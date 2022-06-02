В Киеве разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00, - КГГА

В столице с сегодняшнего дня разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал КГГА.

Также напоминается, что продажа алкоголя в заведениях общественного питания возможна с 11:00 до 22:00.

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