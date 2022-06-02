В результате агрессии РФ в Украине погиб 261 ребенок, более 460 - ранены, - Офис генпрокурора
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По состоянию на утро 2 июня 2022 года более 721 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 261 ребенок погиб и более 460 ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"31 мая в результате обстрелов оккупантами с. Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний парень. В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом г. Мариуполь Донецкой области", - говорится в сообщении.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 184, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской области – 15.
Сообщается, что из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.
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