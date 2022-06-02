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В Киеве разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

алкоголь

В столице с сегодняшнего дня разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал КГГА.

Также напоминается, что продажа алкоголя в заведениях общественного питания возможна с 11:00 до 22:00.

Читайте также: В Киеве с 16 мая разрешили продажу алкоголя в общепитах
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Топ комментарии
+10
Алкоголь это акциз. Акциз это налоги. Налоги это возможность платить зарплаты, пенсии, и даже закупать оружие. И при этом поменьше включать печатный станок.
Так что отвык не отвык, а надо себя заставлять если не пить, то хотя бы покупать.
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02.06.2022 12:12
+4
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02.06.2022 11:46
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А навіщо ? Вже всі відвикли.
Зараз не до п'янок.
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02.06.2022 11:40 Ответить
Ну мені позавчора забажалося, наприклад, пива випити під вечерю... сидів собі і лаявся що неможу піти купити.
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02.06.2022 11:54 Ответить
можно было купить все и в любое время
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02.06.2022 12:01 Ответить
я два раза покупал у знакомых. пока не закончилось наличие а пополнить они немогли потому что завоза не было.
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02.06.2022 12:10 Ответить
можно было купить все и в любое время
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02.06.2022 12:01 Ответить
Про п'нки все вірно, зараз відвикли вже всі, але обмежання безглузде. Сусід алкоголик через тиждень після початку війни помер від серцевого нападу, бо у абстиненті не мав де купити собі бухла, син його розповів.
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02.06.2022 11:57 Ответить
Ну не знаю. Реально в продаже алкоголя легально не было токо в марте. Потом хоть залейся. А через всяких кентов знакомых можно было взять алкоголь нормального качества. пива и вина с вискарем, конечно же нет, но вот нормальную спиртягу качества люкс очень даже без проблем. Дальше бадяжишь, добавляешь присадки всякие и получаешь напиток не хуже магазинной казенки.
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02.06.2022 12:15 Ответить
2 апреля я попал в АТБ... асоритмент был очень бедный. ближе к средине и концу апреля - опять нормальное появилось что то. с сигаретами была беда полная, я курю львовские, их естественно небыло нигде, пришлось курить всякую парашу
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02.06.2022 12:21 Ответить
Когда у нас начали продавать алкоголь и я зашел в АТБ, то подумал, что война закончилась. Полки ломились тупо от всего. тоже примерно середина апреля.
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02.06.2022 12:29 Ответить
Алкоголь это акциз. Акциз это налоги. Налоги это возможность платить зарплаты, пенсии, и даже закупать оружие. И при этом поменьше включать печатный станок.
Так что отвык не отвык, а надо себя заставлять если не пить, то хотя бы покупать.
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02.06.2022 12:12 Ответить
Слыш, уважаемый. Открылся пляжный сезон. Как тут без пивка таранку жрать на гарячем песочке киевского моря, ты вообще в своем уме, ептыть?
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02.06.2022 11:45 Ответить
а шо, на пиво тоже были ограничения?!
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02.06.2022 11:51 Ответить
А водочкой шлифанутся?
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02.06.2022 11:51 Ответить
хм. обычно наоборот.
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02.06.2022 12:01 Ответить
какие времена, такие и нравы
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02.06.2022 12:03 Ответить
ты либо на западе, либо вобще не в Украине. никакое бухло в Киеве не продавалось аж до 1 апреля. много алкашей отклеилось изза денатурата и стекломоя, развелось бутлегеров в гаражах и частных секторах с самогонными апаратами, многие магазинчики хлопнули за продажу из под полы, завоза на оптовые склады не было.
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02.06.2022 12:09 Ответить
На сколько я знаю первыми сдались в Тернополе. Мотивируя это тем, что местные пивзаводы должны пополнять местный бюджет. Ну а дальше понеслась. Потом сдались сопряженные западные области. В принципе от пива вред не велик. Это не водяра от которой некоторым башню срывает.
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02.06.2022 12:20 Ответить
пивной алкоголизм опаснее, быстрее привыкаешь а потом лет через пяток понеслась цепная реакция
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02.06.2022 13:18 Ответить
Я вот тоже хочу на озеро поехать. без шашлыков. просто поплавать и позагарать. без бухла. токо горючки нету. вернее есть, но то нз. А стоять в очереди по 3 часа шоб залить бак западло
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02.06.2022 12:05 Ответить
можно хоть сейчас, хоть 100 литров, с доставкой к машине, но по 90 гривен
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02.06.2022 12:13 Ответить
за такие деньги я лучше в Турцию слетаю, токо не выпускают
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02.06.2022 12:25 Ответить
эм... стесняюсь спросить... доставка с Мукачево до Запорожья бесплатная?
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02.06.2022 15:27 Ответить
тогда мне две. по 100.
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02.06.2022 15:29 Ответить
Майже совок. Пиво з 11-00 до 19-00. Вотка з 14-00 теж до 19-00.
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02.06.2022 11:43 Ответить
не заздри
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02.06.2022 11:52 Ответить
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02.06.2022 11:46 Ответить
війна вже закінчилась??? Власники великих торгових мереж дожали Вєталю чи занесли то що потрібно?
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02.06.2022 11:51 Ответить
ПацЫки с Троещины ликуют. А что? не тока Иигар Валерачу греть пузико на яхте. Пойдем на пляж и зажжем. Плевать что где-то жрать кому-то нечего, наголосовали, жерите
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02.06.2022 11:56 Ответить
можно было купить все и в любое времям только дороже и с риском травонуться
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02.06.2022 12:02 Ответить
місто готується до обіцянихзе шашликів....чудова новина....
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02.06.2022 12:04 Ответить
Шашлыки это святое вообще-то
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02.06.2022 12:08 Ответить
Не розумію цієї держави..здорові молоді чоловіки до 30-и років бухають як нічого і не сталось в країні. Я не кажу всіх відправити на фронт, там їм без досвіду робити нічого, але можна організувати збори, навчати роботі зі зброєю, в тому числі наданою Заходом, якимось тактичним навикам. Ні - одні гинуть сотнями кожен день, інші сидять в генделиках та набивають пузо пивом. Дивишся футбол вчорашній - в Шотландії 3 тис наших вболівальників, глянув також молоді здорові чоловіки до 35 рік поголовно. Що вони там роблять коли тут війна??? Втікли на заробітки та на сите життя?
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02.06.2022 12:31 Ответить
ну кто-то же должен потом проголосовать за зеленского, когда все закончится, не?
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02.06.2022 12:35 Ответить
С окопа пишем? Дидам кстате по 100 грамм полагалось регулярно. И никто не жужжал.
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02.06.2022 12:47 Ответить
Судячи з кількості постів, тема не менш актуальна, як постачання зброї Німеччиною.
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02.06.2022 13:00 Ответить
А продажа топлива на каждой заправке вам не нужна. Но тут вы бессильны конечно же, то есть похер вам, у вас талоны за мой счет и за мои налоги
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02.06.2022 13:21 Ответить
Дебилизм.
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02.06.2022 13:48 Ответить
Я полностью согласен. Потому, что такие разливайки как Червоненьке і Біленька оформились как магазин-кафе и торгуют до 22.00 контрабасными спиртовыми настойками. А нормальные магазины теряют прибыль и акциз не идет в бюджет.
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02.06.2022 14:01 Ответить
 
 