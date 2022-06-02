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Новости За рубежом
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Легендарный танцор Барышников обратился к Путину: Ваш русский мир умрет от своих страхов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

баришніков

74-летний танцовщик Михаил Барышников обратился к президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что "русский мир" умрет от страха.

Барышникова возмутило блокирование сайта проекта "Настоящая Россия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

Приводим его обращение к Путину полностью.

"Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш веб-сайт - веб-сайт "Настоящей России". Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте.

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Как и раньше, когда в моем детстве ваши тонкошеие предшественники мне, сыну русского офицера в Латвии, назначили роль оккупанта, она не прилипла. Я выучил латышский язык, а с 26 лет, навсегда отвергнув роли, назначаемые вашими учителями, вот уже почти полвека проживаю человеком свободного мира! И меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом — Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие.

Вашему русскому миру - миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть - несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов".

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Проект "Настоящая Россия" создан после начала войны в Украине. Он помогает украинским беженцам, а также людям, вынужденным покинуть РФ.
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Топ комментарии
+34
Украінцам треба думати про себе , а не про сдохнувших кацапів. Вбивають і рушать оселі кацапи в Україні

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02.06.2022 11:52
+30
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02.06.2022 11:54
+21
Я вот уже сколько лет не могу понять, как у них уживается мания величия с манией преследования.
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02.06.2022 12:10
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Московити самі себе лякають Бандерою, самі ж і бояться його.
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02.06.2022 11:47 Ответить
Шот про Яроша забыли
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02.06.2022 12:03 Ответить
Ярош захищає місто Дніпро , а ви де , із окопу ваяєте
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02.06.2022 12:10 Ответить
а баришніков на фото вище схожий на змужнілого муженка
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02.06.2022 13:36 Ответить
na Ganibala Lektera bil'she'
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02.06.2022 17:44 Ответить
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02.06.2022 12:13 Ответить
Я вот уже сколько лет не могу понять, как у них уживается мания величия с манией преследования.
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02.06.2022 12:10 Ответить
Тяжело , наверное уживается :
мания величия ,
мания преследования +
бесконечная диарея
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02.06.2022 12:13 Ответить
З 9 до 21-ї манія величі, з 21-ї по 9-ту манія переслідування. Розривати коло треба, мабуть, медикаментозно.
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02.06.2022 13:51 Ответить
тіко лоботомія,тіко так)))
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02.06.2022 14:45 Ответить
Вони остаточно об'явили себе ворогами західного світу.
І хто знає які ще сюрпризи чекати
Захід забув про безпеку побачивши економічні перспективи у дикунів.
Війна давно вже назріває...не буде більше миру.
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02.06.2022 11:49 Ответить
якщо понад 40 країн світу постачають одній країні (УА), яка відбивається від агресивного вторгнення іншої (ру), зброю і амуніцію - то це вже є стан світової війни
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02.06.2022 11:54 Ответить
Украінцам треба думати про себе , а не про сдохнувших кацапів. Вбивають і рушать оселі кацапи в Україні

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02.06.2022 11:52 Ответить
...бо для москви нацмени (буряти, якути, калмики, даги, татари і под.) - не люди

Кремль продовжує приховувати свої втрати в Україні. Але питання у росіян все ж виникають. Відповідь їм дав голова комітету держдуми з оборони картаполов, сказавши, що «російська армія практично перестала втрачати людей».

Про брехню російської влади говорить лише один факт:
закон про скасування вікової межі для росіян, які бажають пройти контрактну службу в армії, держдума прийняла в екстреному порядку одразу в трьох (!) читаннях.

❗️ Таких законів не приймають, коли «перестають втрачати людей».

З 25 березня, коли російське міноборони востаннє заявляло про 1 351 загиблого в Україні, минуло понад два місяці. За даними українського Генштабу, станом на 25 березня загальні втрати росіян становили 16 100 осіб.

Станом на 1 червня їх вже 30 700. За підрахунками «Медіазони», вдалося знайти 2 227 повідомлень про загибель окупантів, що з'явилися після 25 березня.
https://t.me/spravdi/9735
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02.06.2022 11:52 Ответить
«російська армія практично перестала втрачати людей» - тут московитське міністерство нападу не збрехало. Бо в їхній так званій армії людей ніколи не було, тож і людських втрат в них бути не може.
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02.06.2022 14:17 Ответить
Баришніков колись був на гастролях в США , там і залишився - втік від срюського миру 😕
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02.06.2022 11:54 Ответить
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02.06.2022 11:54 Ответить
Так! В мене точно такі думки. Саме ті які голосували за Зеленського, і ті що голосували за Абинепорошенко і призвали війну на нашу голову. Зеленський кожен день давав ***** натяки на те, що він готовий домовлятись десь посередині, він боявся назвати рашку агресором, що зелені це партія миру, а от ЕС - це партія війни, бо бариги наживаються на війні. На день Незалежності влаштував шоу - всі такі в білому, мир, дружба, жвачка. І наші 73%-ні все це жували та нахвалювали, якого ж вони простого хлопця вибрали з гарними оченятами. Як там кажуть - простота гірше за крадія. То це саме про Зеленського. Він своєю простотою довів нас до війни.
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02.06.2022 12:45 Ответить
Та дайте спокій люди, коли був Порошенко, війна вже йшла, просто десь там, далеко і більшість її не усвідомлювала як війну, якесь там АТО. 73% з тих, що прийшли на вибори, а прийшло меньшість. бо більшість була розчарована в Порошенку і голосувати, чесно, просто не було за кого. Зеленський зовсім не простий, голобородько був цілком і повністю створенний для маніпуляції і вона вдалася на всі сто. Олігархи, корупціонери, фсб-на наволоч що за Порошенка не бідувала, що за Зеленського. Ну так, Порошенко розумніший і що дивує - він кращий оратор ніж Зеленський. Але жоден з них не зробив нормальної суддівської реформи, жоден з них не провів деолігархізацію - а це найголовніше, бо ми так і будемо як гівно в ополонці бовтатися, допоки у нас олігархічна країна.
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02.06.2022 13:04 Ответить
порох почав судову реформу, але зміни не відбуваються так скоро - потрібен час і зусилля. за зеленського навіть ті маленькі досягнення було фактично скасовано і з усіх шпарин полізла стара януковська наволоч
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02.06.2022 13:21 Ответить
Гарно сказано.
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02.06.2022 11:57 Ответить
Молодець!
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02.06.2022 11:59 Ответить
Молодець!
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02.06.2022 11:59 Ответить
Молодець!
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02.06.2022 11:59 Ответить
Молодець!
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02.06.2022 11:59 Ответить
Узькі ліберали проZрали свою страну, а тепер прокинулись ))
Всі без винятку узькі ваєнні караблі традиційно йдуть нах¥й!
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02.06.2022 12:01 Ответить
Юрка Шевчук на концерте в Уфе тоже сказал сильно...на рабZее есть не тол ко дупло путлера... которое лижут даже дети...
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02.06.2022 12:03 Ответить
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02.06.2022 12:03 Ответить
На самом деле российские либералы ненамного лучше путинских россиян. "Хорошая русская" Овсянникова на западе агитирует за снятие санкций с россии. А либерал Серебряников агитирует помогать семьям российских солдат.
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02.06.2022 12:14 Ответить
+ А либерал Каспаров Г.К. предлагает обеспокоен и предлагает защищать русских в Крыму, когда тот станет украинским.
И вроде умный человек...
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02.06.2022 12:24 Ответить
Я с рюzzkими недочеловеками заключил пакт о братстве на 10 лет..и не важно..что это сделал фон Риббентроп...
А.Гитлер...сентябрь 1939 г...
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02.06.2022 12:21 Ответить
хАроший руzzкій =мертвий русскій.І без варіантів.
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02.06.2022 12:32 Ответить
Умничка , и нехер на него звиздеть , там же написано, помогает Украинцам , и захищає Мову .
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02.06.2022 14:09 Ответить
Кайрос Тор ,Вы абсолютно, не правы , у меня , двое товарища руские ,родились в Украине, и защищают Украину , так шо ненадо
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02.06.2022 14:32 Ответить
Баришніков колись втік з совка і прожив нормальне життя, став зіркою світового масштабу, він знає, що каже.
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02.06.2022 15:14 Ответить
 
 