Это варварская война, - Меркель впервые за многие месяцы выразила солидарность с Украиной, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые после месяцев молчания выразила солидарность с Украиной, страдающей от полномасштабного нападения РФ.
Свою позицию она озвучила на мероприятии в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Меркель назвала войну "варварской" и заявила, что поддерживает усилия, которые нынешнее немецкое правительство прилагает, чтобы ее прекратить.
"Моя солидарность – с Украиной", - подчеркнула она.
Сразу после вторжения Российской Федерации в Украину в феврале экс-канцлер публично осудила действия Москвы. Но после этого она замолчала на несколько месяцев, вызвав этим удивление и критику в свой адрес.
Актер Ульрих Маттес, друг Меркель, защищал ее, сказав журналу Stern на этой неделе, что война беспокоит ее, но она не хочет вмешиваться. "Я подозреваю, что она не хочет быть своего рода второстепенным канцлером", - цитируют его слова.
Ранее Меркель вызвала критику со стороны США и других за поддержку запланированного газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа в Германию. Преемник Меркель Олаф Шольц закрыл проект.
Она также отмечала необходимость продолжить общение с президентом России Владимиром Путиным даже после оккупации Крыма и войны на востоке Украины.
Некоторые другие немецкие политики, в том числе бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с Россией, возможно, была слишком оптимистичной.
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1. взасос дружила с вовой
2. наводнила Германию ближневосточными цыганами.
Скільки вона при владі була ? То це воно і є.
Загнала свою країну у залежність від московії. Продала за нафтогаз принцип побудови світового порядку.
Узагальнюю: обісралась на 100%.
Про що їй зараз говорити?
Ай-яй-яй...
А что на это твой "друг валодя" скажет? Не опасаешься того , что он публично признает то, что ты закулисно с ним в постели кувыркалась? За газпромовское бабло.
Элитная проститутка из публичного дома штази.
Либер фроинд Вольдемар обещался за три дня....
А тут такие обсиратушки ,пора выражать обеспокоенность.
Совет от Демусики: "Наденьте одну каску на голову, а другую возьмите в руки и скрытно подползите к окопам руZZких. Дальше неожиданно прыгаете в окоп и молотите супостатов по голове каской что в руках. Ошарашенные противники впадают в уныние и разбегаются!"