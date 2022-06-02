МИД ответил Лаврову на требования "разминировать порты": Отведите силы и гарантируйте ненападение
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров Лавров заявил, что россияне пропустят суда с зерном, если Украина разминирует порты.
Как информирует Цензор.НЕТ, представитель МИД Украины Олег Николенко объяснил позицию Украины.
"Напав на Украину, Россия взяла в осаду украинские морские порты. Российская армия заменяла часть морской акватории, постоянно предпринимает попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов. В результате российской блокады Украина потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем", – говорится в сообщении.
По словам Николенко, около 22 миллионов тонн зерна застряли в портах и не могут попасть к конечным потребителям, прежде всего в Африке и Азии. Альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблему, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме того, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны.
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"Действия России могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах - даже к голоду. Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое исключит возможность нападения на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации", - подчеркнул представитель министерства.
В то же время, продолжил Николенко, Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в частности, под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.
"Как первый шаг Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности и ненападения на порты и коммерческие конвои. Украина остается верной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предупредить мировой продовольственый кризис", - отметил он.
МИД призывает страны, продовольственная безопасность которых может больше всего пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну.
Пожалуйста, подождите...
14/01/22
Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів голові МЗС Сергію Лаврову на його заяви про те, що "НАТО - геополітичний проєкт, спрямований на захоплення територій".
"Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях", - відповів Сікорський.
параша -- гарант! 😕
Велкам бек у березень-2022?
@Alla91748059·
19 ч
Поражает многозадачность Украины.
Она одновременно готовила нападение на ******** и роZZию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?),
тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
Про що вони кажуть?
Про що вони кажуть?
зелена дурість невиліковна.....досі готові повірити свинособакам....
Такие конструкции используются войсками для укрепления позиций вместо мешков с песком - как элемент пассивной защиты.
По информации Флагштока, защитные барьеры направляют на границу с Украиной в Брестскую область. https://t.me/flagshtok/8793
тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
Ха-ха... фашисти розстріляють танкер з зерном, а потім скажуть, що танкер підступно на них напав...
только тогда можно разминировать одесские порты
украинцы не должны гибнутьиз-за африканцев ‼️‼️‼️
Зерно можно по ЖД довезти до любой страны, у которой есть порты, и с её портов пусть потом плывёт на все 4 стороны.
Или пусть рашисты откроют зелёные коридоры в наши оккупированные порты (Бердянск, Мариуполь, любые порты Крыма) и через них пусть покупатели забирают зерно.
А Лаврову давно пора плашмя долбануть лопатой по его лошадиной морде, этот нижний ряд зубов так и просит получить лопатой.
Зерно можно по ЖД довезти до любой страны, у которой есть порты, и с её портов пусть потом плывёт на все 4 стороны.
Или пусть рашисты откроют зелёные коридоры в наши оккупированные порты (Бердянск, Мариуполь, любые порты Крыма) и через них пусть покупатели забирают зерно.
А Лаврову давно пора плашмя долбануть лопатой по его лошадиной морде, этот нижний ряд зубов так и просит получить лопатой.
Зерно можно по ЖД довезти до любой страны, у которой есть порты, и с её портов пусть потом плывёт на все 4 стороны.
Или пусть рашисты откроют зелёные коридоры в наши оккупированные порты (Бердянск, Мариуполь, любые порты Крыма) и через них пусть покупатели забирают зерно.
А Лаврову давно пора плашмя долбануть лопатой по его лошадиной морде, этот нижний ряд зубов так и просит получить лопатой.
21 ч. ·
Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова
Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.
Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.
Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.
Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.
Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.
Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.
Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.
© Альфред Кох
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