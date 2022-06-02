Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 850 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1363 танка и 3354 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 июня потери личного состава противника составляют около 30 850 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 30850 (+150) человек ликвидировано,
танков – 1363 (+2) ед.,
боевых бронированных машин - 3354 (+11) ед.,
артиллерийских систем - 661 (+2) ед.,
РСЗО - 207 (+0) ед.,
средств ПВО - 95 (+1) ед.,
самолетов - 210 (+2) ед.,
вертолетов - 175 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 521 (+2),
крылатые ракеты – 120 (+0),
корабли /катера - 13 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед.,
специальной техники - 51 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Дефицит повальный...демография на грани катастрофы...казала Голикова ещё 3 года назад...
то 30 850 зажмурених, спалених в нуль, і розірваних на шматки орків.
далі буде....