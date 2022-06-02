РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5500 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
3 487 44
Порошенко (19362) членство в ЕС (776) Евросоюз (15873)

Порошенко в Роттердаме: продолжаем оказывать давление на партнеров, чтобы Украина получила статус кандидата в ЕС на ближайшем саммите

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

порошенко

Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – одна из важнейших задач, требующих объединения всех политических и дипломатических усилий.

Об этом сказал Петр Порошенко журналистам в Роттердаме в кулуарах Конгресса ЕНП, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул – нужно максимально использовать это окно возможностей и сделать отказ от поддержки евроинтеграции Украины токсичным для европейских лидеров.

"Наша команда принимала непосредственное участие в формулировке главного документа Конгресса. Есть очень короткое окно возможностей, где мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы остановить войну, выбросить захватчиков и продвинуть страну в Европу", – говорит Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия даст заключение о заявке Украины о вступлении в ЕС 15 июня

"Поэтому первым пунктом для нас является призыв крупнейшей европейской партии немедленно предоставить Украине на ближайшем саммите Европейского Союза статус кандидата. И мы этого добились. Сейчас будет зависеть от того, как другие партийные группы будут работать, как другие страны будут работать. Мы должны сделать токсичным отказ Украине в статусе", – отмечает Петр Порошенко.

"Очень важно, что об этом четко подчеркнули Глава Еврокомиссии, Глава Европарламента. Вы видели вчера мои интенсивные переговоры, и всей нашей делегации и с Урсулой фон дер Ляен, и с Робертой Метсолой. Это очень важно", – объясняет Порошенко.

Также читайте: Политическое решение о предоставлении Украине статуса кандидата можно принять за день, - премьер Латвии

"Это огромная работа, которую другим способом не способны были бы сделать. Я считаю, что мы сегодня еще не победили, но сделали огромный шаг в правильном направлении", - резюмирует Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
кожна згадка про Порошенка це голка у серці нашого народного президента малоросьні Володимира Олександровича - лідера **********! - коли ж його посадять нарешті?
показать весь комментарий
02.06.2022 12:43
+22
Давай Гетьман, Вы наша надежда!!!!
показать весь комментарий
02.06.2022 12:47
+21
Дід Микола
@malitskiy_
·
1 черв.
О, в які часи довелося жити!
Фашисти обзивають інших фашистами.
Нарциси обзивають інших нарцисами
Офіційних мільйонерів називають"прастимі парнями із народа".
Про сцикунів кажуть, що вони мають "залізні яйця".
І герой - не той хто мужньо б'є ворога на полі бою, а той хто не втік.
показать весь комментарий
02.06.2022 12:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пусть с Меркель встретится и надавит на неё , чтобы она встала на защиту Украины и СРОЧНОЕ вступление в ЕС И НАТО
показать весь комментарий
02.06.2022 12:35 Ответить
Меркель вже звичайна пенсіонерка.
Що на неї тиснути?
показать весь комментарий
02.06.2022 13:34 Ответить
Воу-воу! Тихіше! Коломойша гроші взяв щоб Україна не існувала, а ви про ЄС. Знову нарцисизм!
показать весь комментарий
02.06.2022 12:36 Ответить
Мар'яна Безумна, коли стане головною з захисту прав людини - має ініціювати законопроект за розстріл за нарцисизм. Це як з телеканалом Еспресо - ростиш ти нарциси в себе вдома - значить розстріляємо твого сусіда.
показать весь комментарий
02.06.2022 12:45 Ответить
Вся надежда на Порошенко
показать весь комментарий
02.06.2022 12:49 Ответить
Сьогодні праздник у ОПи,
Нарешті, винен Порошенко!
Знайшли карманні прокурви?
У всьому винен Порошенко!
Скрутили ката Стуса ви?
Нарешті, винен Порошенко!
Що кумом є у сатани.
Нарешті, винен Порошенко!

В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.


За "здачу" Криму й сеперню
У всьому винен Порошенко!
За янукОвоча й ригню?
Постійно винен Порошенко.
Що зміг утримати межу?
Це не заслуга Порошенко.
Кордон без пострілів в миру?
Це не заслуга Порошенко.

В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.

В ОПі, бо ОПа,
Обирала вся страна?
В ОПі, бо ОПа-
Блювотіння й "Слугів На..."

(під муз. супровід пісні, скомунідженої у "Братів Гадюкіних" (роялті, Зе!білам за нерви)).
показать весь комментарий
02.06.2022 14:02 Ответить
кожна згадка про Порошенка це голка у серці нашого народного президента малоросьні Володимира Олександровича - лідера **********! - коли ж його посадять нарешті?
показать весь комментарий
02.06.2022 12:43 Ответить
Зєлєнскій не нарОдний, а нарІдний. Або ж у лапках.
показать весь комментарий
02.06.2022 13:32 Ответить
наРотний)))
показать весь комментарий
02.06.2022 21:33 Ответить
Як же його посадять??? Такивтік!
показать весь комментарий
02.06.2022 13:37 Ответить
Мало того,что везде он вхожий,разговаривает без подготовки и листочка,так еще Порошенко потерял статус миллиардера.Зеослика и ОП разрывает на атомы
показать весь комментарий
02.06.2022 14:34 Ответить
Разве это не зели работа, или он на шашлыках сейчас?!
показать весь комментарий
02.06.2022 12:45 Ответить
Він не здібний до такої роботи.
показать весь комментарий
02.06.2022 12:49 Ответить
Вистачить просто "він не здатний до роботи". Без "такої".
показать весь комментарий
02.06.2022 13:33 Ответить
Часом і Порошенко стає бандерівцем
показать весь комментарий
02.06.2022 12:46 Ответить
Часом?
Здається, вже віддавна.
показать весь комментарий
02.06.2022 12:48 Ответить
Це коли він Чонгар розмінував? Чи коли Херсон здав?Чи азовців в полон здав? Чи гроші на армію в асфальт закатував?
показать весь комментарий
02.06.2022 12:50 Ответить
ага часом,весело коли голова,то харчоприймач і не більше...ще на параді у 18му він цитував "Зродились ми великої години",доречі її зараз чогось не чути,бо навіть ця пісня рве їбала ********,і вибрали "політкоректну" Червону калину...
показать весь комментарий
02.06.2022 14:39 Ответить
Давай Гетьман, Вы наша надежда!!!!
показать весь комментарий
02.06.2022 12:47 Ответить
Дід Микола
@malitskiy_
·
1 черв.
О, в які часи довелося жити!
Фашисти обзивають інших фашистами.
Нарциси обзивають інших нарцисами
Офіційних мільйонерів називають"прастимі парнями із народа".
Про сцикунів кажуть, що вони мають "залізні яйця".
І герой - не той хто мужньо б'є ворога на полі бою, а той хто не втік.
показать весь комментарий
02.06.2022 12:56 Ответить
В чём не повезло Порошенко - во время его президентства Соединёнными Штатами руководил прихвостень путлера по фамилии Трамп, тот самый клоун, который недавно упрекнул Байдена, что "на Украину деньги есть, а на охрану школ - нет", будто бы финансирование охраны школ сократили и именно ради освобождения средств на помощь Украине. Трамп - та ещё гнида и она в Республиканской партии не одна, к сожалению.
показать весь комментарий
02.06.2022 13:04 Ответить
а я- республіканець ( )... І за одного рудого до котрого "нашому" обрізаному як до Венери на "шаленій бджілці"... не варто із димокраатів ліпити Нельсонів Мандела та сестер ТаРаз.
показать весь комментарий
02.06.2022 14:53 Ответить
зачекай, ти ж був ВОНАністом. А тепер зненацька "республіканець" . Шотаке? Як же бохіня?
показать весь комментарий
02.06.2022 15:26 Ответить
добре, дотепний бовдуре, що пекельні борошна від стріл цибулі та не зачепили дупу, де ти тримаєш чіп пам'яті...
СуліВанятку та Марченку, скопіюй мої вітання та свою зазмієну Зе!більню.
показать весь комментарий
02.06.2022 16:10 Ответить
почитавши вашу перепису,я вкотре переконався що квартал95 то помиї для недорозвинутих,де гумор нижче плінтуса і не смішний,а почитавши ваші дописи реготав, як свинюка)))
показать весь комментарий
02.06.2022 21:36 Ответить
перепису,я та я?
Цур вас, най мене! Це все, цей дистриб'ютор оповитих змій...
показать весь комментарий
02.06.2022 22:03 Ответить
Ну от і випускай Пороха після цього за кордон,всі карти **гералісімусу** портить,треба терміново випускати Арестовича
показать весь комментарий
02.06.2022 13:10 Ответить
Можна б було аплодувати, якщо б оточення Порошенка не було таким же корумпованим як оточення Зеленського. А так обидва злодії та обидва зрадники
показать весь комментарий
02.06.2022 13:48 Ответить
Пока жив, не сдерживай себя.
показать весь комментарий
02.06.2022 13:55 Ответить
У *********-зеленожопой нечисти, помывшей и раздвинувшей булки для приема хрена *****, фамилия Порошенко вызывает истерику, потому как генетические рабы без хрена в опе жить не могут.
показать весь комментарий
02.06.2022 14:09 Ответить
Порошенко у Роттердамі: Продовжуємо тиснути на партнерів ...

Я спасу Францию! Галантерейщик и кардинал - это сила!
показать весь комментарий
02.06.2022 13:51 Ответить
Ты можешь только отсосать у ***** и зели, тебе, падаль, даже до галантерейщика- как до Киева рачки))))) Соси дальше! Другого такой отрыжке, как ты, не дано.
показать весь комментарий
02.06.2022 14:12 Ответить
ну тобі звичайному гівноїду видніше.адже ти ж за зелупою усі ноцники вилизав)))
показать весь комментарий
02.06.2022 14:42 Ответить
Втолмачьте, будь ласка, шо воно таке "нарцисизм" по украiнськi. I чому нi-зя?
Когда много говоришь, - так все политики говорят, когда хорошо выглядишь, - так это прекрасно,
когда умные речи глаголишь, - здорово; когда перед зеркалом отрабатываешь ораторское искусство, - это необходимо для ораторов и артистов (95ый квартал это знает, но не нарцисы);
очевидно, когда нравишься женщинам, - вот это пережить нельзя!
показать весь комментарий
02.06.2022 14:02 Ответить
гАврора, а ти страждущая женщина чи так собі?
показать весь комментарий
02.06.2022 14:25 Ответить
РЕСПЕКТ 5-ому Президенту України ПЕТРУ ПОРОШЕНКУ !!!
показать весь комментарий
02.06.2022 15:01 Ответить
…остановить войну, выбросить захватчиков и продвинуть страну в Европу", - говорит Порошенко.

---------
Как выбросить захватчиков остановив войну, стесняюсь спросить? Петя такое уже делал в 15 году, что из этого вышло известно.
показать весь комментарий
02.06.2022 17:24 Ответить
По одному м-2 кожен день відвойовували,а після--за один день віддали 30км зону!!! Достатньо
показать весь комментарий
02.06.2022 17:31 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 21:31 Ответить
 
 