В Запорожской области установили новый порядок пересечения линии разграничения, - ОВА

Согласно установленному порядку, пересечение линии столкновения лицами и автотранспортом, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе гуманитарных колонн через определенные блокпосты вблизи с. Каменское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Колонны формируют ежедневно с 9:00 до 16:00. Место формирования гуманитарных колонн для гражданских лиц, волонтеров и грузового транспорта – парковка у авторынка (ул. Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье).

Из-за возможной опасности военнослужащие и представители правоохранительных органов, которые несут службу на блокпостах, имеют право, в случае необходимости, проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, которые перевозятся через линию столкновения", - говорится в сообщении.

В ОВА ознакомили с правилами пересечения линии соприкосновения:

Пересечение линии столкновения в направлении территории, на которой государство осуществляет свои полномочия в полном объеме, осуществляется гражданами Украины при наличии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины.

В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, или при наличии информации, свидетельствующей о причастности лица к совершению уголовного или административного правонарушения, оно задерживается и доставляется в органы Национальной полиции.

Пересечение линии столкновения в направлении временно оккупированных территорий может осуществляться гражданами Украины, которые должны сформулировать причины необходимости пребывания на этой территории, при наличии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, регистрации места жительства или наличие права собственности на жилье или земельный участок на неподконтрольной территории.

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Также отмечается, что при возникновении непосредственной угрозы жизни и причинения вреда здоровью граждан в районе размещения блокпоста может быть введено временное ограничение (запрет) движения транспортных средств и лиц.

Чтобы оформить и подать заявку для выезда на временно неподконтрольную территорию, необходимо распечатать и заполнить заявку установленной формы и отправить заполненную Google Форму или направить фотографию заявки на электронные адреса или с помощью одного из бесплатных приложений.

"В случае подтверждения включения в состав гуманитарной колонны в выбранный день прибыть на парковку у авторынка (ул. Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье) для формирования гуманитарной колонны. При себе иметь второй экземпляр распечатанной заявки", – добавляют в Запорожской ОВА.