В Совет общественного контроля при НАБУ пытаются "пропихнуть" "своих людей", - участник конкурса Хвощевский

Завершен конкурс по формированию Совета общественного контроля при НАБУ.

Об этом сообщил член ПО "Правое дело" и участник конкурса по формированию Совета общественного контроля при НАБУ Олег Хвощевский, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, друзья, позвольте Вас познакомить с Микитюком Антоном, а на самом деле - это не Антон, а Наполеон. На странице Антона в фейсбуке всего два поста. В первом посту он призывает голосовать за него на конкурсе в Общественный Совет при НАБУ и получает семь лайков под под этим постом. А во втором посте он сообщает о том, что за него проголосовало одиннадцать тысяч сто одиннадцать человек из 13 тысяч участников голосования. Под этим постом Антону ставят пять лайков", - отметил он.

"Это тебе не Олег Михайлик, который ходит с пулей возле сердца и стал инвалидом в борьбе с коррупционерами. Это не Олег Хвощевский, который с 14 года дерется с Киваловыми и его порождениями в судах и прокуратурах. Это - волшебник Антон с двумя постами.

Как так происходит, что уже четвертый год вот таких "Антонов" пропихивают в Советы при НАБУ, Прокуратуре, ГБР я не просто расскажу, но и покажу. Схема не сложная и не слишком затратная для тех людей, которые стоят за Антонами. . Нас просто "наепывают". Будем очищаться. Как на России у нас не будет, мы не рабы", - подытожил Хвощевский.

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