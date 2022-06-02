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МИД ответил Лаврову на требования "разминировать порты": Отведите силы и гарантируйте ненападение

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порт

Глава МИД РФ Сергей Лавров Лавров заявил, что россияне пропустят суда с зерном, если Украина разминирует порты.

Как информирует Цензор.НЕТ, представитель МИД Украины Олег Николенко объяснил позицию Украины.

"Напав на Украину, Россия взяла в осаду украинские морские порты. Российская армия заменяла часть морской акватории, постоянно предпринимает попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов. В результате российской блокады Украина потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем", – говорится в сообщении.

По словам Николенко, около 22 миллионов тонн зерна застряли в портах и ​​не могут попасть к конечным потребителям, прежде всего в Африке и Азии. Альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблему, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме того, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны.

Также читайте: РФ обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, но при разминировании портов в Украине, - Лавров

"Действия России могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах - даже к  голоду. Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое исключит возможность нападения на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации", - подчеркнул представитель министерства.

В то же время, продолжил Николенко, Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в частности, под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

"Как первый шаг Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности и ненападения на порты и коммерческие конвои. Украина остается верной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предупредить мировой продовольственый кризис", - отметил он.

МИД призывает страны, продовольственная безопасность которых может больше всего пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну.
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Топ комментарии
+20
Це погана ідея, по перше навіть якщо вони щось гарантуватимуть, то хто ще вірить цим виродкам, по друге, нам їх кораблі нептунами і гарпунами топити потрібно, якщо вони відійдуть, то це не вийде Які гарантії можуть бути від рашки??? Що ви мелете..
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02.06.2022 11:53
+18
параша -- гарант! 😕

Велкам бек у березень-2022?
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02.06.2022 11:53
+16
Лавров! Куда отправился руский корабль помнишь? тебе туда же
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02.06.2022 11:52
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Лавров! Куда отправился руский корабль помнишь? тебе туда же
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02.06.2022 11:52 Ответить
Иногда надо отвечать руссосвинам на понятном им языке:
14/01/22

Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів голові МЗС Сергію Лаврову на його заяви про те, що "НАТО - геополітичний проєкт, спрямований на захоплення територій".

"Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях", - відповів Сікорський.
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02.06.2022 12:16 Ответить
Им выгоднее разбомбить в кизяк украинские порты, прежде всего одесский чтобы ни одна тонна собранного зерна на попала на мировой рынок. Так не достанься же ты никому! Хотя Украине выгодно иметь большие излишки, цены на хлеб и макароны упадут потому что продать будет некому.
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02.06.2022 12:24 Ответить
треба вивозити зерно, бо нема де розміщувати новий врожай
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02.06.2022 12:42 Ответить
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02.06.2022 13:03 Ответить
Це погана ідея, по перше навіть якщо вони щось гарантуватимуть, то хто ще вірить цим виродкам, по друге, нам їх кораблі нептунами і гарпунами топити потрібно, якщо вони відійдуть, то це не вийде Які гарантії можуть бути від рашки??? Що ви мелете..
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02.06.2022 11:53 Ответить
рашка може гарантувати лише одне - що буде брехати вічно.
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02.06.2022 13:40 Ответить
параша -- гарант! 😕

Велкам бек у березень-2022?
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02.06.2022 11:53 Ответить
Знову українці нападають на власні території
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02.06.2022 11:57 Ответить
Дам***** Бамбас, і ващє:

@Alla91748059·

19 ч

Поражает многозадачность Украины.
Она одновременно готовила нападение на ******** и роZZию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?),
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02.06.2022 12:47 Ответить
правильно побільше таких оголошень, щоб ніхто не сумнівався що параша спричинила війну і кризу

тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
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02.06.2022 11:58 Ответить
правильно побільше таких оголошень, щоб ніхто не сумнівався що параша спричинила війну і кризу

тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
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02.06.2022 11:58 Ответить
Нехай відведуть кораблі.... та втоплять їх у севастополі.
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02.06.2022 11:58 Ответить
Нехай відведуть кораблі.... та втоплять їх у севастополі.
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02.06.2022 11:58 Ответить
Нехай відведуть кораблі.... та втоплять їх у севастополі.
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02.06.2022 11:58 Ответить
правильно побільше таких оголошень, щоб ніхто не сумнівався що параша спричинила війну і кризу

тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
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02.06.2022 11:58 Ответить
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02.06.2022 11:59 Ответить
правильно побільше таких оголошень, щоб ніхто не сумнівався що параша спричинила війну і кризу

тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
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02.06.2022 11:59 Ответить
правильно побільше таких оголошень, щоб ніхто не сумнівався що параша спричинила війну і кризу

тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
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02.06.2022 11:59 Ответить
раша - цеп гарант брехні , підступу , нападу, терору ,вбивств та мародерства.
Про що вони кажуть?
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02.06.2022 12:00 Ответить
Зебіли, що з них взять крім відосиків?
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02.06.2022 12:17 Ответить
раша - цеп гарант брехні , підступу , нападу, терору ,вбивств та мародерства.
Про що вони кажуть?
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02.06.2022 12:00 Ответить
да пусть последний хрен без соли доедают
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02.06.2022 12:01 Ответить
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02.06.2022 12:01 Ответить
Нехай відведуть кораблі.... та втоплять їх у севастополі.
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02.06.2022 12:02 Ответить
Цікаво, який ідіот може повірити в гарантії кремля? Щоправда, у нас таких вистачає.
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02.06.2022 12:02 Ответить
подоляк, арахамія, альоша чалий теж
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02.06.2022 12:34 Ответить
та надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої

зелена дурість невиліковна.....досі готові повірити свинособакам....
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02.06.2022 12:02 Ответить
До сраки. Коняка ляпнула про це і вже забула, а ви намагаєтесь щось доводити.
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02.06.2022 12:02 Ответить
Ага, січас! Чонгар уже розмінували....
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02.06.2022 12:03 Ответить
Гарантувати? Хіба що під підпис країн НАТО, які зобов'яжуться вступити у війну, якщо русня полізе на порти або вдарить по кораблях. Крім того, які можуть бути конвої, якщо та ******* сидить на Зміїному?
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02.06.2022 12:03 Ответить
"...надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої." - *****, і сміх, і гріх. Це ви, довбаки, вимагаєте від ********* гарантій? "Дагаваріца пасєрєдінє"? "Пасматрєть вглаза"?
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02.06.2022 12:03 Ответить
На одном из гомельских строительных предприятий выполняют крупный заказ Вооруженных сил Беларуси: из металлических прутьев делают метровые ящики, каркас обкладывают мешковиной. Внутрь будет засыпаться песок.

Такие конструкции используются войсками для укрепления позиций вместо мешков с песком - как элемент пассивной защиты.

По информации Флагштока, защитные барьеры направляют на границу с Украиной в Брестскую область. https://t.me/flagshtok/8793
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02.06.2022 12:03 Ответить
правильно побільше таких оголошень, щоб ніхто не сумнівався що параша спричинила війну і кризу

тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
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02.06.2022 12:04 Ответить
"надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої"

Ха-ха... фашисти розстріляють танкер з зерном, а потім скажуть, що танкер підступно на них напав...
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02.06.2022 12:08 Ответить
Раша должна вывести все военные суда ЗА БОСФОР и убрать их в Мурманск
только тогда можно разминировать одесские порты
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02.06.2022 12:08 Ответить
Иначе пусть африканцы голодают

украинцы не должны гибнутьиз-за африканцев ‼️‼️‼️
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02.06.2022 12:09 Ответить
Зачем африканцы голодают? Они могут есть послов рф. Ну или объявить войну торговым судам рф. Там есть еда.
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02.06.2022 12:27 Ответить
Коняка уже перегружен своей брехнёй:
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02.06.2022 12:11 Ответить
Кацапи і гарантії - речі не сумісні.
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02.06.2022 12:16 Ответить
Не бачу можливості домовитисч з людиноподібними істотами, вони розуміють тільки силу, нам не залишаеться нічого, крім знищення разом з усім світом комунофашизму в кремлівському логові.
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02.06.2022 12:27 Ответить
Какие "гарантии ненападения"? Будапештских вам мало?
Зерно можно по ЖД довезти до любой страны, у которой есть порты, и с её портов пусть потом плывёт на все 4 стороны.

Или пусть рашисты откроют зелёные коридоры в наши оккупированные порты (Бердянск, Мариуполь, любые порты Крыма) и через них пусть покупатели забирают зерно.

А Лаврову давно пора плашмя долбануть лопатой по его лошадиной морде, этот нижний ряд зубов так и просит получить лопатой.
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02.06.2022 12:27 Ответить
Какие "гарантии ненападения"? Будапештских вам мало?
Зерно можно по ЖД довезти до любой страны, у которой есть порты, и с её портов пусть потом плывёт на все 4 стороны.

Или пусть рашисты откроют зелёные коридоры в наши оккупированные порты (Бердянск, Мариуполь, любые порты Крыма) и через них пусть покупатели забирают зерно.

А Лаврову давно пора плашмя долбануть лопатой по его лошадиной морде, этот нижний ряд зубов так и просит получить лопатой.
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02.06.2022 12:27 Ответить
Какие "гарантии ненападения"? Будапештских вам мало?
Зерно можно по ЖД довезти до любой страны, у которой есть порты, и с её портов пусть потом плывёт на все 4 стороны.

Или пусть рашисты откроют зелёные коридоры в наши оккупированные порты (Бердянск, Мариуполь, любые порты Крыма) и через них пусть покупатели забирают зерно.

А Лаврову давно пора плашмя долбануть лопатой по его лошадиной морде, этот нижний ряд зубов так и просит получить лопатой.
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02.06.2022 12:27 Ответить
Ну пообещал, вы что поверите?
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02.06.2022 12:37 Ответить
Гарантія може бути, якщо затопити весь флот Росії, або прийняти Україну в НАТО тоді можна і розмінувати.
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02.06.2022 12:57 Ответить
этому ****** верить нельзя
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02.06.2022 13:01 Ответить
Галина Штельмах

21 ч. ·

Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова

Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.

Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.

Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...

Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.

© Альфред Кох
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02.06.2022 13:16 Ответить
"...та надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої..." -....ять!!! Это неизлечимо!!!!
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02.06.2022 13:19 Ответить
лошадь-- гарантії? Та хоть сто порцій! І--ГО--ГО!
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02.06.2022 14:02 Ответить
На будапештском меморандуме ещё подпишите
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02.06.2022 14:09 Ответить
МЗС хоче гаранті ївід московитів? Тільки довбні на оплаті орків можуть вірити, чи робити вигляд,шо вірять обіцянкам і "гарантіям оркостану. Білше 300 років московія не виконала жодної обіцянки, нікому.
Кулеба- чи ви придурюютесь?
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02.06.2022 14:19 Ответить
яких до біса гарантій від касапів ви чекаєте?
В них лише одна гарантія є дієвою та стопроцентною: обов'язково наібуть.
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02.06.2022 17:08 Ответить
Боже, яка влада кончена! Вона візьме і розмінує порти! А вона це зробить!!! І тоді не буде ні Одеси ні зерна!!! Пізда!!!
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02.06.2022 17:44 Ответить
 
 