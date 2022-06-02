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Оккупанты расстреливают украинских чиновников в Мариуполе, десятки волонтеров содержат в тюрьме, - мэр Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Рашисты в оккупированном Мариуполе расстреливают украинских волонтеров и чиновников, поскольку те отказались сотрудничать с местными "властями" и коллаборантами.

Об этом сообщает мэр Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. По меньшей мере один госслужащий казнен через расстрел. Также в тюрьме в Еленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты и воду в заблокированный город. Ожидает приговора фейковой "республики" и украинская судья, которая рассматривала несколько резонансных дел по поводу сепаратизма. Есть сообщение о применении к ней пыток", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+17
Після війни треба відверто називати прізвища винних у цьому посадовців.
Інакше мертві не пробачать.
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02.06.2022 11:29
+17
А на что вы рассчитывали вообще то когда дали окупантам зайти в Украину? На то они и окупанты. Чтобы этого не было и содержат большую и сильную армию и уничтожают окупантов начиная с границы а не пускать без единого выстрела вглубь страны
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02.06.2022 11:35
+17
Ці смерті на совісті оманського клоуна. Якщо вона в нього є.
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02.06.2022 11:35
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Після війни треба відверто називати прізвища винних у цьому посадовців.
Інакше мертві не пробачать.
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02.06.2022 11:29 Ответить
После войны на границе с московией надо ставить пятиметровую стену, минные поля, рвы со змеями
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02.06.2022 11:35 Ответить
для змей холодно. будут работать только с конца весны до начала осени.
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02.06.2022 11:39 Ответить
Якщо в тилу зрадник, то ті рови до одного місця.
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02.06.2022 11:41 Ответить
К сожалению, никакая стена не убережет от обстрелов и ракетных ударов.
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02.06.2022 11:55 Ответить
ЗАРАЗ необхідно називати прізвища тих, хто НІЧОГО не робив щоб запобігти війні!
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02.06.2022 11:44 Ответить
А ми ніяк не посадимо опзжну всю агентуру на пожиттєво з конфіскацією. Що з мураєвим? Чому дали добро на в'їзд овсянніковій? Чому РПЦ МП досі існує? Чому глашатають сєпарські журнашлюхі?
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02.06.2022 15:44 Ответить
Ну ты то драпанул на второй день войны, да , мэр? Бросив весь город , даже не пытаясь начать эвакуацию гражданских.
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02.06.2022 11:31 Ответить
при военном положении в городах вводятся военные администрации и все подчинено им на период сего положения. По поводу кто =драпанул= и почему Мелитополь стал проходным двором для интервентом надо задавать в первую очередь не Бойченко....
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02.06.2022 13:05 Ответить
машка обурилась і Денисову звільнили, хоча у період воєнного стану забороняється звільняти омбудсмена , але в нас і досі слухаються запорєбріка.
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02.06.2022 11:32 Ответить
А на что вы рассчитывали вообще то когда дали окупантам зайти в Украину? На то они и окупанты. Чтобы этого не было и содержат большую и сильную армию и уничтожают окупантов начиная с границы а не пускать без единого выстрела вглубь страны
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02.06.2022 11:35 Ответить
Тссс, не мешай, там чиновников стреляют. Я б этих продажных судей, ментов и плокулолов давно всех бы пострелял!!! Трухина они не могут в лесок отпустить
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02.06.2022 11:36 Ответить
Расстреливают тех, кто отказался сотрудничать с кацапами. А те что перебежали в порядке.
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02.06.2022 11:44 Ответить
Ці смерті на совісті оманського клоуна. Якщо вона в нього є.
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02.06.2022 11:35 Ответить
Бойченко предатель сбежавший Иуда из Мариуполя, вор ... У кого вы публикуете??? .... Мат
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02.06.2022 11:36 Ответить
Краще було би, якби мер залишився під окупацією і або був би вимушений співробітничати з фашистами під тортурами або пішов би під розстріл, диванний ти воїне?
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02.06.2022 21:47 Ответить
Треба діяти симетрично. Рейдернути яку парашу в прикордонні області і провести там референдум щоб мати право казати що це проукраїнська область росії, а тих хто не захоче співпрацювати усіх засудити та стратити.
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02.06.2022 11:36 Ответить
У нас нету на это ресурсов да и боневтик не позволит. так что забудь
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02.06.2022 11:39 Ответить
Ну хоть какое то село на курщине можем на часок захватить. Хватит и референдум провести, и присоединить к Украине. А главное расстрелять всех кто равен или выше ранга почтальена.
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02.06.2022 11:45 Ответить
нам і 95 кварталу вистачить
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02.06.2022 11:53 Ответить
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02.06.2022 11:39 Ответить
Северодонецк тоже не сдадим. Интересно, про что ещё выскажется брехун?
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02.06.2022 11:44 Ответить
Все в стилі нацистів, а то і гірше... Моя бабуся розповідала, коли нацисти окупували село в якому вона жила, то вони розквартировувались по хатах. Каже, курей не ловили, свиню в хліву не чіпали, корову теж. Правда каже заставляли їх годувати, пили яйця, молоко, мене вигнали жити в повітку. А коли червона армія наступала, каже, вони вночі тихенько пішли, мене з моєю мамою маленькою не будили і навіть постіль за собою заправили. Залишили для маленької купу шоколаду та якусь іграшку. (Мабуть у якогось німця діти були) А тепер порівняймо з кацапами. Думаю всім зрозуміло шо це за тварини...
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02.06.2022 11:46 Ответить
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02.06.2022 11:52 Ответить
Треба запретить оплаты на карты в Украину из банков пост совка ‼️‼️‼️
Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .

ещё могут оплачивать и из украинских банков
ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?
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02.06.2022 11:58 Ответить
медведчука обслоговує, що б про пороха більше наговорив....
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02.06.2022 12:14 Ответить
Кацапи і є реальні нацисти.
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02.06.2022 12:11 Ответить
 
 