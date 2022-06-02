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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) конкурс (1128)

В Совет общественного контроля при НАБУ пытаются "пропихнуть" "своих людей", - участник конкурса Хвощевский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

микитюк

Завершен конкурс по формированию Совета общественного контроля при НАБУ.

Об этом сообщил член ПО "Правое дело" и участник конкурса по формированию Совета общественного контроля при НАБУ Олег Хвощевский, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, друзья, позвольте Вас познакомить с Микитюком Антоном, а на самом деле - это не Антон, а Наполеон. На странице Антона в фейсбуке всего два поста. В первом посту он призывает голосовать за него на конкурсе в Общественный Совет при НАБУ и получает семь лайков под под этим постом. А во втором посте он сообщает о том, что за него проголосовало одиннадцать тысяч сто одиннадцать человек из 13 тысяч участников голосования. Под этим постом Антону ставят пять лайков", - отметил он.

"Это тебе не Олег Михайлик, который ходит с пулей возле сердца и стал инвалидом в борьбе с коррупционерами. Это не Олег Хвощевский, который с 14 года дерется с Киваловыми и его порождениями в судах и прокуратурах. Это - волшебник Антон с двумя постами.
Как так  происходит, что уже четвертый год вот таких "Антонов" пропихивают в Советы при НАБУ, Прокуратуре, ГБР я не просто расскажу, но и покажу.  Схема не сложная и не слишком затратная для тех людей, которые стоят за Антонами. . Нас просто "наепывают". Будем очищаться. Как на России у нас не будет, мы не рабы", - подытожил Хвощевский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полномочия директора НАБУ будет временно исполнять Углава, - пресс-служба Бюро. ФОТО 

В Совет общественного контроля при НАБУ пытаются пропихнуть своих людей, - участник конкурса Хвощевский 01
В Совет общественного контроля при НАБУ пытаются пропихнуть своих людей, - участник конкурса Хвощевский 02
В Совет общественного контроля при НАБУ пытаются пропихнуть своих людей, - участник конкурса Хвощевский 03
В Совет общественного контроля при НАБУ пытаются пропихнуть своих людей, - участник конкурса Хвощевский 04
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Топ комментарии
+19


Тарас Чорновіл

1 год ·

Я справді не знаю, чи вдасться досягнути саме такого управлінського рішення. Але шанси на це є. Зараз Гонтарєву, як одного з найавторитетніших у світі антикризових фінансистів запрошують на переговори й фокус-групи стосовно майбутньої відбудови України. У Zеленського й Коломойського мав би починатися нервовий понос. Зрозуміло, що в центрі системи виділення коштів мають бути не лише іноземні, але й українські фінансисти, які добре знають із середини наші обставини, але не мають стосунку до нинішньої клептократичної Zе-влади.

Доки Zеленський тратить гроші на лобістів та іміджмейкерів для продажу свого "хєроічєского" образу в західних ЗМІ (слід визнати - має певні успіхи в надуванні іміджевої мильної бульки), у світових політичних та фінансових еліт ілюзій нема. Грошей на відбудову буде значно менше, ніж сподівалися спочатку, виділятимуть їх не одним-двома траншами, а упродовж багатьох років. І контролювати фінансування та освоєння коштів мають намір через своїх власних представників. Є шанс, що буде застосовано основний принцип реального Плану Маршалла, того, що був для Німеччини - гроші в обмін на реформи й демократію. У нашому випадку, ймовірно, ще й на голову Коломойського (але це під другий чи третій транш). І не тільки.

Ще одна погана новина для цієї Zлодійської влади - схоже на те, що і сам центр ухвалення рішень, і логістичний центр, і основний банківський та аудиторський оператори будуть розміщені поза межами України. Про це стало відомо завдяки полякам. Вони зараз борються за те, щоб головна централя розташувалася у Варшаві. Й мають на це свої аргументи. Бо попередньо ніби планували Лондон або Цюріх. Очікую, що зараз випустять на сцену усіх zелених шавок від клоунів подоляків та мілованових і до Єрмака з Кулебою гавкати вже не на НАТО, а на ЄС і (дуже обережно) на США.

І не ведіться на міловановські маніпуляції. Жодної вторинності й меншовартісності в цьому рішенні нема. Воно якраз на нашу користь: чим менше вкрадуть zеленсько-коломойські, тим більше дістанеться Україні й українцям.

Ще раз: стосовно керівної ролі Гонтарєвої жодних рішень ще не ухвалено, але ми сподіваємося.
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02.06.2022 12:34
+8
Демсокира виграла конкурс, попросивши проголосувати своїх фоловерів. В чому "схема"? Нічого не заважало цьому Хвощевському зробити те ж саме.
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02.06.2022 12:34
+7
Він входив в "пакет" Демсокири, я, наприклад, голосував за всіх, кого відмітила Д7. Не треба розганяти зраду там де її нема. Хай Хвощевський попуститься. "Борець з 14го року"...
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02.06.2022 12:46
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Омбудсмен тепер теж буде Єрмаковською, бо Колю Котлету просто полякать висунули.
Усюди цей корупційний фсб-ний павук свої тенета розкинув
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02.06.2022 12:33 Ответить
Демсокира виграла конкурс, попросивши проголосувати своїх фоловерів. В чому "схема"? Нічого не заважало цьому Хвощевському зробити те ж саме.
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02.06.2022 12:34 Ответить


Тарас Чорновіл

1 год ·

Я справді не знаю, чи вдасться досягнути саме такого управлінського рішення. Але шанси на це є. Зараз Гонтарєву, як одного з найавторитетніших у світі антикризових фінансистів запрошують на переговори й фокус-групи стосовно майбутньої відбудови України. У Zеленського й Коломойського мав би починатися нервовий понос. Зрозуміло, що в центрі системи виділення коштів мають бути не лише іноземні, але й українські фінансисти, які добре знають із середини наші обставини, але не мають стосунку до нинішньої клептократичної Zе-влади.

Доки Zеленський тратить гроші на лобістів та іміджмейкерів для продажу свого "хєроічєского" образу в західних ЗМІ (слід визнати - має певні успіхи в надуванні іміджевої мильної бульки), у світових політичних та фінансових еліт ілюзій нема. Грошей на відбудову буде значно менше, ніж сподівалися спочатку, виділятимуть їх не одним-двома траншами, а упродовж багатьох років. І контролювати фінансування та освоєння коштів мають намір через своїх власних представників. Є шанс, що буде застосовано основний принцип реального Плану Маршалла, того, що був для Німеччини - гроші в обмін на реформи й демократію. У нашому випадку, ймовірно, ще й на голову Коломойського (але це під другий чи третій транш). І не тільки.

Ще одна погана новина для цієї Zлодійської влади - схоже на те, що і сам центр ухвалення рішень, і логістичний центр, і основний банківський та аудиторський оператори будуть розміщені поза межами України. Про це стало відомо завдяки полякам. Вони зараз борються за те, щоб головна централя розташувалася у Варшаві. Й мають на це свої аргументи. Бо попередньо ніби планували Лондон або Цюріх. Очікую, що зараз випустять на сцену усіх zелених шавок від клоунів подоляків та мілованових і до Єрмака з Кулебою гавкати вже не на НАТО, а на ЄС і (дуже обережно) на США.

І не ведіться на міловановські маніпуляції. Жодної вторинності й меншовартісності в цьому рішенні нема. Воно якраз на нашу користь: чим менше вкрадуть zеленсько-коломойські, тим більше дістанеться Україні й українцям.

Ще раз: стосовно керівної ролі Гонтарєвої жодних рішень ще не ухвалено, але ми сподіваємося.
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02.06.2022 12:34 Ответить
Всі ці громадських контролі - прокладки для взятія денег для керівництва
В ГНУ теж е така рада і 3 роки тому арестовали за взятку такого члена ради
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02.06.2022 12:40 Ответить
Він входив в "пакет" Демсокири, я, наприклад, голосував за всіх, кого відмітила Д7. Не треба розганяти зраду там де її нема. Хай Хвощевський попуститься. "Борець з 14го року"...
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02.06.2022 12:46 Ответить
І хто ж це його пропихує? Невже Байден і тут заважає світочам демократії?
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02.06.2022 13:01 Ответить
Невже ті ідіоти думають, що в таких корупційних умовах захід дасть нам гроші на відбудову ?
За державу вони дбають...
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02.06.2022 13:04 Ответить
Нічого дивного, зелені брешуть як дихають.
Вся історія зеленої влади це історія приховування правди за будь-яку ціну.
Від особистої брехні Зе про вагнерівців до знищення свідків корупції у власних рядах, усування критиків, зачистки медіапростору та порушення Конституції.
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02.06.2022 13:13 Ответить
битва крыс с гадюками. какой то чел с интербетонмаша против какого то непойми кто. шо за интербетнмаш? бетоном занимается? или машинами? какой с него толк в наб совете правоохранительного органа?
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02.06.2022 13:19 Ответить
Яким був комунякою Зе таким і залишився, український народ воює з ордою, а ліцедій воює з Петром, йому треба обовязково виграти перегони, інакше йому зпгрожує, за його кадрову діяльнісьь. пожиттєае тому він повинен розчистити електоральне поле.
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02.06.2022 13:22 Ответить
кому війна, а ze-каманді - піар і збагачення зарахунок громадян України. Ані пришлі к власті - прібірахлітся і сваліть із етой страни.
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02.06.2022 13:35 Ответить
Демсокира - порохоботские мошенники. 4 года заседают в РАДЕ НАБУ и где результат?
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02.06.2022 22:14 Ответить
А потом мы удивляемся как Кива попал в Раду,если за него никто не голосовал..Конечно Запад думал что нас захватят за три дня,зная сколько у нас предателей и какой коррупцией обложена вся страна.И только ГЕРОИЗМ простых украинцев спас Украину..
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02.06.2022 22:42 Ответить
Схема понятна. При том что в этом году из Украины эвакуировались свыше 5 млн человек и 2 млн человек находится на оккупированной территории, электронных голосов в Раду НАБУ всего лишь на 400 меньше. В прошлом году суммарно проголосовало 14.064 украинца, в этом году 13. 664. Порохоботы тупо нанимают колл-центр и накручивают себе голоса, затем их люди в Раде НАБУ тупо саботируют работу, и следят чтобы по активам Порошенко не проводились расследования. Причём они занимают сразу все места чтобы никто кроме них не смог попасть в эту Раду НАБУ. Это не демократическая сокира это какая-то тоталитарная сокира, без плюрализма мнений. Пока Порошенко не посадят порохоботы как бурьян не позволят никаким новых росткам через них пробиться.
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02.06.2022 22:59 Ответить
Какое отношение мы имеем к Порошенко, дядя? Партия достойная, я ее поддерживаю взносами. Подлиз и инфантилов не держим. Привыкайте к новым лицам, вы же их так любите.
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04.06.2022 12:12 Ответить
Заныли страдальцы. Демсокира сила🤩.
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04.06.2022 12:10 Ответить
 
 