПЛА типа "Орлан-10".
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Топ комментарии
+11
русские это народ-*******
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02.06.2022 08:30
+8
З цього бамбаси і починали війну з Україною. Тепер сидять в розбитих будинках якщо ще живі.

.
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02.06.2022 08:57
+6
если бы не было бога, Украины уже бы не было)
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02.06.2022 08:43
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Сатана забирает своих русскоязычных, которые принесли ему клятву на выборах, с собой в ад
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02.06.2022 08:29 Ответить
наличие сатаны подразумевает наличие бога,а бога нет-потому как если бы он был ,то не было бы русни.
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02.06.2022 08:31 Ответить
если бы не было бога, Украины уже бы не было)
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02.06.2022 08:43 Ответить
Если бога нет, то почему москали поклоняются сатане?
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02.06.2022 09:03 Ответить
русские это народ-*******
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02.06.2022 08:30 Ответить
а хто тоді агентка штазі на прізвисько Еріка у русскава народа на побєгушках?..

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною в тому, що вона назвала "варварською війною" з росією на заході в середу, після того як місяці мовчання викликали критику її власної політики щодо москви.
Меркель, яка була канцлером протягом 16 років до грудня 2021 р., сказала, що не буде давати поради збоку, але вона підтримує зусилля уряду «знайти кінець цій варварській війні», - сказав Reuters учасник заходу. https://www.reuters.com/world/europe/after-criticism-germanys-merkel-shows-solidarity-ukraine-source-2022-06-01/
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02.06.2022 09:18 Ответить
Метанол віддати ворогу весь і терміново!
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02.06.2022 08:34 Ответить
Гайдай с каждым днем все бодрее
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02.06.2022 08:35 Ответить
жители Бамбасса ...Что же вы наделали? Забыли как в 2004 году с открепными талонами за 100 грн .. колесили по Украине ...С жтого все и началось ,или с все же бандеровцы виноваты ?
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02.06.2022 08:39 Ответить
З цього бамбаси і починали війну з Україною. Тепер сидять в розбитих будинках якщо ще живі.

.
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02.06.2022 08:57 Ответить
Це кацапскі виродки на автобусах привезені. При підтримці мусорів.
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02.06.2022 09:53 Ответить
Перепрошую, а мусора теж привезені?
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02.06.2022 10:35 Ответить
Метанол тре по пляшкам розлити і по місту в ящиках поставити
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02.06.2022 08:49 Ответить
Подача інфи у виді "зачіпили, пошкодили, влучили, потрапили" - тобто вчиняється випадково, блє@т!!!!???
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02.06.2022 08:55 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.06.2022 10:22 Ответить
Організація стійкої оборони позицій українських військ на лівому березі Сіверського Донця, головним чином у промзоні Сєверодонецька, суттєво знижуватиме тиск ворога на Лісичанськ, що дозволятиме проводити успішну контрбатарейну боротьбу з артилерією супротивника з високого берега річки і підвищуватиме загальні втрати ворога в ближніх боях міської і промислової забудови. Таким чином можна воювати досить довго - на прикладі ДАПу, де було ще важче, адже приходилось навіть проїзджати сепарський блок-пост щоби нашим бійцям лише з двома автоматними ріжками потрапити в ДАП. А тут треба лише втримувати під нашим контролем переправи через річку.
Якщо вдасться таким чином стабілізувати обстановку, тоді ні про яке оточення чи якийсь потужний наступ ворожих сил на агломерацію Бахмут-Соледар з наступним ривком на Краматорськ при таперішній розірваній для ворога залізничній комунікації Лиман-Сіверськ-Попасна та Сватове -Лисичанськ-Попасна не може йти й мова. Натомість, відбуватиметься швидке вибиття й знекровлення наступальних підрозділів супротивника, що в кінцевому випадку призведе до поразки ворога на цьому напрямку.
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02.06.2022 11:28 Ответить
 
 