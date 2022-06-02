Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 850 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1363 танка и 3354 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 июня потери личного состава противника составляют около 30 850 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 30850 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1363 (+2) ед.,

боевых бронированных машин - 3354 (+11) ед.,

артиллерийских систем - 661 (+2) ед.,

РСЗО - 207 (+0) ед.,

средств ПВО - 95 (+1) ед.,

самолетов - 210 (+2) ед.,

вертолетов - 175 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 521 (+2),

крылатые ракеты – 120 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед.,

специальной техники - 51 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.