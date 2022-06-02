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В Запорожской области установили новый порядок пересечения линии разграничения, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

колона,черга

Согласно установленному порядку, пересечение линии столкновения лицами и автотранспортом, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе гуманитарных колонн через определенные блокпосты вблизи с. Каменское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Колонны формируют ежедневно с 9:00 до 16:00. Место формирования гуманитарных колонн для гражданских лиц, волонтеров и грузового транспорта – парковка у авторынка (ул. Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье).

Из-за возможной опасности военнослужащие и представители правоохранительных органов, которые несут службу на блокпостах, имеют право, в случае необходимости, проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, которые перевозятся через линию столкновения", - говорится в сообщении.

В ОВА ознакомили с правилами пересечения линии соприкосновения:

  • Пересечение линии столкновения в направлении территории, на которой государство осуществляет свои полномочия в полном объеме, осуществляется гражданами Украины при наличии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины.
  • В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, или при наличии информации, свидетельствующей о причастности лица к совершению уголовного или административного правонарушения, оно задерживается и доставляется в органы Национальной полиции.
  • Пересечение линии столкновения в направлении временно оккупированных территорий может осуществляться гражданами Украины, которые должны сформулировать причины необходимости пребывания на этой территории, при наличии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, регистрации места жительства или наличие права собственности на жилье или земельный участок на неподконтрольной территории.

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Также отмечается, что при возникновении непосредственной угрозы жизни и причинения вреда здоровью граждан в районе размещения блокпоста может быть введено временное ограничение (запрет) движения транспортных средств и лиц.

Чтобы оформить и подать заявку для выезда на временно неподконтрольную территорию, необходимо распечатать и заполнить заявку установленной формы и отправить заполненную Google Форму или направить фотографию заявки на электронные адреса или с помощью одного из бесплатных приложений.

"В случае подтверждения включения в состав гуманитарной колонны в выбранный день прибыть на парковку у авторынка (ул. Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье) для формирования гуманитарной колонны. При себе иметь второй экземпляр распечатанной заявки", – добавляют в Запорожской ОВА.
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Топ комментарии
+6
Вопрос знатокам ,а во время второй мировой гражданские тоже на оккупированную Гитлером территорию ездили?
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02.06.2022 12:12
+4
Це погана практика нє хєр туди сюди шастать
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02.06.2022 12:12
+4
просто суки! Я онимаю орки не выпускают, а это что за х..ня?!
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02.06.2022 12:20
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а що це за фуйня??
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02.06.2022 12:00 Ответить
Це ви встановили порядок, а у "тієї сторони" все залежить від настрою.
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02.06.2022 12:07 Ответить
Вопрос знатокам ,а во время второй мировой гражданские тоже на оккупированную Гитлером территорию ездили?
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02.06.2022 12:12 Ответить
Це погана практика нє хєр туди сюди шастать
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02.06.2022 12:12 Ответить
просто суки! Я онимаю орки не выпускают, а это что за х..ня?!
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02.06.2022 12:20 Ответить
где мой коментарий? я говорю что они просто С..КИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Мой муж должен на обочине Запорожья жить что б всю семю вывезти от сюда! потому что влада не спромоглась? к шашлыкам готовилась! С..ки!
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02.06.2022 12:32 Ответить
Всё понятно , люди страдают , неудобно . Давайте строить логистические центры , опыт имеется .
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02.06.2022 12:44 Ответить
на не подконтрольную территорию могут ехать только рагули, так как украинцев ждет подвал в лучшем случае
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02.06.2022 13:19 Ответить
Ок, у меня в Мариуполе осталась бабушка, 84 года. Еле передвигается по квартире. Чудом выжила, я её уже заочно похоронил и оплакал, так как даже не надеялся что она осталась жива. Сейчас вышел на связь, собираюсь постараться выехать туда и вывезти её на подконтрольную территорию. Я рагуль по вашему?
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02.06.2022 14:28 Ответить
не повезло бабушке уже 8,03 в марике не было ни света ни воды, те кто смотрел тоже оставили бабушку?
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02.06.2022 15:03 Ответить
Смотрели родители, но они как раз за неделю до войны поехали в отпуск оставили сиделку. Она к ней все это время и ходила. Плюс у неё более менее хорошие соседки, тоже помогали чем могли.
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02.06.2022 16:53 Ответить
 
 