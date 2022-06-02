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В Киеве разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В столице с сегодняшнего дня разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал КГГА.
Также напоминается, что продажа алкоголя в заведениях общественного питания возможна с 11:00 до 22:00.
Топ комментарии
+10 Da Y 59f9ce01
показать весь комментарий02.06.2022 12:12
+4 частный сектор
показать весь комментарий02.06.2022 11:46
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Зараз не до п'янок.
Так что отвык не отвык, а надо себя заставлять если не пить, то хотя бы покупать.