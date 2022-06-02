Передавал координаты для обстрелов и данные о перемещении ВСУ: В Сумской области задержали мужчину, который сотрудничал со спецслужбами РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мужчина, который передавал информацию о перемещении ВСУ российским оккупантами, задержан в Сумской области.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным прокуратуры, мужчина с первых дней войны начал сотрудничать с представителем спецслужбы РФ. Он передавал ему информацию о перемещении военных Вооруженных сил Украины, а также предоставлял координаты для обстрелов населенных пунктов одной из громад.
Мужчина задержан и ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения.
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ЧернобаевПетр Алексеевич
Колеги , недопрацьовуєте!
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Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .
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ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?
Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .
ещё могут оплачивать и из украинских банков
ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?
Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .
ещё могут оплачивать и из украинских банков
ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?
З такими Законами і Україну здамо!
Виховні процедури викласти в тікток з питанням "ті гроші того вартували? з тобою буде так само". Пошарити по сепарським паблікам.