РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10293 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
52 125 208
война (46726) обстрел (20139) оружие (9382) помощь (6141) США (23182)

Россия может ответить на поставки американского оружия массовым обстрелом Украины, - NYT

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Из-за поставок нового вооружения Украину может ожидать массированный обстрел со стороны России.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По данным издания, "моментом истины" будет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины со стороны России, после которого станет понятно, сможет ли Киев удержаться и не наносить ответный удар по территории РФ.

"США заявили, что по территории России удары не будут наноситься (и это повторил вчера Зеленский). Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или юридически признала (Донбасс). Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий, непонятно. Теоретически это может вызвать эскалацию", - говорится в статье.

Читайте также: 4 системы HIMARS, 4 вертолета, радары и противотанковое оружие, - Пентагон обнародовал список вооружения, которое передается Украине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+112
NYT оплатили из РФ дешевую статью. Какая еще может быть эскалация от РФ в нынешней войне ? Они пустили в ход все свои козыри.
показать весь комментарий
02.06.2022 11:08
+67
показать весь комментарий
02.06.2022 11:10
+66
АГА! А сегодня в 5 утра- что было по Украине- "утрення гимнастика" или "музыкальный киоск"??!! сирены.... ракеты старт 8 калибров с моря сразу.. вченра вечером также... а до этого начиная с 24 февраля что было..... да и сама война началась именно с прилетов ракет по всей Украине в 4 утра и что это было какое оружие, поставки кого и чего- так взбесили Россиию и лично Путина?! иностранные СМИ все больше и больше становятся или придурковатыми или проплаченными рупорами ***********...проститутки короче...
показать весь комментарий
02.06.2022 11:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
РОССИЯ МЕДЛЕННО НО УВЕРЕННО ИДЁТ НАХЙ !!!
показать весь комментарий
02.06.2022 15:03 Ответить
Що за дурне попередження? А до цього часу обстрілів території не було?
показать весь комментарий
02.06.2022 15:05 Ответить
ПІдар ботоксний,ми твою рашку *********** в хлам,якщо ти почнеш масіровано бомбити Україну!
І розпочнемо з московії - наш Володимир будував,нам завіщав знищити до тла цю гидоту!
показать весь комментарий
02.06.2022 15:55 Ответить
NYT - лівацька помойка
показать весь комментарий
02.06.2022 16:08 Ответить
Йде війна, яка ще може бути вища ескалація, пустодзвони з NewJork Times?
показать весь комментарий
02.06.2022 16:54 Ответить
росія вже 3 місяці масово обстрілює україну
показать весь комментарий
02.06.2022 20:40 Ответить
Страница 3 из 3
 
 