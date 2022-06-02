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Новости За рубежом
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война (46726) Германия (6012) Меркель (2121)

Это варварская война, - Меркель впервые за многие месяцы выразила солидарность с Украиной, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые после месяцев молчания выразила солидарность с Украиной, страдающей от полномасштабного нападения РФ.

Свою позицию она озвучила на мероприятии в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Меркель назвала войну "варварской" и заявила, что поддерживает усилия, которые нынешнее немецкое правительство прилагает, чтобы ее прекратить.

"Моя солидарность – с Украиной", - подчеркнула она.

Сразу после вторжения Российской Федерации в Украину в феврале экс-канцлер публично осудила действия Москвы. Но после этого она замолчала на несколько месяцев, вызвав этим удивление и критику в свой адрес.

Также читайте: "Северный поток – 2" и попытки интегрировать РФ в экономику ЕС были ошибкой, - экс-глава МИД ФРГ Габриэль

Актер Ульрих Маттес, друг Меркель, защищал ее, сказав журналу Stern на этой неделе, что война беспокоит ее, но она не хочет вмешиваться. "Я подозреваю, что она не хочет быть своего рода второстепенным канцлером", - цитируют его слова.

Ранее Меркель вызвала критику со стороны США и других за поддержку запланированного газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа в Германию. Преемник Меркель Олаф Шольц закрыл проект.

Она также отмечала необходимость продолжить общение с президентом России Владимиром Путиным даже после оккупации Крыма и войны на востоке Украины.

Также читайте: Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу: Поддерживает свое решение в 2008 году

Некоторые другие немецкие политики, в том числе бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с Россией, возможно, была слишком оптимистичной.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+47
Якраз Меркель створила путінську роіську, збагатила і озброїла, підготувала до війни.
Скільки вона при владі була ? То це воно і є.
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02.06.2022 09:22
+44
эта с#ка выкормила с рук очередного фюрера - теперь невинность изображает.
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02.06.2022 09:23
+41
Бляха-муха, комсомолка немецкого штази разродилась!!!!!!
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02.06.2022 09:18
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Не ма тобі ради. ****.
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02.06.2022 09:17 Ответить
Бляха-муха, комсомолка немецкого штази разродилась!!!!!!
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02.06.2022 09:18 Ответить
******* як дихає.
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02.06.2022 09:18 Ответить
Меркель-лицемірна ублюдіна...
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02.06.2022 09:19 Ответить
Та ладно, фрау, а кто же привёл к этой войне? Или по 2014 году было непонятно? Надо было дождаться 2022 что бы сообразить?
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02.06.2022 09:19 Ответить
Прозріла стара ************.
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02.06.2022 09:20 Ответить
Та нічого вона не прозріла. Модно зараз для багатьох Україні поспівчувати самими загальними словами. " Я проти війни, війна це погано, зупинимо війну......." Ні про що!
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02.06.2022 09:34 Ответить
Зе того ж погляду.
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02.06.2022 10:25 Ответить
Чем запомнилась старушка:
1. взасос дружила с вовой
2. наводнила Германию ближневосточными цыганами.
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02.06.2022 09:21 Ответить
Якраз Меркель створила путінську роіську, збагатила і озброїла, підготувала до війни.
Скільки вона при владі була ? То це воно і є.
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02.06.2022 09:22 Ответить
Надо пазванить валёде.
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02.06.2022 09:57 Ответить
Так, загалом. Але не забувайте про вплив Герхарда Шредера, путінського «дружбана» до речі який був канцлером ще перед Меркель. І його зв'язки з російський газовим промислом.
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02.06.2022 11:25 Ответить
эта с#ка выкормила с рук очередного фюрера - теперь невинность изображает.
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02.06.2022 09:23 Ответить
она изображает непричастность..., но она достаточно умна, чтобы понимать к чему готовился "большой друг Германии" за счет таких как она любителей русского мира...
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02.06.2022 09:56 Ответить
Може малось на увазі що по варварські вбивають її рузьке партнерів?
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02.06.2022 09:26 Ответить
Да ПНХ
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02.06.2022 09:27 Ответить
Аж на третьем месяце война стала варварской.
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02.06.2022 09:28 Ответить
Вже 4й, альо. З 24 лютого рахувати не вмієш?
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02.06.2022 09:59 Ответить
лицо потеряно, Германия таки оказалась замазанной расейским миром ..... фрау поздно пить боржоми .......
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02.06.2022 09:29 Ответить
Вже багато разів тут писав і ще раз напишу: дружба фріца і кацапа вже впродовж багатьох століть завжди закінчується кровавою бойнею в Європі. Завжди! Вони, або разом когось вбивають, або одне одному в тому помагають, або між собою, але то завжди, то вже закономірність.
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02.06.2022 09:30 Ответить
І здавалося б, до чого тут північний поток 2... 😕
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02.06.2022 09:31 Ответить
ця війна ведеться на німецькі гроші, **** продажна
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02.06.2022 09:33 Ответить
Данке, фрау Ріббентроп.
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02.06.2022 09:35 Ответить
Цинічна стара ***** мєркєль... Вона ще торік домовлялась з ****** не починати війну, а дати їй добути своєї каденції та добудувати поток. Тепер вона тіпа нє Ажєдала такого варвартства від *****. Її й трясло вже і моталась то до крємля то до США. Все переймалась за північний потік, щоб німчура була монополістом в ЄС на перепродажі кацапсячого газу.
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02.06.2022 09:35 Ответить
еще одна звонилка появилась
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02.06.2022 09:35 Ответить
"Ай-яй-яй-яй-яй! А кто это сделал?"
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02.06.2022 09:36 Ответить
О виповзла горбата тварюка штазі.
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02.06.2022 09:45 Ответить
zasunte ee obratno v naftalin.
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02.06.2022 09:45 Ответить
Все що говорить німчура - немає абсолютно ніякого значення . Це найпідліша , найкорумпованіша та найбрехливіша нація , очільники якої харчуються з російського корита та всю свою історію провокують постійні війни , фінансуючи нацизм , рашизм , фашизм та комунізм .
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02.06.2022 09:47 Ответить
Может Меркель смотрела всё это время раша 24, где рассказывают как орки пришли с цветами остановить нашу - гражданскую войну?
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02.06.2022 09:50 Ответить
Путлер затримав зарплату, то зразу вилізло. Це ти спонукало х...ла до війни і весь світ про це знає. На тобі, як і на Штанмаєрі, кров наших дітей. Живи з цим. Україна пам'ятає!
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02.06.2022 09:52 Ответить
Тільки великої "обеспокоєнності" нам і не вистачало
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02.06.2022 09:53 Ответить
Эта ******* закрыла немецкие АЭС, чтобы подсесть на нефте-газовую путинскую иглу. Сейчас обосралась.
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02.06.2022 09:55 Ответить
ваще пох что она городит
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02.06.2022 09:58 Ответить
Та ви що? Бабця проснулась? Їй сказали про війну?
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02.06.2022 09:58 Ответить
Лицемірна німецька шлюха, котра 18 років на посаді канцлера Німеччини, разом із французькими жабоїдами годували із європейської казни, рашистського вбивцю українського народу.
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02.06.2022 09:59 Ответить
Що можна сказати окрім матюків?..........
Загнала свою країну у залежність від московії. Продала за нафтогаз принцип побудови світового порядку.
Узагальнюю: обісралась на 100%.
Про що їй зараз говорити?
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02.06.2022 10:01 Ответить
Теперь Меркель просто обязана приехать в Бучу и поддержать вступ Украины в НАТО И ЕС - надо как-то свои промахи БЫСТРО ИСПРАВЛЯТЬ
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02.06.2022 10:01 Ответить
шо, праснулася курва толстожопая?!! надо было большэ с ****** обнимацца и северных потопов строить....
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02.06.2022 10:02 Ответить
"Варум ді медхен лібен ді зольдатен?" 🤔 Це слова німецької пісеньки часів Другої Світової війни накшалт "Еріки". Ці слова перекладаються "Чому дівчата ******* так солдатів". У німців навітьнеаинні пісеньки про дівчат були аб про війну, або у вигляді маршів, як про дівчину-квітку" Еріка". Германські племена були свого роду такими собі ординцями Європи, як захоплювали землі і полабських слов'ян, і навіть Туманного Альбвону, не кажучи вже про постійні конфлікти із США Древнього Світу Римську імперію. Саме тому кацапи з германцями настільки духовно близькі. Германські племена під впливом Риму вже давно не є варварами, як кацапи, але дух війни зближує їх з новітніми варварами. Тому вони завжди швидше знайдуть мову з кацапами-ординцями, ніж із споконвічними своїми суперниками слов'янами. І справа тут навіть не у Меркель. Як бачимо, таких "меркель" там у політичних колах їхніх окремих земель хоч греблю гати. І ця тяга до культу смерті як у германців, так і у ординців лікується лише поразками. І чим поразка нищівніша, тим кращий результат лікування. Так двічі програвши у світових війнах німці стали майже пацифістами, хоча духовний зв'язок з варварами кацапами все ще зберегли.
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02.06.2022 10:03 Ответить
Вы там воюйте. Я тут посижу.
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02.06.2022 10:03 Ответить
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02.06.2022 10:05 Ответить
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02.06.2022 10:06 Ответить
Фрау штазі! Ти запіздиласьЯ!
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02.06.2022 10:09 Ответить
Шоб ти здохла, хвойда путінська!
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02.06.2022 10:10 Ответить
Будь ти проклята, стара курва!
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02.06.2022 10:24 Ответить
Моральное убожество, взлелеявшее рашизм
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02.06.2022 10:30 Ответить
"Моя солидарность - с Украиной", - подчеркнула она".

Ай-яй-яй...
А что на это твой "друг валодя" скажет? Не опасаешься того , что он публично признает то, что ты закулисно с ним в постели кувыркалась? За газпромовское бабло.
Элитная проститутка из публичного дома штази.
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02.06.2022 10:38 Ответить
Та ти шо
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02.06.2022 10:39 Ответить
Сама стерва гэдээровская раскочерагила эту войну..
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02.06.2022 10:40 Ответить
Та да.
Либер фроинд Вольдемар обещался за три дня....
А тут такие обсиратушки ,пора выражать обеспокоенность.
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02.06.2022 10:42 Ответить
Старуха Изергиль должна нести вину за действия ее любимого пуйла, она его вскормила и всячески оберегала.
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02.06.2022 10:43 Ответить
Ця ЗАросійщена німкеня показала всій Європі, як те, що в близькій перспективі здавалось талановитим, удалекій перспективі виявилось фатальною помилкою. Особливо все, що пов'язано з фєдєрацією. Визнати помилку свою здатні тільки великі та сильні особистості ! Ну, що не ясно тепер з фрау ???
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02.06.2022 10:46 Ответить
Украина получила от Германии 5 тыс. военных касок... (С)
Совет от Демусики: "Наденьте одну каску на голову, а другую возьмите в руки и скрытно подползите к окопам руZZких. Дальше неожиданно прыгаете в окоп и молотите супостатов по голове каской что в руках. Ошарашенные противники впадают в уныние и разбегаются!"
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02.06.2022 10:51 Ответить
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02.06.2022 11:24 Ответить
Немчура херова фактически с другАм владимиром организовала войну, а теперь выразила солидарность. Засунь **** швабская себе эту солидарность в гузно.
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02.06.2022 11:31 Ответить
Тебе паскудь у пеклі зачекалися. Ти така само винуватиця цієї війни, як і вирощене тобою Ху.ло
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02.06.2022 11:34 Ответить
Боїться бути страченою як пособник рашизму.
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02.06.2022 11:43 Ответить
А окрім солідарності непогано б ще відповідальність на себе взяти цій комсомолці. І не тільки політичну.
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02.06.2022 11:55 Ответить
Та пішла та курка... до курятнику!
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02.06.2022 11:57 Ответить
о, курвисько старе вилізло, ти підстилка хуІловська штаZZі, якби не ти і не твій потік 2 ***** б не думало що воно безкарне.
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02.06.2022 12:01 Ответить
Коли буде новий Нюрнберзький трибунал, фрау Меркель має там сидіти поруч з путінською камарільєю. Бо вона є співзасновником ******** росії і має відповідати за злочини також. Хай навіть вдягне свою гебістську уніформу вже не соромлячись.
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02.06.2022 12:01 Ответить
Коли буде новий Нюрнберзький трибунал, фрау Меркель має там сидіти поруч з путінською камарільєю. Бо вона є співзасновником ******** росії і має відповідати за злочини також. Хай навіть вдягне свою гебістську уніформу вже не соромлячись.
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02.06.2022 12:01 Ответить
о, курвисько старе вилізло, ти підстилка хуІловська штаZZі, якби не ти і не твій потік 2 ***** б не думало що воно безкарне.
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02.06.2022 12:01 Ответить
Ця чамачечча городська спочатку втопила Європу у емігрантах,а далі вигодовувала новий московський рейх і всіляко його підтримувала. Стара **** має сидіти в тюрмі!
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02.06.2022 12:14 Ответить
Пропутінська ************. Видно добре він тебе "товк" біля брандербурських воріт. Своїми "потоками" привела сюди війну. "Зі валодзєй нужьньо расховариват." Продажна німецька ковбаса.
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02.06.2022 12:16 Ответить
ця потвора зробила цю агресію вона така як і пуйло підсудна і повинна сидіти в тюрмі
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02.06.2022 12:29 Ответить
Шотакоє? ***** не продовжив абонемент?
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02.06.2022 12:30 Ответить
С твоей подачи, сутулая тварь!
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02.06.2022 12:34 Ответить
3 месяца понадобилось чтобы открыть рот. Могла не напрягаться.
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02.06.2022 12:44 Ответить
Тупа єхидна комсомольська 3,14да.
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02.06.2022 13:32 Ответить
Шож такое. Транш задержали с козлостана
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02.06.2022 14:11 Ответить
фрау вышла из комы?
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02.06.2022 14:15 Ответить
пошла она ***** со своим фальшивым сочувствием!
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02.06.2022 14:30 Ответить
Ура! бабушка анжела С ПОЛОВЫМИ ОРГАНАМИ ДЕДУШКИ ВОВЫ проснулась! ха-ха-ха-ха-ха
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02.06.2022 15:23 Ответить
Нажаль, Меркель створила цю російську потвору, підтримуючи пуйла, розвиваючи з ним торгівлю на крові поневолених народів і поставивши перепони для ступу України в НАТО, підставила нас під війну з росією. Цю помилку не змиють ні виправдання, ні каяття. Загинули десятки тисяч невинних дітей і жінок, які були згвалтовані і закатовані нелюдями із диких смердючих боліт. Зруйнована вся економіка України, пограбовані фактично всі підприємства, порти, заводи.
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02.06.2022 16:04 Ответить
сонце пригріло, гадюки повилазили
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02.06.2022 16:47 Ответить
шлюха путлеровская.
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02.06.2022 19:18 Ответить
Згадаймо як Зеленський на третій день вторгнення https://www.tiktok.com/@tsikavo.krasyvo/video/7069441556163398918?_d=secCgwIARCbDRjEFSACKAESPgo8Pz93mw6wXXm8qx1V2kxFB0J6hKCLWRty4JIhTyla8TUuQcHhqVF%2FbZgmI79s4jF6ujYoCiCQ0oV7mTLrGgA%3D&language=ru&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAA4RinYghv4vBT4RTG0nRHzjl_eFSJoZxqaQawqf4cVrzkzy56C33G_ZdgtlEJiy_q&share_app_id=1233&share_item_id=7069441556163398918&share_link_id=53432c7d-991b-40d6-b981-728ad85c3e6b&source=h5_m&timestamp=1645987162&u_code=dd2am14f01e98c&ugbiz_name=Main&user_id=6839722426928137222&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=viber&_r=1 зарепетував - вони брехали, що не будуть бомбити мирне населення. А тепер для цієї хвойди війна варварска. Вам не здається, що вони обоє погодили Путіну таку собі спеціальну операцію з невеликими жертвами, а потім здивовані і розчаровані, що їх обманули.
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02.06.2022 20:18 Ответить
 
 