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Войска РФ продолжают обстреливать Харьков и область, есть жертвы. Враг сосредоточен на обороне и удержании позиций в регионе, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,харківщина

Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла 1 женщина, 1 человек получил ранение. Еще три женщины, находившиеся в школе, спасены сотрудниками ГСЧС.

Еще 2 мирных жителя Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов.

"Кроме того в течение минувших суток оккупанты обстреливали с.Циркуны Харьковского района. 1 человек получил ранения. Россияне также били по г.Чугуев, с.Коробочкино и пгт Клугино-Башкировка Чугуевского района. 4 мирных жителей получили ранения", - отмечает глава региона.

Синегубов также сообщает, что на территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском и Изюмском направлениях враг в основном сосредоточен на обороне и удержании оккупированных территорий. Все попытки атаковать со стороны россиян безуспешны. Наши военные продолжают наносить врагу потери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошлые сутки в результате обстрелов на Харьковщине погибли 4 человека, 7 получили ранения, - Синегубов

"Верим в нашу победу и помогаем ВСУ! Слава Украине!" - резюмирует он.
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Де знищені квартали в Білгороді, Курську чи Брянську? Хто забороняє українській армії завдавати ударів у відповідь і чому? Влада допомагає путіну реалізувати свої плани в Україні та зламати опір українців??
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02.06.2022 09:55 Ответить
На вопрос "где?" ответ прост: в просранных выборах, точнее, в тупых бошках дебилов, наполненных "просто Марией", Леней Голубковым, сериалами "менты" , "бандитский Петербург" и, конечно, " слуга народа", спиртом Роял и водкой Распутин, "кернес хоть что-то делает для харькова", "кучма уже накрал, больше не будет","добкин не поднимет тарифы"...
Быдло и их заложники - электоральное меньшинство, закономерно и логично получают тротил на головы... И даже тупые ватники нарасие оказались чуточку умнее, раз все-таки делали снаряды и ракеты в то время, когда быдло бухало на "фазендах".
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02.06.2022 11:13 Ответить
 
 