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В результате агрессии РФ в Украине погиб 261 ребенок, более 460 - ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти

По состоянию на утро 2 июня 2022 года более 721 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 261 ребенок погиб и более 460 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"31 мая в результате обстрелов оккупантами с. Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний парень. В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом г. Мариуполь Донецкой области", - говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 184, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской области – 15.

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Сообщается, что из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.

Автор: Анастасія Потіха
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А то шо почти 200 тысчь детей вывезли в парашу то такое, да? это считай тоже самое, что погибли...
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02.06.2022 08:41 Ответить
воровством детей они компенсируют потери л/с и обновляют пропитый генофонд русских.
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02.06.2022 09:07 Ответить
Ці підрахуї дитин вже реально задовбали.
Схоже на статистику тестів барановіруса - той самий темник?
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02.06.2022 08:42 Ответить
Лично мне, на чаше весов, равнозначно: ребенок это, взрослый или старик. Каждая жизнь и душа важна!!!
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02.06.2022 08:46 Ответить
И более 200 000 вывезено в РФ, точнее украдено.
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02.06.2022 09:06 Ответить
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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02.06.2022 09:58 Ответить
Вы эту информацию потрудитесь донести до Германии, Франции, Италии, Столтенберга и тех, кто пролоббировал отсутствие 300-километровых ракет в пакетах помощи Украине. И не просто сухая статистика, а с иллюстрациями и краткими досье погибших и раненных. А то про Бучу уже забыли и снова запели бредни про эскалацию.
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02.06.2022 12:45 Ответить
Фото подобрано специально таким образом чтобы там была вещь напоминающая георгиевскую ленту. И это сделала редакция цензора умысленно и цинично. Это факт.
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02.06.2022 21:03 Ответить
де ви там колорадку побачили ?
окуляри вдягніть.
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02.06.2022 22:04 Ответить
 
 