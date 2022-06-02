Порошенко в Роттердаме: продолжаем оказывать давление на партнеров, чтобы Украина получила статус кандидата в ЕС на ближайшем саммите

Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – одна из важнейших задач, требующих объединения всех политических и дипломатических усилий.

Об этом сказал Петр Порошенко журналистам в Роттердаме в кулуарах Конгресса ЕНП, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул – нужно максимально использовать это окно возможностей и сделать отказ от поддержки евроинтеграции Украины токсичным для европейских лидеров.

"Наша команда принимала непосредственное участие в формулировке главного документа Конгресса. Есть очень короткое окно возможностей, где мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы остановить войну, выбросить захватчиков и продвинуть страну в Европу", – говорит Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия даст заключение о заявке Украины о вступлении в ЕС 15 июня

"Поэтому первым пунктом для нас является призыв крупнейшей европейской партии немедленно предоставить Украине на ближайшем саммите Европейского Союза статус кандидата. И мы этого добились. Сейчас будет зависеть от того, как другие партийные группы будут работать, как другие страны будут работать. Мы должны сделать токсичным отказ Украине в статусе", – отмечает Петр Порошенко.

"Очень важно, что об этом четко подчеркнули Глава Еврокомиссии, Глава Европарламента. Вы видели вчера мои интенсивные переговоры, и всей нашей делегации и с Урсулой фон дер Ляен, и с Робертой Метсолой. Это очень важно", – объясняет Порошенко.

Также читайте: Политическое решение о предоставлении Украине статуса кандидата можно принять за день, - премьер Латвии

"Это огромная работа, которую другим способом не способны были бы сделать. Я считаю, что мы сегодня еще не победили, но сделали огромный шаг в правильном направлении", - резюмирует Порошенко.