Порошенко в Роттердаме: продолжаем оказывать давление на партнеров, чтобы Украина получила статус кандидата в ЕС на ближайшем саммите
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Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – одна из важнейших задач, требующих объединения всех политических и дипломатических усилий.
Об этом сказал Петр Порошенко журналистам в Роттердаме в кулуарах Конгресса ЕНП, сообщает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул – нужно максимально использовать это окно возможностей и сделать отказ от поддержки евроинтеграции Украины токсичным для европейских лидеров.
"Наша команда принимала непосредственное участие в формулировке главного документа Конгресса. Есть очень короткое окно возможностей, где мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы остановить войну, выбросить захватчиков и продвинуть страну в Европу", – говорит Порошенко.
"Поэтому первым пунктом для нас является призыв крупнейшей европейской партии немедленно предоставить Украине на ближайшем саммите Европейского Союза статус кандидата. И мы этого добились. Сейчас будет зависеть от того, как другие партийные группы будут работать, как другие страны будут работать. Мы должны сделать токсичным отказ Украине в статусе", – отмечает Петр Порошенко.
"Очень важно, что об этом четко подчеркнули Глава Еврокомиссии, Глава Европарламента. Вы видели вчера мои интенсивные переговоры, и всей нашей делегации и с Урсулой фон дер Ляен, и с Робертой Метсолой. Это очень важно", – объясняет Порошенко.
"Это огромная работа, которую другим способом не способны были бы сделать. Я считаю, что мы сегодня еще не победили, но сделали огромный шаг в правильном направлении", - резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Що на неї тиснути?
Нарешті, винен Порошенко!
Знайшли карманні прокурви?
У всьому винен Порошенко!
Скрутили ката Стуса ви?
Нарешті, винен Порошенко!
Що кумом є у сатани.
Нарешті, винен Порошенко!
В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
За "здачу" Криму й сеперню
У всьому винен Порошенко!
За янукОвоча й ригню?
Постійно винен Порошенко.
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Це не заслуга Порошенко.
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В ОПі й у ОПі,
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В ОПі, бо ОПа-
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В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
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В ОПі, бо ОПа-
Блювотіння й "Слугів На..."
(під муз. супровід пісні, скомунідженої у "Братів Гадюкіних" (роялті, Зе!білам за нерви)).
Здається, вже віддавна.
@malitskiy_
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1 черв.
О, в які часи довелося жити!
Фашисти обзивають інших фашистами.
Нарциси обзивають інших нарцисами
Офіційних мільйонерів називають"прастимі парнями із народа".
Про сцикунів кажуть, що вони мають "залізні яйця".
І герой - не той хто мужньо б'є ворога на полі бою, а той хто не втік.
СуліВанятку та Марченку, скопіюй мої вітання та свою зазмієну Зе!більню.
Цур вас, най мене! Це все, цей дистриб'ютор оповитих змій...
Я спасу Францию! Галантерейщик и кардинал - это сила!
Когда много говоришь, - так все политики говорят, когда хорошо выглядишь, - так это прекрасно,
когда умные речи глаголишь, - здорово; когда перед зеркалом отрабатываешь ораторское искусство, - это необходимо для ораторов и артистов (95ый квартал это знает, но не нарцисы);
очевидно, когда нравишься женщинам, - вот это пережить нельзя!
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Как выбросить захватчиков остановив войну, стесняюсь спросить? Петя такое уже делал в 15 году, что из этого вышло известно.