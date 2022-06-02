В Совет общественного контроля при НАБУ пытаются "пропихнуть" "своих людей", - участник конкурса Хвощевский
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Завершен конкурс по формированию Совета общественного контроля при НАБУ.
Об этом сообщил член ПО "Правое дело" и участник конкурса по формированию Совета общественного контроля при НАБУ Олег Хвощевский, передает Цензор.НЕТ.
"Ну что, друзья, позвольте Вас познакомить с Микитюком Антоном, а на самом деле - это не Антон, а Наполеон. На странице Антона в фейсбуке всего два поста. В первом посту он призывает голосовать за него на конкурсе в Общественный Совет при НАБУ и получает семь лайков под под этим постом. А во втором посте он сообщает о том, что за него проголосовало одиннадцать тысяч сто одиннадцать человек из 13 тысяч участников голосования. Под этим постом Антону ставят пять лайков", - отметил он.
"Это тебе не Олег Михайлик, который ходит с пулей возле сердца и стал инвалидом в борьбе с коррупционерами. Это не Олег Хвощевский, который с 14 года дерется с Киваловыми и его порождениями в судах и прокуратурах. Это - волшебник Антон с двумя постами.
Как так происходит, что уже четвертый год вот таких "Антонов" пропихивают в Советы при НАБУ, Прокуратуре, ГБР я не просто расскажу, но и покажу. Схема не сложная и не слишком затратная для тех людей, которые стоят за Антонами. . Нас просто "наепывают". Будем очищаться. Как на России у нас не будет, мы не рабы", - подытожил Хвощевский.
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Усюди цей корупційний фсб-ний павук свої тенета розкинув
Тарас Чорновіл
1 год ·
Я справді не знаю, чи вдасться досягнути саме такого управлінського рішення. Але шанси на це є. Зараз Гонтарєву, як одного з найавторитетніших у світі антикризових фінансистів запрошують на переговори й фокус-групи стосовно майбутньої відбудови України. У Zеленського й Коломойського мав би починатися нервовий понос. Зрозуміло, що в центрі системи виділення коштів мають бути не лише іноземні, але й українські фінансисти, які добре знають із середини наші обставини, але не мають стосунку до нинішньої клептократичної Zе-влади.
Доки Zеленський тратить гроші на лобістів та іміджмейкерів для продажу свого "хєроічєского" образу в західних ЗМІ (слід визнати - має певні успіхи в надуванні іміджевої мильної бульки), у світових політичних та фінансових еліт ілюзій нема. Грошей на відбудову буде значно менше, ніж сподівалися спочатку, виділятимуть їх не одним-двома траншами, а упродовж багатьох років. І контролювати фінансування та освоєння коштів мають намір через своїх власних представників. Є шанс, що буде застосовано основний принцип реального Плану Маршалла, того, що був для Німеччини - гроші в обмін на реформи й демократію. У нашому випадку, ймовірно, ще й на голову Коломойського (але це під другий чи третій транш). І не тільки.
Ще одна погана новина для цієї Zлодійської влади - схоже на те, що і сам центр ухвалення рішень, і логістичний центр, і основний банківський та аудиторський оператори будуть розміщені поза межами України. Про це стало відомо завдяки полякам. Вони зараз борються за те, щоб головна централя розташувалася у Варшаві. Й мають на це свої аргументи. Бо попередньо ніби планували Лондон або Цюріх. Очікую, що зараз випустять на сцену усіх zелених шавок від клоунів подоляків та мілованових і до Єрмака з Кулебою гавкати вже не на НАТО, а на ЄС і (дуже обережно) на США.
І не ведіться на міловановські маніпуляції. Жодної вторинності й меншовартісності в цьому рішенні нема. Воно якраз на нашу користь: чим менше вкрадуть zеленсько-коломойські, тим більше дістанеться Україні й українцям.
Ще раз: стосовно керівної ролі Гонтарєвої жодних рішень ще не ухвалено, але ми сподіваємося.
В ГНУ теж е така рада і 3 роки тому арестовали за взятку такого члена ради
За державу вони дбають...
Вся історія зеленої влади це історія приховування правди за будь-яку ціну.
Від особистої брехні Зе про вагнерівців до знищення свідків корупції у власних рядах, усування критиків, зачистки медіапростору та порушення Конституції.