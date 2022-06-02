Оккупанты расстреливают украинских чиновников в Мариуполе, десятки волонтеров содержат в тюрьме, - мэр Бойченко

Рашисты в оккупированном Мариуполе расстреливают украинских волонтеров и чиновников, поскольку те отказались сотрудничать с местными "властями" и коллаборантами.

Об этом сообщает мэр Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. По меньшей мере один госслужащий казнен через расстрел. Также в тюрьме в Еленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты и воду в заблокированный город. Ожидает приговора фейковой "республики" и украинская судья, которая рассматривала несколько резонансных дел по поводу сепаратизма. Есть сообщение о применении к ней пыток", - говорится в сообщении.

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