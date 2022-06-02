Россия может ответить на поставки американского оружия массовым обстрелом Украины, - NYT

Из-за поставок нового вооружения Украину может ожидать массированный обстрел со стороны России.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По данным издания, "моментом истины" будет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины со стороны России, после которого станет понятно, сможет ли Киев удержаться и не наносить ответный удар по территории РФ.

"США заявили, что по территории России удары не будут наноситься (и это повторил вчера Зеленский). Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или юридически признала (Донбасс). Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий, непонятно. Теоретически это может вызвать эскалацию", - говорится в статье.

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