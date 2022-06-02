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армия РФ (15355) война (46726) Генштаб ВС (4273) Россия (91250) уничтожение (3824) техника (1541) потери (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 850 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1363 танка и 3354 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 июня потери личного состава противника составляют около 30 850 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 30850 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1363 (+2) ед.,

боевых бронированных машин - 3354 (+11) ед.,

артиллерийских систем - 661 (+2) ед.,

РСЗО - 207 (+0) ед.,

средств ПВО - 95 (+1) ед.,

самолетов - 210 (+2) ед.,

вертолетов - 175 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 521 (+2),

крылатые ракеты – 120 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед.,

специальной техники - 51 (+2).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 850 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1363 танка и 3354 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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кількість втрачених осіб рашку не лякають зовсім..., там вже звикли до того, що не самих громадян ні самі громадяни себе як людей не розглядають..., ось путін - це людина, лавров - людина, а вони так, сміття..., витратні матеріали...
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02.06.2022 11:14 Ответить
междупрочим - первый это *****, а другой это конь. остальные тоже нелюди.
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02.06.2022 11:17 Ответить
і саме тому росія, днями, дозволила чоловікам до 65 років йти на контракт, правда ж? )) ну подумаєш, критично бракує навченого військового персоналу, що вже й викладачів з курсантами військових вишів повигрібали, а тепер взялися за пенсіонерів
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02.06.2022 12:56 Ответить
Але оголосити мобілізацію у самій немитій не наважуються, обмежуються контрактниками, ПВК й найманцями з Сирії, Лівії та ін. Мобілізують лише на окупованих територіях - ці, взагалі, витратний матеріал.
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02.06.2022 13:27 Ответить
Минус 2 самолёта - это ++ !!!
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02.06.2022 11:16 Ответить
Бабы больше не рожають на рабZee...маршал жюков обдурил советских баранов...
Дефицит повальный...демография на грани катастрофы...казала Голикова ещё 3 года назад...
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02.06.2022 11:22 Ответить
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02.06.2022 12:21 Ответить
30 850 "осіб"?
то 30 850 зажмурених, спалених в нуль, і розірваних на шматки орків.
далі буде....
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03.06.2022 01:46 Ответить
 
 